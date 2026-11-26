Top News 26 November: पीएम मोदी ने दी संविधान दिवस की शुभकामनाएं, सपा का घोषणा पत्र आज

Top News 26 November: ट्रंप प्रशासन भारत पर 25 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की तैयारी में, पीएम मोदी ने दी संविधान दिवस की शुभकामनाएं, सपा आज जारी करेगी घोषणा पत्र, परिसीमन बिल पर साथ आ सकते हैं सरकार और विपक्ष, एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग के खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही है। 26 नवंबर की बड़ी खबरें...

पीएम मोदी ने दी संविधान दिवस की शुभकामनाएं

सपा आज जारी करेगी घोषणा पत्र

उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी समाजवादी पार्टी अपने चुनावी घोषणापत्र के जरिये पीडीए समीकरण को और मजबूत करने की तैयारी में है। पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर सपा का चुनावी घोषणापत्र जारी करेंगे।

भारत पर 25% तक US टैरिफ की तैयारी

ALSO READ: भारत पर 25% तक US टैरिफ की तैयारी, ट्रंप की शर्त मानी तो घट भी सकता है डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामान पर 25 फीसदी तक नए टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखकर वैश्विक व्यापार जगत में एक बार फिर हलचल मचा दी है। यह सख्त कदम जनवरी से लागू हो सकता है। हालांकि, इस प्रस्ताव के साथ एक बड़ी शर्त जुड़ी है कि यदि भारत व्यापार समझौते पर मुहर लगाता है, तो शुल्क की यह दर घटकर 17 फीसदी तक आ सकती है।

परिसीमन बिल पर साथ आ सकते हैं सरकार और विपक्ष

परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि पहले विधेयक पेश होना चाहिए, फिर उसके प्रावधानों पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय हित में सरकार और विपक्ष के साथ आने की संभावना भी जताई।

हुआंग के खिलाफ कोई जांच नहीं

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग को राष्ट्रपति की ओर से माफी की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक, न्याय विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हुआंग के खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही है।