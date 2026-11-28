कश्मीर में माइनस में पारा, दिल्ली-यूपी में कोहरे का पहरा और दक्षिण में झमाझम बारिश: जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम

Weather Update 28 November : देशभर में सर्दी ने अब जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर पारा माइनस में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में आज शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज घने कोहरे का अलर्ट है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4 दिनों के दौरान महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान में 2-4°C की क्रमिक गिरावट होने की संभावना है और इसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

28-29 नवंबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में; 28 नवंबर से 1 दिसंबर के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली तथा पंजाब में; और 28 नवंबर से 2 दिसंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने की प्रबल संभावना है। अगले 7 दिनों के दौरान शीत लहर और शीत दिवस की कोई विशेष स्थिति बनने की संभावना नहीं है।

दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट

28 और 29 नवंबर, 2026 को तमिलनाडु, पुडुचेरी एवं कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। केरल, माहे, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। देश के शेष हिस्सों में अगले एक सप्ताह के दौरान कोई विशेष मौसमी गतिविधि होने की संभावना नहीं है।

कश्मीर में सर्दी का प्रकोप जारी

कश्मीर में सर्दी का प्रकोप जारी है, श्रीनगर में लगातार दूसरी रात न्यूनतम तापमान -1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, क्योंकि शुष्क मौसम और साफ आसमान के कारण घाटी के कई स्थानों पर तापमान शून्य से नीचे रहा। हालांकि क्षेत्र में दो पश्चिमी विक्षोभों के आने से 4 दिसंबर से राहत मिल सकती है, जिससे मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है।

क्या है दिल्ली में मौसम का हाल?

राजधानी में रविवार सुबह कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली में घने कोहरे की आशंका जताई है। सुबह के समय दृश्यता कम होने से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार प्रभावित हो सकती है। दिन में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।