गोल्डी बराड़ FBI की 'टॉप 10 मोस्ट वांटेड' सूची में शामिल, 10 लाख डॉलर का इनाम घोषित

एफबीआई ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एफबीआई ने सविंदरजीत सिंह को अपने 'दस सबसे वांछित भगोड़ों की सूची' (Ten Most Wanted Fugitives List) में शामिल किया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने पर 10,00,000 डॉलर तक के इनाम की घोषणा की गई है।

पोस्ट में कहा गया है कि वह लॉरेंस बिश्नोई संगठित अपराध सिंडिकेट से कथित संलिप्तता के लिए वांच्छित है, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया और पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में विभिन्न प्रकार की हिंसक वारदातों में कथित रूप से शामिल है। यह गिरोह दक्षिणी कैलिफोर्निया के साथ-साथ पूरे अमेरिका और कनाडा में टारगेटेड किलिंग, राजनीतिक व धार्मिक हस्तियों पर हमलों, गोलीबारी, अपहरण, रंगदारी और मादक पदार्थों तथा हथियारों की तस्करी जैसे कई गंभीर हिंसक अपराधों में शामिल है।

The #FBI has added Satinderjeet Singh to its Ten Most Wanted Fugitives List. He is #wanted for his alleged involvement in the Lawrence Bishnoi Organized Crime Group, which is allegedly engaged in a variety of violent acts in Southern California and across the United States and… pic.twitter.com/DKWXXMOx23 — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) September 28, 2026

अमेरिका में जारी हुआ था वारंट

कौन है गोल्डी बराड़?

भगोड़ा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला है। उसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। गोल्डी अभिनेता सलमान खान, सिंगर हनी सिंह समेत कई लोगों को हत्या की धमकी दे चुनाव है। गोल्डी को 2024 की शुरुआत में यूएपीए के तहत भारत सरकार ने आतंकी घोषित किया है। वह प्रतिबंधित आतंकवादी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल से भी जुड़ा रहा है।