अब AI नहीं, इसे कहिए 'सुपर इंटेलिजेंस': ट्रम्प ने बदला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम

डोनाल्ड ट्रम्प ने स्पष्ट किया है कि, "अब यह AI नहीं रहा, हमने आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर 'SI' कर दिया है, जिसका अर्थ 'सुपर इंटेलिजेंस' होता है।" ट्रम्प ने 'सुपर इंटेलिजेंस' के मुद्दे पर मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एलन मस्क और अन्य टेक दिग्गजों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की।

'सुपरइंटेलिजेंस' यह संज्ञा इस तकनीक की क्षमता, संभावनाओं और तेजी से फैलते दायरे को अधिक सटीक रूप से रेखांकित करती है। यही कारण है कि मेरे प्रशासन ने यह नीति निर्धारित की है कि, कानून के दायरे में रहकर कार्यकारी शाखा 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' और 'एआई' इन शब्दों के बजाय 'सुपरइंटेलिजेंस' और 'एसआई' इन संज्ञाओं का उपयोग करेगी।

'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' और 'एआई' स्वीकार नहीं

ट्रम्प ने यह निर्णय क्यों लिया?

एआई का नाम बदलने के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, "हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बदलने के लिए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, क्योंकि यह आर्टिफिशियल नहीं है। इस पर हम सभी की एक सहमति है। हम इसका नाम बदलकर 'सुपर इंटेलिजेंस' कर रहे हैं और आधिकारिक तौर पर इसका यही नाम होगा।"





'सुपर इंटेलिजेंस' के बारे में बोलते हुए ट्रम्प ने आगे कहा, "यह शायद अब तक की सबसे बड़ी चीज़ है, यह इंटरनेट से भी बड़ी है। यह हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है और यह सब अब हमारे पास उपलब्ध है।"