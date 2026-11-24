"500 पन्नों के बाद भी मां ने कुछ बातें छोड़ दीं..." सोनिया गांधी की किताब पर राहुल का बड़ा खुलासा

राहुल ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, प्रपोजल योजना के मुताबिक नहीं रहा और न ही मेरा सातवां जन्मदिन।

2004 के उस फैसले ने हममें से कुछ को राहत दी, तो कुछ को खुशी। पापा की सुरक्षा वापस लेने के पीछे एक सोची-समझी मंशा थी। और 500 से ज़्यादा पन्नों के बाद भी कुछ ऐसी बातें हैं, जिन्हें मां ने अपनी किताब में शामिल नहीं किया है।

The proposal didn’t go according to plan and neither did my seventh birthday. The decision in 2004 gave some of us relief but others joy. There was an intention behind withdrawing Papa’s security. And even after 500+ pages there are some things Ma has left out of her book. Priyanka and I sat down with our mother to talk through all of it. Going back to those memories brought back the joy, the laughter and even the pain we felt at the time. Ma's journey of Belonging has been full of enormous love and terrible tragedy, and she has met all of it with dignity and courage. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 24, 2026

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मां की Belonging का यह सफर अपार प्रेम और भयानक त्रासदियों से भरा रहा है, और उन्होंने इन सभी का सामना बेहद गरिमा और साहस के साथ किया है।





राहुल ने अपनी पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वह अपनी मां और बहन प्रियंका के साथ किताब पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं।