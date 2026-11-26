UP Election 2027 : अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बेरोजगारों को हर महीने ₹5,000, 5 साल में 25 लाख सरकारी नौकरियां, सपा ने जारी किया मैनिफेस्टो

उत्तरप्रदेश चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणापत्र जारी किया। इसके लिए पार्टी के तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। समाजवादी प्रमुख पार्टी अखिलेश यादव ने यह घोषणा पत्र जारी किया। आजम खान ने सबसे पहले अपना संबोधन दिया। संविधान दिवप समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। समाजवादी पार्टी ने कलाकारों, अभिनेताओं, रंगकर्मियों, गायकों, चित्रकारों, खिलाड़ियों, शिल्पकारों, कारीगरों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, इंजीनियरों, डॉक्टरों, सीए, अधिवक्ताओं, समाजसेवियों और पत्रकारों समेत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वालों के सम्मान और सुविधाओं के लिए योजनाएं बनाने की बात कही है।





अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि बेरोजगारों को हर महीने 5 हजार सभी को नौकरी देंगे।

5 साल में 25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे।

2 से 3 करोड़ युवाओं को रोजगार अन्य क्षेत्र में देंगे।

जातीय जनगणना कराएंगे।

समाजवादी कैंटीन खोलेंगे 5 रुपये की थाली देंगे।

40 हज़ार रुपये सालाना पेंशन बुजुर्ग महिलाओं को देंगे।

इस मौके पर आजम खान ने कहा कि मैनिफेस्टो में जो लिखा है वह होकर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसका नाम 'जन मन घोषणापत्र' रखा है। घोषणापत्र को जन-मन घोषणापत्र और सत्ताइस का संकल्प- PDA का प्रणपत्र नाम दिया गया है।

इस मौके पर आजम खान ने कहा कि मैनिफेस्टो में जो लिखा है वह होकर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसका नाम 'जन मन घोषणापत्र' रखा है। घोषणापत्र को जन-मन घोषणापत्र और सत्ताइस का संकल्प- PDA का प्रणपत्र नाम दिया गया है।



इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि हर पीडि़त के लिए संविधान ढाल है। पीडीए एकजुट होकर लड़ेगा। पीडीए की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोग संविधान को मिटाना चाहते हैं।