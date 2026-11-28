महिला आरक्षण विधेयक पर बोले पीएम मोदी, 'नारी शाक्ति से किया वादा पूरा करके रहेंगे'
Updated: Sat, 28 Nov 2026 (15:05 IST)
संसद के आगामी विशेष सत्र में परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण विधेयक पर संभावित चर्चा और मतदान से पहले केंद्र सरकार ने अपना रुख और स्पष्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के मार्ग की हर रुकावट को हटाएगी और विरोध करने वाले दल इस कदम को नहीं रोक पाएंगे। ALSO READ: परिसीमन और 50% फॉर्मूला, शशि थरूर ने खोली सरकार के दावे की पोल! जानिए किसको होगा घाटा
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जारी वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने देश की 'नारी शक्ति' से किया गया वादा पूरा करने का संकल्प लिया है और उसे देशभर की महिलाओं का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि जो दल इस पहल का विरोध कर रहे हैं, वे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को अधिक समय तक रोक नहीं सकते; यह केवल समय की बात है।
132वें संविधान संशोधन विधेयक के प्रमुख प्रावधान
प्रस्तावित संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत सीटों की सीमा बढ़ाने से जुड़े अहम बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, जिसमें राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य शामिल हो सकेंगे। राज्य विधानसभाओं के लिए अधिकतम सीटों की सीमा 500 से बढ़ाकर 650 करने का प्रावधान रखा गया है।
क्या बोले अमित शाह?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 'एक्स' पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधित्व में महिलाओं की मजबूत हिस्सेदारी सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 132वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के साथ ही महिलाओं की वर्षों पुरानी प्रतीक्षा समाप्त होने की दिशा में कदम बढ़ा है। साथ ही, इसमें अनुच्छेद 170(1) में संशोधन कर राज्य विधानसभाओं की सीटों की अधिकतम सीमा 500 से बढ़ाकर लगभग 650 करने का प्रस्ताव भी है। ALSO READ: परिसीमन बिल पर मोदी सरकार के मास्टस्ट्रोक से बिखर गया राहुल की अगुवाई वाला INDIA गठबंधन?
उन्होंने कहा कि इस प्रावधान से उत्तर प्रदेश अविभाजित रहते हुए विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ा सकेगा। साथ ही, महिलाओं को मिलने वाले एक-तिहाई आरक्षण से प्रदेश की महिलाओं को अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा। अधिक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों की प्राथमिकताएं सदन में रख सकेंगे। इससे स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाएं बनाने, विकास को गति देने में मदद मिलेगी। यह निर्णय उत्तर प्रदेश में सुशासन व जनभागीदारी, दोनों को और अधिक मजबूती देगा। उत्तर प्रदेश के सभी दलों को इस ऐतिहासिक विधेयक का स्वागत और समर्थन करना चाहिए।