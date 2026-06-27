Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 जून, 2026)

1. मेष (Aries)
Today 29 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज आप पर काम का दबाव बढ़ सकता है।
लव: रिश्ते में छोटे-मोटे मतभेद हो सकते हैं।
धन: आज बढ़ते अनावश्यक अचानक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए प्रयास करेंगे।
2. वृष (Taurus)
करियर: आज आपको परिश्रम का फल मिलेगा।
लव: लव लाइफ में सामंजस्य बना रहेगा।
धन: आप आज कुछ नए निवेश के बारे में सोच सकते हैं।
स्वास्थ्य: माता की सेहत ठीक रहेगी।
उपाय: गाय को ताजा घी खिलाएं और मंदिर में पूजा करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: आज करियर में आप अपनी समझदारी से स्थिति को संभाल सकते हैं।
लव: लव लाइफ में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है।
धन: आज फालतू के अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करेंगे।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: आज कार्यस्थल पर सफलता के योग हैं।
लव: लव लाइफ में प्रेम बढ़ेगा।
धन: आज आप धन को बचाने पर ध्यान देंगे।
स्वास्थ्य: अच्छी सेहत हेतु समय निकालकर आराम करें।
उपाय: मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: कार्यस्थल पर आपके प्रयासों का फल मिलेगा।
लव: प्रेमीसंग प्यार और विश्वास बढ़ेगा।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: सेहत में ताजगी हेतु थोड़ा समय खुद के लिए निकालें।
उपाय: शनिवार को लाल वस्त्र पहनें और दान करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: कार्यक्षेत्र में अपने प्रयासों को बनाए रखें।
लव: लव लाइफ में आपसी संवाद से स्थिति सुधर सकती है।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: आज सेहत सामान्य रहेगी।
7. तुला (Libra)
करियर: करियर का कोई नया अवसर आपके लिए लाभकारी रहेगा।
लव: लव लाइफ में विश्वास और समझ बढ़ेगी।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: सेहत में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी।
उपाय: आज माता दुर्गा की पूजा करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर सावधानी से काम करें।
लव: प्रेम रिश्ते में थोड़ा तनाव हो सकता है।
धन: कारोबार में धन की स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: आज मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: लाल चंदन का तिलक करें और घर में साफ-सफाई रखें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: कार्यस्थल पर आपको नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: लव लाइफ में पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।
उपाय: आज ब्राह्मणों को भोजन कराएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: आज कार्यस्थल पर बात करके समस्या का समाधान निकाले।
लव: रिश्ते में थोड़ा तनाव हो सकता है।
धन: आज खर्चों पर ध्यान दें और बचत को प्राथमिकता दें।
स्वास्थ्य: सेहत ठीक न हो तो थोड़ी देर के लिए आराम करें।
उपाय: खाने की चीजें किसी को दान करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: नौकरीपेशा को कार्यस्थल पर मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।
लव: लव लाइफ में आज पार्टनर के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर है।
धन: आज किसी भी बड़े खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे।
उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाएं।
12. मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर कलीग्स से कहासुनी हो सकती है।
लव: रिश्ते में थोड़ी सामंजस्य की आवश्यकता हो सकती है।
धन: आज धन हानि के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सतर्क रहें।