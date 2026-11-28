महिला आरक्षण विधेयक पर बोले पीएम मोदी, 'नारी शाक्ति से किया वादा पूरा करके रहेंगे'

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जारी वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने देश की 'नारी शक्ति' से किया गया वादा पूरा करने का संकल्प लिया है और उसे देशभर की महिलाओं का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि जो दल इस पहल का विरोध कर रहे हैं, वे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को अधिक समय तक रोक नहीं सकते; यह केवल समय की बात है।

132वें संविधान संशोधन विधेयक के प्रमुख प्रावधान

प्रस्तावित संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत सीटों की सीमा बढ़ाने से जुड़े अहम बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, जिसमें राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य शामिल हो सकेंगे। राज्य विधानसभाओं के लिए अधिकतम सीटों की सीमा 500 से बढ़ाकर 650 करने का प्रावधान रखा गया है।

We had made a promise to our Nari Shakti and we remain committed to fulfilling it... https://t.co/ZT3TK71Psh — Narendra Modi (@narendramodi) November 28, 2026

क्या बोले अमित शाह?

उन्होंने कहा कि इस प्रावधान से उत्तर प्रदेश अविभाजित रहते हुए विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ा सकेगा। साथ ही, महिलाओं को मिलने वाले एक-तिहाई आरक्षण से प्रदेश की महिलाओं को अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा। अधिक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों की प्राथमिकताएं सदन में रख सकेंगे। इससे स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाएं बनाने, विकास को गति देने में मदद मिलेगी। यह निर्णय उत्तर प्रदेश में सुशासन व जनभागीदारी, दोनों को और अधिक मजबूती देगा। उत्तर प्रदेश के सभी दलों को इस ऐतिहासिक विधेयक का स्वागत और समर्थन करना चाहिए।