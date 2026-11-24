मंच पर माला पहनाकर स्वागत करने वाले बाबा रामदेव के तेवर अब बदले-बदले नजर आ रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर बाबा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर बिना नाम लिए तीखा निशाना साधा है। उन्होंने ऐसे कथावाचकों को 'बावला', 'पाखंडी' और 'धूर्त' तक कह दिया। रामदेव ने धर्म के नाम पर प्रेत बाधा का दरबार लगाने, लोगों को डराने और देवी-देवताओं की तुलना करने पर भी सवाल उठाए।