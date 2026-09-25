Goldy Brar Gang का ऑपरेटिव आरिफ उर्फ ‘पिस्तौल’ गिरफ्तार, Gujarat-Delhi Police के Joint Operation में ऐसे पकड़ा गया

गुजरात और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने देर रात चलाए गए एक ऑपरेशन में गोल्डी बराड़ गैंग से कथित तौर पर जुड़े आरिफ उर्फ ‘पिस्तौल’ को गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच, अहमदाबाद ग्रामीण स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) और दिल्ली पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके में की।

पुलिस के मुताबिक, आरिफ हत्या के प्रयास, फायरिंग और जबरन वसूली समेत 11 से अधिक गंभीर मामलों में वांछित था। पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और उसके ठिकाने का पता लगाने के बाद कार्रवाई की।

बार-बार बदल रहा था ठिकाना

जांच में पुलिस को पता चला कि आरिफ कथित तौर पर गिरोह के लिए एक अहम ऑपरेशनल कड़ी के रूप में काम कर रहा था। आरोप है कि वह विदेश से किए जाने वाले धमकी भरे फोन कॉल और जबरन वसूली से जुड़े नेटवर्क में मदद करता था।

पुलिस के अनुसार, कई राज्यों में उसकी तलाश चल रही थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और पहचान छिपाकर रह रहा था।

स्थानीय सहयोगियों और वित्तीय नेटवर्क की जांच

आरिफ की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब उसके स्थानीय सहयोगियों और कथित वित्तीय नेटवर्क की जांच कर रही है। संयुक्त टीम उससे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जबरन वसूली के नेटवर्क में उसकी क्या भूमिका थी और उसके संपर्क किन-किन लोगों से थे।

दिल्ली पुलिस को भी थी आरिफ की तलाश

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी आरिफ की तलाश कर रही थी। पुलिस का आरोप है कि वह गोल्डी बराड़ से जुड़े संगठित रंगदारी नेटवर्क का हिस्सा था। गोल्डी बराड़ का नाम कई आपराधिक मामलों में सामने आया है। वह पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भी आरोपी रहा है। हाल में उसका नाम 200 करोड़ रुपये की कथित रंगदारी मांगने से जुड़े एक मामले में भी सामने आया था। पुलिस अब आरिफ से पूछताछ के जरिए गिरोह की गतिविधियों, उसके सहयोगियों और कथित आर्थिक नेटवर्क से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाने में लगी है।