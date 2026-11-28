23.16 लाख लोगों की शपथ! बाल विवाह के खिलाफ योगी सरकार की मुहिम को मिली और रफ्तार

yogi government anti child marriage campaign: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में बाल विवाह के खिलाफ व्यापक अभियान चल रहा है। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के संकल्प के साथ संचालित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 23.16 लाख से अधिक शपथ दिलाई जा चुकी हैं और 2.82 लाख से अधिक जागरूकता गतिविधियां आयोजित हुई हैं। सभी 75 जिलों में विभागीय समन्वय और जनभागीदारी से चल रहे प्रयासों का उद्देश्य बाल विवाह रोकने के साथ बच्चों की शिक्षा और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना है। बाल विवाह संबंधी संकेतक में उत्तर प्रदेश की स्थिति राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।

75 जिलों में मजबूत हुआ बाल विवाह रोकथाम का तंत्र

अपर मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के दिशा-निर्देशों पर महिला कल्याण विभाग के समन्वय से अभियान संचालित किया जा रहा है। जिलाधिकारियों के अनुश्रवण में शिक्षा, पंचायती राज, पुलिस, स्वास्थ्य सहित संबंधित विभाग सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जनपद, तहसील, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नामित किए गए हैं। ग्राम पंचायतों की सहभागिता से निर्धारित मानदंडों के अनुसार गांवों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है।

21 दिसंबर तक विशेष अभियान, परिवारों और समुदायों से संवाद

महिला कल्याण विभाग की निदेशक सी. इंदुमति ने बताया कि 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर 2026 तक अभियान के तीनों विषयगत क्षेत्रों में गतिविधियां एक साथ संचालित की जा रही हैं। इसमें शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता, परिवारों से संवाद, धार्मिक एवं सामुदायिक नेतृत्व की भागीदारी शामिल है। सामूहिक विवाह आयोजनों में निर्धारित मानदंडों के पालन, अभिलेखों के सत्यापन और नियमित निगरानी पर भी जोर दिया जा रहा है। हेल्पलाइन पर दूसरे राज्यों से संबंधित बाल विवाह की सूचनाएं भी प्राप्त हो रही हैं। ऐसे मामलों में महिला कल्याण विभाग संबंधित राज्यों और जनपदों के सम्बंधित अधिकारियों से समन्वय कर समय पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

अंतरराष्ट्रीय दिवस पर सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम

27 नवंबर को बाल विवाह, अल्पायु विवाह एवं जबरन विवाह के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस पर प्रदेश के सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक संगठनों और किशोर-किशोरियों ने भागीदारी की। सामूहिक शपथ और संवाद के जरिए बाल विवाह रोकने तथा बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया। वहीं नागरिकों से बाल विवाह की आशंका या जानकारी मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 अथवा आपातकालीन सेवा 112 पर सूचना देने की अपील की।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 27 नवंबर 2024 को इस अभियान की शुरुआत की। इसके तहत निरंतर 100-100 दिवसीय अभियान तीन चरणों में चलाया जा रहा है। पहले चरण में विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में शपथ, संवाद, निबंध एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताओं के जरिए विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। दूसरे चरण में धर्मगुरुओं, धार्मिक संस्थानों और विवाह सेवा प्रदाताओं को जोड़ा गया। वहीं तीसरे चरण में ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता बढ़ाई गई।