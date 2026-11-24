कन्नौज में स्कूल बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 4 बच्चों की मौत
Latest News Today Live Updates in Hindi : उत्तर प्रदेश के कन्नौज में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को एक स्कूल बस को आलू से भरे ट्रक ने मारी टक्कर। 4 बच्चों की मौत, 20 घायल। पल पल की जानकारी...
09:21 AM, 24th Nov
कन्नौज में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह टॉयलेट के लिए रुकी 50 बच्चों से भरी टूर बस को आगरा की ओर से आ रहे आलू लदे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इसमें चार बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और करीब 20 बच्चे घायल हो गए।
08:50 AM, 24th Nov
आज गुरुनानक जयंती के मौके पर भारतीय शेयर बाजार बंद रहेंगे।
08:16 AM, 24th Nov
पड़ोसी देश नेपाल में मंगलवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.4 दर्ज की गई। भूकंप सुबह करीब 7:02 बजे आया, जिसका केंद्र नेपाल के कोशी प्रांत में लेलेप के पास जमीन से 20 किलोमीटर की गहराई पर था।