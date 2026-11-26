वडोदरा में 12 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनेगा अनोखा क्रोकोडाइल ब्रिज, डिजाइन तैयार, जानें खूबियां

Vadodara crocodile bridge: अहमदाबाद के अटल ब्रिज की तर्ज पर वडोदरा नगर निगम ने कमाटीबाग (सयाजीबाग) के पास से बहने वाली विश्वामित्री नदी पर एक अनोखा क्रोकोडाइल ब्रिज बनाने की मंजूरी दी है। यह पुल पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ-साथ 'बुलेट ट्रेन सिटी' वडोदरा की नई पहचान बनेगा और मौजूदा पुल की जगह लेगा।

ब्रिज की डिजाइन, लागत और समयसीमा

पैदल यात्रियों के लिए बनने वाले इस क्रोकोडाइल ब्रिज की लंबाई 57 मीटर, चौड़ाई 7.8 मीटर, कुल क्षेत्रफल 445 वर्ग मीटर और वजन 270 टन होगा। वडोदरा नगर निगम के कमिश्नर IAS अरुण महेश बाबू के अनुसार, 12.7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल का निर्माण कार्य अगले वर्ष शुरू होगा।

क्षमता और मानव-मगरमच्छ सह-अस्तित्व

इस ब्रिज पर एक समय में 200 लोगों को गुजरने की अनुमति दी जाएगी। विश्वामित्री नदी में सैकड़ों मगरमच्छ रहते हैं और बाढ़ या पानी के तेज बहाव के दौरान मगरमच्छों के बाहर आने के बावजूद अब तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, जो वडोदरा के अनूठे मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व को दर्शाता है।

400 से अधिक मगरमच्छ और ऐतिहासिक विरासत

विश्वामित्री नदी और आसपास के क्षेत्रों में मगरमच्छों की संख्या 1990 के दशक की शुरुआत में लगभग 50 थी, जो बढ़कर अब 400 से 450 तक पहुंच गई है। नगर निगम नदी किनारे के विकास के लिए 'विश्वामित्री प्रोजेक्ट' भी लागू कर रहा है। गायकवाड़ राजघराने से जुड़े और बकिंघम पैलेस से तीन गुना बड़े लक्ष्मी विलास पैलेस वाले वडोदरा में इस नई घोषणा से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।