Govardhan Puja 2026: गोवर्धन पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त कब है? जानें सही पूजन विधि, सामग्री और पौराणिक कथा

दिवाली के बाद अगले दिन सुबह गोवर्धन पूजा होती है इसके बाद अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इस बार यह पर्व उदयातिथि के अनुसार 10 नवंबर 2026, मंगलवार को मनाया जाएगा। इसी दिन द्यूत क्रीड़ा का कार्य भी किया जाता है। इस दिन को ग्रामीण क्षेत्र में पड़वा का पर्व कहते हैं। इसे धोक पड़वा भी कहते हैं। इस दिन लोग अपने पालतु पशुओं गाय, बैल आदि की पूजा भी करते हैं।

तिथि और मुहूर्त से जुड़ी जानकारी:

कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ: 09 नवंबर 2026 को दोपहर 12:31 बजे से

प्रतिपदा तिथि का समापन: 10 नवंबर 2026 को दोपहर 02:00 बजे तक

गोवर्धन पूजा (प्रातःकाल) का शुभ मुहूर्त: सुबह 06:40 बजे से 08:50 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त 11:43 से 12:26

गोधूलि मुहूर्त : 17:30 से 17:56

शास्त्रों में उदयातिथि और प्रातःकाल की पूजा का विशेष महत्व होने के कारण गोवर्धन पूजा का यह उत्सव 10 नवंबर को ही मनाया जाएगा। इस दिन घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उनकी पूजा की जाती है और भगवान श्रीकृष्ण को 56 भोग (अन्नकूट) अर्पित किए जाते हैं।

1. गोवर्धन पूजा की आवश्यक सामग्री

मुख्य पूजन सामग्री: ताजा गाय का गोबर (गोवर्धन पर्वत बनाने के लिए), रोली, कुमकुम, अक्षत (बिना टूटे चावल), चंदन, हल्दी, धूप और सुगंधित अगरबत्ती।

दीपक और तेल: देशी घी का दीपक, सरसों के तेल का दीपक और फूलबत्ती।

पुष्प व पत्ते: ताजे पीले/लाल फूल, तुलसी दल (श्री कृष्ण पूजा के लिए अति आवश्यक), और दुर्वा (घास)।

नैवेद्य व अन्नकूट: 56 भोग या अन्नकूट की सब्जी (कढ़ी, बाजरा, सभी मौसमी सब्जियों का मिश्रण), पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद, शक्कर), बताशे, मिठाई और ऋतु फल।

अन्य आवश्यक वस्तुएं: खील, गन्ना, जल से भरा कलश, आचमनी और आरती की थाली।

2. गोवर्धन पूजा की प्रामाणिक विधि

गोवर्धन आकृति निर्माण: प्रातःकाल स्नान के पश्चात घर के आंगन या मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की लेटी हुई आकृति बनाएं। आकृति के मध्य में भगवान श्री कृष्ण की प्रतीकात्मक मूर्ति या चित्र स्थापित करें।

दीपक प्रज्वलन: निर्मित गोवर्धन जी के नाभि स्थान पर एक मिट्टी का दीपक रखें और उसमें सरसों का तेल/घी डालकर प्रज्वलित करें।

आवाहन व पूजन: सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें। इसके पश्चात गोवर्धन जी और भगवान श्री कृष्ण को रोली, चंदन, अक्षत और हल्दी का तिलक लगाएं।

पुष्प व तुलसी अर्पण: गोवर्धन जी को ताजे फूल और माला अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखे भोग (पंचामृत व अन्नकूट) में तुलसी पत्र अवश्य रखें।

अन्नकूट भोग समर्पण: भगवान गिरिराज को कढ़ी, बाजरा, 56 भोग या विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाएं।

परिक्रमा: गोवर्धन जी की आकृति की 7 या 11 बार हाथ में जल का लोटा लेकर परिक्रमा करें। परिक्रमा के दौरान जल की पतली धारा गिराते जाएं और 'जय गिरिराज धरणीधर' या श्री कृष्ण के नामों का स्मरण करें।