MLC Election Results 2026: यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 28 सीटों के रिजल्ट

बिहार विधान परिषद चुनाव की मतगणना के बीच मोकामा विधायक अनंत सिंह ने एक बार फिर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि अभी काउंटिंग शुरू हुई है, वही होगा जो बोले हैं। बरेली और मेरठ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवार आगे बताए जा रहे हैं जबकि आगरा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के आगे होने की खबर है। हालांकि इन रुझानों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि ये आंकड़े उम्मीदवारों की ओर से साझा किए गए हैं।