सरदार सरोवर बांध से लेकर वाइब्रेंट गुजरात समिट तक: कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले

राज्य में बारिश की स्थिति और आंकड़ों की विस्तृत समीक्षा

आज की कैबिनेट बैठक का मुख्य एजेंडा राज्य में मानसून के दौरान हुई बारिश की समीक्षा करना रहा। गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में कहां कितनी बारिश दर्ज की गई है और कम बारिश वाले इलाकों में फिलहाल क्या स्थिति है, इस बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की गई। इसके अलावा, बारिश के हालात को देखते हुए सरकार द्वारा अब तक किए गए कार्यों और आगे उठाए जाने वाले जरूरी कदमों पर भी चर्चा हुई।

कम बारिश वाले क्षेत्रों में पीने के पानी और चारे की स्थिति की समीक्षा

जिन जिलों में तुलनात्मक रूप से कम बारिश हुई है, वहां पीने के पानी की उपलब्धता और पशुपालकों के लिए चारे की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कम बारिश वाले जिलों के नागरिकों और पशुपालकों को किसी तरह की समस्या या असुविधा न हो, इसके लिए पानी और चारे के उचित प्रबंधन को लेकर कैबिनेट में समीक्षा की गई।

वाइब्रेंट गुजरात के आगामी आयोजन और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा

सरदार सरोवर बांध के जलस्तर और प्रशासनिक निर्णयों पर मार्गदर्शन

राज्य की जीवन रेखा माने जाने वाले सरदार सरोवर बांध के भरने की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। बांध में पानी की आवक और जल संचयन की स्थिति भविष्य की पानी की जरूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। इसके साथ ही बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़े प्रशासनिक मामलों और नीतिगत फैसलों पर अंतिम मार्गदर्शन दिया जाएगा।