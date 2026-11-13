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Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Modified: नई दिल्ली , Friday, 13 November 2026 (14:28 IST)

लाहौर को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनी दिल्ली! 1000 मीटर तक छाई जहरीली स्मॉग की परत; इन 18 शहरों में 'रेड अलर्ट'

World Most Polluted City Delhi
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (14:34 IST)
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World Most Polluted City Delhi : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) शुक्रवार को पाकिस्तान के लाहौर को पछाड़कर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI 403) दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' (Severe) श्रेणी में आता है।

जमीन से आसमान में करीब 1,000 मीटर की ऊंचाई तक छाई जहरीली स्मॉग की मोटी परत ने दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के 18 शहरों की हवा को बेहद खतरनाक बना दिया है।

ग्लोबल और राष्ट्रीय रैंकिंग : दिल्ली बनाम लाहौर

अंतरराष्ट्रीय संस्था IQAir और भारतीय एजेंसी CPCB दोनों के ही आंकड़े राजधानी दिल्ली की हवा की भयावह स्थिति की पुष्टि कर रहे हैं:
World Most Polluted City Delhi

क्यों बन रही है 'गैस चैंबर' जैसी स्थिति?

मौसम विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में जमीन से 1,000 मीटर (1 किलोमीटर) की ऊंचाई तक प्रदूषकों (PM 2.5 और PM 10) की एक घनी परत बन गई है।
  • हवा की रफ्तार कम होने और तापमान में गिरावट के कारण धूल, वाहनों का धुआं और पराली के कण ऊपरी वायुमंडल में बिखरने के बजाय सतह के करीब ही फंस गए हैं।
  • दिल्ली यूनिवर्सिटी क्षेत्र में AQI 478 और व्यस्ततम ITO चौराहे पर 455 तक पहुंचना सांस के मरीजों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सीधा स्वास्थ्य संकट है।

सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के 18 शहरों की हवा 'जहरीली'

प्रदूषण का यह कहर केवल राजधानी तक सीमित नहीं है। देश के 18 प्रमुख शहरों में औसत AQI 301 से 400 ('बहुत खराब' श्रेणी) के बीच दर्ज किया गया है:
  • हरियाणा (9 शहर) : राज्य के 23 शहरों में हवा 'खराब' या 'बहुत खराब' रही। गुरुग्राम का पंचगांव क्षेत्र देश के सबसे प्रदूषित इलाकों में शीर्ष पर रहा।
  • उत्तर प्रदेश (5 शहर) : नोएडा, गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी के 5 शहरों में हवा जहरीली बनी हुई है।
  • अन्य राज्य : दिल्ली के अलावा राजस्थान (1), पंजाब (1) और तमिलनाडु (1) के शहर भी इस गंभीर प्रदूषण सूची में शामिल हैं।

स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जरूरी सलाह

  1. आउटडोर एक्सरसाइज से बचें : सुबह और शाम के समय खुले में दौड़ने या टहलने से बचें, क्योंकि इस समय स्मॉग का घनत्व सबसे अधिक होता है।
  2. N95 मास्क का उपयोग : घर से बाहर निकलते समय सामान्य कपड़े के मास्क की जगह N95 या N99 मास्क का ही प्रयोग करें।
  3. हाइड्रेशन और इनडोर एयर : पर्याप्त पानी पीएं और घर के अंदर एयर प्यूरीफायर या इनडोर पौधों का उपयोग करें।
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