Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 जून, 2026) दैनिक राशिफल: 29 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 29 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज आप पर काम का दबाव बढ़ सकता है।

लव: रिश्ते में छोटे-मोटे मतभेद हो सकते हैं।

धन: आज बढ़ते अनावश्यक अचानक खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए प्रयास करेंगे।

2. वृष (Taurus)

करियर: आज आपको परिश्रम का फल मिलेगा।

लव: लव लाइफ में सामंजस्य बना रहेगा।

धन: आप आज कुछ नए निवेश के बारे में सोच सकते हैं।

स्वास्थ्य: माता की सेहत ठीक रहेगी।

उपाय: गाय को ताजा घी खिलाएं और मंदिर में पूजा करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज करियर में आप अपनी समझदारी से स्थिति को संभाल सकते हैं।

लव: लव लाइफ में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है।

धन: आज फालतू के अनावश्यक खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करेंगे।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: आज कार्यस्थल पर सफलता के योग हैं।

लव: लव लाइफ में प्रेम बढ़ेगा।

धन: आज आप धन को बचाने पर ध्यान देंगे।

स्वास्थ्य: अच्छी सेहत हेतु समय निकालकर आराम करें।

उपाय: मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर आपके प्रयासों का फल मिलेगा।

लव: प्रेमीसंग प्यार और विश्वास बढ़ेगा।

धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: सेहत में ताजगी हेतु थोड़ा समय खुद के लिए निकालें।

उपाय: शनिवार को लाल वस्त्र पहनें और दान करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: कार्यक्षेत्र में अपने प्रयासों को बनाए रखें।

लव: लव लाइफ में आपसी संवाद से स्थिति सुधर सकती है।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: आज सेहत सामान्य रहेगी।

7. तुला (Libra)

करियर: करियर का कोई नया अवसर आपके लिए लाभकारी रहेगा।

लव: लव लाइफ में विश्वास और समझ बढ़ेगी।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: सेहत में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी।

उपाय: आज माता दुर्गा की पूजा करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर सावधानी से काम करें।

लव: प्रेम रिश्ते में थोड़ा तनाव हो सकता है।

धन: कारोबार में धन की स्थिति स्थिर रहेगी।

स्वास्थ्य: आज मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

उपाय: लाल चंदन का तिलक करें और घर में साफ-सफाई रखें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यस्थल पर आपको नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: लव लाइफ में पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।

उपाय: आज ब्राह्मणों को भोजन कराएं।

10. मकर (Capricorn)

करियर: आज कार्यस्थल पर बात करके समस्या का समाधान निकाले।

लव: रिश्ते में थोड़ा तनाव हो सकता है।

धन: आज खर्चों पर ध्यान दें और बचत को प्राथमिकता दें।

स्वास्थ्य: सेहत ठीक न हो तो थोड़ी देर के लिए आराम करें।

उपाय: खाने की चीजें किसी को दान करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नौकरीपेशा को कार्यस्थल पर मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।

लव: लव लाइफ में आज पार्टनर के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर है।

धन: आज किसी भी बड़े खर्च से बचें।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे।

उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाएं।

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर कलीग्स से कहासुनी हो सकती है।

लव: रिश्ते में थोड़ी सामंजस्य की आवश्यकता हो सकती है।

धन: आज धन हानि के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सतर्क रहें।