UP Assembly Election 2027: कांग्रेस की भारी-भरकम मांग के बीच सपा ने थमाई सिर्फ 26 सीटों की लिस्ट, क्या टूट जाएगा गठबंधन?

SP Congress Seat Sharing: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (INDIA) में सीट बंटवारे को लेकर रस्साकशी तेज हो गई है। मंगलवार को समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस की समन्वय समितियों के बीच दूसरे दौर की अहम बैठक हुई। बैठक से पहले सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए 26 सीटों की पेशकश की है और इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रहेगी।

वहीं कांग्रेस की कमेटी में प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद शामिल हैं। रामगोपाल यादव ने मीडिया को बताया कि सपा ने अपनी तरफ से 26 सीटों की सूची कांग्रेस को सौंप दी है। सपा सांसद राजीव राय और इकरा हसन ने भी बातचीत को सकारात्मक बताते हुए कहा कि दोनों पक्षों के प्रस्तावों पर मंथन चल रहा है। रामगोपाल यादव ने उम्मीद जताई कि अगले दो से तीन दिनों में सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला हो जाएगा।

कांग्रेस कितनी सीटें मांग रही है?

दोनों दलों के बीच सीटों की संख्या को लेकर बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वयं एक कार्यक्रम में खुलासा किया था कि कांग्रेस ने शुरुआती दौर में 181 सीटों की मांग रखी थी। इसके बाद चर्चाओं में कांग्रेस की ओर से 125 सीटों पर दावेदारी की बात सामने आई। कांग्रेस इस बात पर जोर दे रही है कि उसे राज्य के हर क्षेत्र में सम्मानजनक हिस्सेदारी मिले, जिनमें कई ऐसी सीटें भी शामिल हैं जहां वर्तमान में सपा के विधायक हैं।

क्या है सपा का 26 सीटों का फॉर्मूला?

सपा ने 'जिताऊ सीट' के फॉर्मूले के तहत कांग्रेस को केवल 26 सीटों का प्रस्ताव दिया है। रामगोपाल यादव ने इन 26 सीटों का पूरा गणित भी स्पष्ट किया है। इनमें 2 सीटें हैं, जिन पर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। 4 वे सीटें हैं, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। 20 सीटें ऐसी हैं, जहां पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को 60,000 से 70,000 तक वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस महज 2,000 वोटों के आसपास सिमट गई थी। सपा का मानना है कि अपने मजबूत जनाधार के दम पर वह इन 20 सीटों पर कांग्रेस को जीत दिला सकती है।

क्या सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में तनाव हो सकता है?

सियासी गलियारों में इस बात की प्रबल चर्चा है कि सीटों की संख्या को लेकर दोनों दलों के बीच तनाव बढ़ सकता है क्योंकि मांग और पेशकश में भारी अंतर है। जहां कांग्रेस 100 से अधिक (125 से 181 तक) सीटों की उम्मीद लगाए बैठी थी, वहीं सपा का सीधे 26 सीटों की सूची थमा देना कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के लिए स्वीकार करना आसान नहीं होगा।

इससे पहले भी सीटों की इसी खींचतान के कारण 17 नवंबर को होने वाली बैठक टल गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रदर्शन के बाद सपा उत्तर प्रदेश में खुद को 'बड़े भाई' और मुख्य विपक्षी धुरी के रूप में देख रही है। सपा नेतृत्व किसी भी ऐसी सीट को छोड़ने के मूड में नहीं है, जहां उसका अपना संगठन या विधायक मजबूत स्थिति में है।

सत्तारूढ़ दल का हमला

दूसरी ओर, भाजपा ने इस खींचतान पर चुटकी लेनी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर सिंह ने इसे 'बेमेल और स्वार्थ का गठबंधन' करार देते हुए कहा कि कांग्रेस आज एक क्षेत्रीय दल की पिछलग्गू बनकर रह गई है। हालांकि, दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि 2027 में भाजपा को रोकने के लिए विपक्षी वोटों का बिखराव रोकना जरूरी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मोलभाव के बाद सपा अपनी तरफ से 26 सीटों के आंकड़े में थोड़ा इजाफा कर सकती है, ताकि गठबंधन को टूटने से बचाया जा सके।