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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Tuesday, 27 October 2026 (19:21 IST)

Jaguar Defender 110 हुई भारी सस्ती, ₹34 लाख तक घटी कीमत, क्या है कीमत में गिरावट का कारण, फीचर्स भी जानिए

Jaguar Defender 110
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (19:26 IST)
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लग्जरी SUV खरीदने वालों के लिए जगुआर लैंड रोवर (JLR) ने बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने भारत में अपनी लोकप्रिय SUV Defender 110 की लोकल असेंबली शुरू कर दी है। पुणे स्थित प्लांट में CKD रूट के जरिए तैयार होने वाले मॉडल्स की कीमतों में भारी कटौती की गई है। चुनिंदा वेरिएंट्स अब 34 लाख रुपए तक सस्ते हो गए हैं। इसके साथ ही कंपनी ने मेड-इन-इंडिया मॉडल्स में कई प्रीमियम फीचर्स को स्टैंडर्ड तौर पर शामिल किया है।

भारत में पहली बार हो रहा है Defender 110 का स्थानीय उत्पादन

जगुआर लैंड रोवर के इस कदम के बाद भारत यूरोप के बाहर पहला देश बन गया है, जहां Defender का स्थानीय स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है। इससे पहले भारत में इस SUV को स्लोवाकिया से पूरी तरह तैयार यूनिट (CBU) के रूप में आयात किया जाता था। आयात और उस पर लगने वाले शुल्क के कारण इसकी कीमत अधिक रहती थी।
अब कंपनी CKD यानी Completely Knocked Down रूट के जरिए वाहन के अलग-अलग हिस्सों को भारत लाकर यहां असेंबल करेगी। इससे चुनिंदा वेरिएंट्स की कीमतों में कमी आई है। हालांकि, कीमतों में वास्तविक अंतर वेरिएंट और लागू शुल्कों के अनुसार अलग हो सकता है।

Defender 110 की नई कीमतें: किस वेरिएंट पर कितनी बचत?

लोकल असेंबली के बाद Defender 110 के पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स की कीमतों में बड़ी कटौती हुई है।  इस बदलाव के बाद 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट की शुरुआती कीमत 99 लाख रुपये हो गई है। वहीं, 3.0-लीटर पेट्रोल और डीजल X-Dynamic HSE वेरिएंट्स की कीमत 1.18 करोड़ रुपये बताई गई है। ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं; ऑन-रोड कीमत में रजिस्ट्रेशन, बीमा और अन्य शुल्क जुड़ सकते हैं।

कीमत घटने के साथ बढ़े प्रीमियम फीचर्स

Defender 110 की कीमतों में कटौती के साथ फीचर्स को लेकर भी ग्राहकों को फायदा मिलने की बात कही गई है। जानकारी के अनुसार, मेड-इन-इंडिया मॉडल्स में कुछ ऐसे प्रीमियम फीचर्स स्टैंडर्ड किए गए हैं, जिनके लिए पहले CBU मॉडल में अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता था।
 
इनमें एयर सस्पेंशन, मेरिडियन साउंड सिस्टम और अन्य लग्जरी व सुरक्षा से जुड़े विकल्प शामिल हैं। इसका मतलब है कि ग्राहकों को कम कीमत पर ज्यादा फीचर्स वाला पैकेज मिल सकता है। हालांकि, अलग-अलग वेरिएंट में फीचर्स की उपलब्धता की पुष्टि खरीदारी से पहले कंपनी की आधिकारिक सूची से करना उचित होगा।
 

कब से शुरू होगी नई Defender 110 की डिलीवरी?

दी गई जानकारी के मुताबिक, भारत में लोकल असेंबल की गई Defender 110 की डिलीवरी 15 नवंबर 2026 से शुरू होने वाली है। ऐसे में जो ग्राहक इस लग्जरी SUV को खरीदने की योजना बना रहे हैं, वे नई कीमतों, उपलब्ध वेरिएंट्स और डिलीवरी की जानकारी के लिए अधिकृत डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।

खरीदारों के लिए क्या है इसका मतलब?

Defender 110 की कीमतों में 14.5 लाख से 34 लाख रुपये तक की कमी इसे पहले के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती है। लोकल असेंबली से कंपनी को भारत में अपनी प्रीमियम SUV की कीमतों को बेहतर तरीके से तय करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, यह अब भी एक लग्जरी SUV है और इसकी ऑन-रोड कीमत, रखरखाव तथा बीमा खर्च खरीदारी के फैसले में अहम रहेंगे।
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