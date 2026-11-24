पहले सोना न खरीदने की सलाह, अब 'बचत' की चेतावनी—2027 के बड़े संकट से पहले क्या संकेत दे रहे हैं पीएम मोदी?

पहली चेतावनी: सोना न खरीदने की सलाह और उसके बाद आई गिरावट

अंतरराष्ट्रीय बाजार ( International Market): मई के मध्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना अपने उच्चतम स्तर ( लगभग $4,730 प्रति औंस के ज़ोन) के आसपास था, जो बाद में फिसलकर $3,500 के ज़ोन के करीब आ गया—यानी ऊपरी स्तर से लगभग 26% की गिरावट ।

मई के मध्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना अपने उच्चतम स्तर ( के ज़ोन) के आसपास था, जो बाद में फिसलकर के करीब आ गया—यानी ऊपरी स्तर से लगभग । भारतीय सर्राफा बाजार (Domestic Market): भारत में कस्टम ड्यूटी में बदलाव के कारण सोना एक समय ₹1,53,000 से उछलकर ₹1,64,000 के उच्च स्तर तक गया था, लेकिन इसके बाद इसमें लगातार गिरावट आई और भाव ₹1,23,000 के आसपास आ गए।

दूसरी चेतावनी: 'ईएमआई (EMI) कल्चर' छोड़ें, बचत को बनाएं ढाल

'द इकोनॉमिस्ट' (The World Ahead 2027) और वैश्विक अनिश्चितता के संकेत

जनवरी में मार्केट क्रैश की आशंका: साल की शुरुआत में वैश्विक शेयर बाजारों (जैसे नैस्डैक) में दबाव और मध्य-पूर्व (खाड़ी देशों) में तनाव से बाजार में बड़ी गिरावट का संकेत। मार्च-अप्रैल में ऊर्जा और आपूर्ति संकट: समुद्री मार्गों (हॉर्मुज जलडमरूमध्य) में रुकावट और तेल पाइपलाइन संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल तथा पश्चिमी देशों में राजनीतिक अस्थिरता। मई से जुलाई तक 'सुपर अल-नीनो' और खाद्य संकट: भीषण गर्मी (Heatwave) और 'सुपर अल-नीनो' के कारण कृषि उत्पादन पर असर और वैश्विक खाद्य संकट (Food Crisis) की चेतावनी। इसके साथ ही युद्ध और विस्थापन का दबाव। अगस्त-सितंबर में सुरक्षा और आर्थिक सतर्कता: मिसाइल हमलों जैसे भू-राजनीतिक खतरों के साथ-साथ भारत के संदर्भ में बड़े वित्तीय घोटालों (Financial Fraud) और जंगलों में आग (Forest Fires) जैसी आपदाओं को लेकर सतर्क रहने का संकेत। साल के अंत में नया वर्ल्ड ऑर्डर: अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंतरिक्ष तकनीक, ग्लोबल डेटा और एक नई वैश्विक व्यवस्था (New World Order) की ओर बढ़ने के संकेत।

सोशल मीडिया और वित्तीय बाजार के विश्लेषकों के बीच इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो चेतावनियों—और—को लेकर जोरदार चर्चा चल रही है। एक वायरल वीडियो विश्लेषण में इन बयानों को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरावट तथा प्रतिष्ठित मैगजीन 'द इकोनॉमिस्ट' (The Economist) के वार्षिक अंकके संकेतों से जोड़कर देखा जा रहा है।आइए जानते हैं कि गोल्ड मार्केट के आंकड़े, ईएमआई कल्चर पर पीएम की नसीहत और 2027 की वैश्विक अनिश्चितताओं को लेकर क्या दावे और विश्लेषण सामने आ रहे हैं:वायरल विश्लेषण में 10 मई के उस बयान का जिक्र किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया था कि वे एक साल तक घर के किसी भी समारोह या कार्यक्रम में सोने के गहने न खरीदें। विश्लेषक के अनुसार, उस समय के बाद से अंतरराष्ट्रीय और भारतीय सर्राफा बाजार में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला:हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पारंपरिक बचत संस्कृति पर जोर देते हुए कहा है कि "खाओ-पियो और पैसा उड़ा दो" हमारी संस्कृति नहीं है, बल्किकरना भारतीय समाज की असली ताकत रही है।विश्लेषण में इस बात पर चिंता जताई गई है कि आजकल लोग महंगे फोन (जैसे iPhone), कार या घर खरीदते समय अपनी वास्तविक क्षमता (Affordability) देखने के बजाय केवल यह देखते हैं कि क्या वे उसकीभर सकते हैं। बदलते वैश्विक हालात में बिना बचत के कर्ज (EMI) पर निर्भर रहना मध्यम वर्ग के लिए बड़ा जोखिम बन सकता है।वीडियो में पीएम मोदी की बचत वाली सलाह को ब्रिटिश मैगजीन 'द इकोनॉमिस्ट' के वार्षिक अंकके प्रतीकात्मक कवर चित्र (Illustations) के विश्लेषण से जोड़ा गया है। इस विश्लेषण के अनुसार, 2027 में दुनिया भर में आर्थिक और भू-राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिल सकती है:'द इकोनॉमिस्ट' के कवर चित्रों की यह व्याख्या स्वतंत्र बाजार विश्लेषकों के आकलन पर आधारित है, न कि किसी आधिकारिक सरकारी घोषणा पर।)