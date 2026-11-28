गुजरात की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित: राज्य में कुल 4.48 करोड़ से अधिक मतदाता, 26 दिसंबर तक नाम जोड़ने और सुधार का मौका

भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी चुनावी तैयारियों के तहत फोटो मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR-2027) के अंतर्गत शुक्रवार, 27 नवंबर 2026 को राज्य की एकीकृत ड्राफ्ट (मसौदा) मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। इस नई सूची के अनुसार, गुजरात में कुल 4,48,77,288 मतदाता पंजीकृत हुए हैं।

पिछले 10 महीनों में 8.46 लाख से अधिक नए मतदाताओं का इजाफा

इससे पहले 17 फरवरी, 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में राज्य में कुल 4,40,30,725 मतदाता पंजीकृत थे, जिसकी तुलना में 27 नवंबर की नई ड्राफ्ट सूची में 8,46,563 (1.92%) मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, नाम जोड़ने और स्थानांतरण से संबंधित फॉर्म-6, 6A और 8 के तहत 12,01,184 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जबकि फॉर्म-7 और 8 के तहत 3,54,621 नाम हटाए गए हैं।

ग्राम पंचायत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन स्थगित

दूसरी ओर, गुजरात में आगामी समय में होने वाले ग्राम पंचायतों के सामान्य, विभाजन, मध्यावधि और उपचुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पहले 29 नवंबर, 2026 को होने वाले ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन को प्रशासनिक कारणों से फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, जिस संबंध में आयोग ने 26 नवंबर को आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।

26 दिसंबर तक नाम जोड़ने और सुधार का अवसर

ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद अब 27 नवंबर से 26 दिसंबर, 2026 तक नागरिकों के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का चरण शुरू हो गया है। जिन नागरिकों का नाम सूची में छूट गया है, विवरण में कोई त्रुटि है या पता बदलवाना है, वे इस अवधि के दौरान निर्धारित फॉर्म भरकर आवेदन कर सकेंगे।

तीन रविवार को मतदान केंद्रों पर विशेष रूप से मौजूद रहेंगे BLO

नागरिकों को मतदाता सूची की जांच करने और आवेदन करने में सुविधा हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने तीन विशेष अभियान दिवस (29 नवंबर, 6 दिसंबर और 13 दिसंबर) घोषित किए हैं। इन तीनों रविवार को बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संबंधित मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर नागरिकों के आवेदन स्वीकार करेंगे।

2027 में 18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं के लिए अग्रिम आवेदन की सुविधा

निर्वाचन आयोग ने पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की विशेष अपील की है। 1 जनवरी, 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के अलावा, वर्ष 2027 में 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष पूरे करने वाले संभावित युवा मतदाता भी अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकेंगे।