बिल क्लिंटन से जेनसन हुआंग तक: अमेरिका में ताकतवर पुरुषों की अय्याशियों पर आखिर इतनी मेहरबानी क्यों?

राष्ट्रपति का अफेयर, राष्ट्रपति की सफाई और सीईओ की वापसी

एनवीडिया का मामला और माफी का नया अमेरिकी मॉडल

अमेरिकी समाज की पितृसत्तात्मक मानसिकता

माफी किसकी और कीमत कौन चुकाता है?

अमेरिका का असली विरोधाभास

सत्ता हो, शोहरत हो या अरबों डॉलर का कारोबार... अमेरिका में पुरुषों की निजी जिंदगी के विवाद अक्सर उनकी सार्वजनिक हैसियत के आगे छोटे पड़ जाते हैं। सवाल यह नहीं कि किसी की शादीशुदा जिंदगी में क्या हुआ, सवाल यह है कि क्या सफलता और ताकत किसी पुरुष को नैतिक जवाबदेही से भी मुक्त कर देती है?अमेरिका दुनिया को लोकतंत्र, समानता, महिला अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहता। लेकिन जब बात ताकतवर पुरुषों के निजी आचरण और महिलाओं के प्रति उनके व्यवहार की आती है, तो इस लोकतंत्र की नैतिकता के कुछ अलग ही मापदंड दिखाई देने लगते हैं।यहां सफलता का अपना एक विशेषाधिकार है। आप राष्ट्रपति हों, अरबपति उद्योगपति हों या दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी के मुखिया, आपकी उपलब्धियां इतनी बड़ी हो सकती हैं कि निजी जीवन की गंभीर चूकें भी कुछ समय बाद छोटी दिखाई देने लगें। माफी मांग लीजिए, कुछ दिन सुर्खियों में रह लीजिए और फिर अपने पुराने सिंहासन पर लौट आइए। बशर्ते आपकी उपयोगिता बनी हुई हो!अमेरिका के इस सामाजिक और कॉरपोरेट व्यवहार को समझने के लिए बिल क्लिंटन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप और अब एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग तक की घटनाओं को एक साथ देखना दिलचस्प है।1998 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और व्हाइट हाउस की इंटर्न मोनिका लेविंस्की का मामला पूरी दुनिया में सुर्खियां बना था। क्लिंटन ने पहले संबंधों से इनकार किया, बाद में स्वीकार किया कि उनका रिश्ता अनुचित था। मामला केवल विवाहेतर संबंधों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शपथ के तहत दिए गए बयान और न्यायिक प्रक्रिया में कथित गुमराह करने के आरोपों तक पहुंचा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने महाभियोग चलाया, लेकिन सीनेट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया। क्लिंटन ने राष्ट्रपति पद का शेष कार्यकाल पूरा किया।यानी अमेरिका में राष्ट्रपति का निजी आचरण राष्ट्रीय बहस का विषय तो बन सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह उसके राजनीतिक जीवन का अंत भी बन जाए।इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण सामने है। महिलाओं को लेकर उनकी सार्वजनिक टिप्पणियां, 2005 की चर्चित रिकॉर्डिंग और महिलाओं से जुड़े विवाद लगातार चर्चा में रहे। ई. जीन कैरोल के मामले में तो अमेरिकी जूरी ने उन्हें यौन दुर्व्यवहार और मानहानि के लिए नागरिक दायित्व का दोषी ठहराया और अदालतों ने मुआवजे के फैसले को बरकरार रखा। इसके बावजूद ट्रंप अमेरिकी राजनीति के केंद्र में बने रहे और अंततः दोबारा राष्ट्रपति बने।यहां सवाल केवल किसी पुरुष के विवाहेतर संबंधों का नहीं है। सवाल उस सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का है, जिसमें ताकतवर व्यक्ति के आचरण पर उठे सवाल उसकी लोकप्रियता, राजनीतिक उपयोगिता और समर्थकों की निष्ठा के सामने अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं।ताजा उदाहरण दुनिया की सबसे मूल्यवान टेक्नोलॉजी कंपनियों में शामिल एनवीडिया के संस्थापक और सीईओ जेनसन हुआंग का है।नवंबर 2026 में हुआंग ने अपनी पत्नी से बेवफाई स्वीकार करते हुए कंपनी के कर्मचारियों को भी माफी का संदेश दिया। उनके निजी संबंधों से जुड़े विवाद में चीन की एक कारोबारी महिला के साथ कथित संबंधों और उसके चीनी खुफिया तंत्र से संभावित जुड़ाव को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल भी उठे। इन आरोपों की जांच अभी जारी है; महिला के जासूस होने की पुष्टि नहीं हुई है।कंपनी बोर्ड ने पहले उनके इस्तीफे को स्वीकार किया और उनके व्यवहार को कंपनी की आचार संहिता के विपरीत माना। लेकिन कहानी ने अचानक नया मोड़ लिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप और अमेरिकी प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी आश्वासनों के बाद 23 नवंबर को एनवीडिया बोर्ड ने हुआंग को दोबारा सीईओ नियुक्त कर दिया।ट्रंप ने खुद इस वापसी में अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।अब जरा इस घटनाक्रम का व्यंग्यात्मक पक्ष देखिए। पहले गलती हुई, फिर माफी आई, फिर इस्तीफा हुआ और फिर सत्ता के शीर्ष से समर्थन मिलने के बाद वापसी भी हो गई। मानो कॉरपोरेट जगत में जवाबदेही का भी एक एक्सप्रेस काउंटर हो, जहां आपकी कंपनी का बाजार मूल्य और राष्ट्रीय उपयोगिता देखकर आपकी नैतिक चूक का हिसाब लगाया जाता हो!यहां यह स्पष्ट रहना चाहिए कि किसी व्यक्ति को अपने परिवार से माफी मांगने और वैवाहिक संबंध सुधारने का पूरा अधिकार है। लेकिन परिवार की निजी क्षमा और सार्वजनिक पद पर दोबारा नियुक्ति दो अलग-अलग प्रश्न हैं। एक का फैसला परिवार करेगा, दूसरे का कंपनी के बोर्ड, शेयरधारकों और कानून को करना चाहिए।अमेरिका को अक्सर आधुनिकता, स्वतंत्रता और लैंगिक समानता का प्रतीक माना जाता है। वहां महिला अधिकारों के लिए मजबूत आंदोलन हैं, यौन उत्पीड़न के खिलाफ #MeToo जैसा वैश्विक अभियान चला और महिलाओं ने सत्ता तथा कॉरपोरेट जगत में अपनी भागीदारी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है।लेकिन इन उपलब्धियों के समानांतर एक दूसरी तस्वीर भी है। अमेरिकी समाज का एक प्रभावशाली हिस्सा आज भी पुरुष की सफलता, आक्रामक व्यक्तित्व, आर्थिक ताकत और सार्वजनिक प्रभाव को उसके निजी आचरण से अलग करके देखने को तैयार रहता है।इसे पितृसत्तात्मक मानसिकता का एक आधुनिक और परिष्कृत रूप कहा जा सकता है।पुरुष जितना बड़ा, उसकी गलतियों को समझने की उदारता उतनी ही बड़ी! राष्ट्रपति की गलती राजनीतिक षड्यंत्र बन सकती है, अरबपति की गलती निजी मामला और टेक्नोलॉजी दिग्गज की गलती कंपनी के भविष्य के लिए जरूरी समझौता!यहां एक और दिलचस्प विरोधाभास है। यदि किसी सामान्य कर्मचारी पर कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगे तो उसके लिए नौकरी बचाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन जब वही सवाल कंपनी के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति पर उठता है, तो कंपनी का भविष्य, निवेशकों का भरोसा और हजारों कर्मचारियों की नौकरियां अचानक उसके पक्ष में तर्क बनने लगते हैं।क्या नैतिकता पद और पैकेज देखकर अपना अर्थ बदल लेती है?इन घटनाओं में एक महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं की स्थिति भी है। मोनिका लेविंस्की वर्षों तक सार्वजनिक उपहास और अपमान का सामना करती रहीं। अमेरिकी संस्कृति में उनके नाम को लंबे समय तक एक राजनीतिक और यौन मजाक की तरह इस्तेमाल किया गया। बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस अपमान और उसके मानसिक-सामाजिक प्रभावों पर बात की।यही इस पूरे विमर्श का सबसे असहज पक्ष है। ताकतवर पुरुष की गलती कुछ समय बाद उसकी जीवनी का एक अध्याय बन जाती है, जबकि उससे जुड़ी महिला को कई बार वर्षों तक उसी घटना की पहचान के साथ जीना पड़ता है।हालांकि हर मामले की परिस्थितियां अलग हैं। क्लिंटन-लेविंस्की का संबंध, ट्रंप के खिलाफ अदालत में साबित हुआ नागरिक दायित्व और हुआंग का कॉरपोरेट तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विवाद एक जैसी घटनाएं नहीं हैं। इन्हें एक ही कानूनी श्रेणी में रखना भी उचित नहीं होगा।लेकिन इनसे एक साझा सामाजिक प्रश्न जरूर उठता है: क्या पुरुषों की सार्वजनिक सफलता उनके निजी आचरण के प्रति समाज की सहनशीलता बढ़ा देती है?अमेरिका की समस्या यह नहीं कि वहां ताकतवर पुरुषों से गलतियां होती हैं। गलतियां हर समाज में होती हैं। समस्या तब दिखाई देती है जब जवाबदेही की कसौटी व्यक्ति की हैसियत के हिसाब से बदलती नजर आती है।क्लिंटन के मामले में राजनीतिक समर्थन ने उन्हें पद पर बनाए रखने में भूमिका निभाई। ट्रंप के मामले में उनके समर्थकों की राजनीतिक निष्ठा ने विवादों के बावजूद उनकी लोकप्रियता को खत्म नहीं होने दिया। हुआंग के मामले में एनवीडिया की तकनीकी अहमियत और अमेरिकी रणनीतिक हितों ने उनकी वापसी के पक्ष में मजबूत तर्क पैदा किए।इन उदाहरणों में अमेरिकी लोकतंत्र की संस्थाएं भी सक्रिय रहीं, आलोचना भी हुई, जांच भी हुई और कानूनी प्रक्रियाएं भी चलीं। इसलिए इसे पूरे अमेरिकी समाज की एक जैसी सोच कहना गलत होगा। वहां विरोध की आवाजें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।फिर भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या अमेरिका में सफलता और शक्ति का ऐसा विशेषाधिकार विकसित हो गया है, जिसके सामने व्यक्तिगत नैतिकता और जवाबदेही अक्सर दूसरी प्राथमिकता बन जाती हैं?आखिरकार, दुनिया को एआई, लोकतंत्र और महिला सशक्तीकरण का भविष्य दिखाने वाले अमेरिका को अपने भीतर झांकने की भी जरूरत है। तकनीक कितनी भी आधुनिक हो जाए, यदि सामाजिक मानसिकता में पुरुष का विशेषाधिकार कायम है तो आधुनिकता का दावा अधूरा ही रहेगा।और हां, एक बात तो तय है। अमेरिका में आप दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी बना सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं और दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इन उपलब्धियों से चरित्र का प्रमाणपत्र अपने आप नहीं मिलता।