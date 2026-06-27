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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 29 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Daily Horoscope 2026 Message Visualization Between the Planets and Stars

1. मेष (Aries)

 
Today 29 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज आप पर काम का दबाव बढ़ सकता है। 
लव: रिश्ते में छोटे-मोटे मतभेद हो सकते हैं। 
धन: आज बढ़ते अनावश्यक अचानक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए प्रयास करेंगे।
 

2. वृष (Taurus)

 
करियर: आज आपको परिश्रम का फल मिलेगा।
लव: लव लाइफ में सामंजस्य बना रहेगा।
धन: आप आज कुछ नए निवेश के बारे में सोच सकते हैं।
स्वास्थ्य: माता की सेहत ठीक रहेगी।
उपाय: गाय को ताजा घी खिलाएं और मंदिर में पूजा करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: आज करियर में आप अपनी समझदारी से स्थिति को संभाल सकते हैं।
लव: लव लाइफ में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है।
धन: आज फालतू के अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करेंगे।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: आज कार्यस्थल पर सफलता के योग हैं।
लव: लव लाइफ में प्रेम बढ़ेगा।
धन: आज आप धन को बचाने पर ध्यान देंगे।
स्वास्थ्य: अच्छी सेहत हेतु समय निकालकर आराम करें।
उपाय: मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: कार्यस्थल पर आपके प्रयासों का फल मिलेगा।
लव: प्रेमीसंग प्यार और विश्वास बढ़ेगा। 
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: सेहत में ताजगी हेतु थोड़ा समय खुद के लिए निकालें।
उपाय: शनिवार को लाल वस्त्र पहनें और दान करें।
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में अपने प्रयासों को बनाए रखें।
लव: लव लाइफ में आपसी संवाद से स्थिति सुधर सकती है।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: आज सेहत सामान्य रहेगी।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: करियर का कोई नया अवसर आपके लिए लाभकारी रहेगा।
लव: लव लाइफ में विश्वास और समझ बढ़ेगी। 
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: सेहत में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी।
उपाय: आज माता दुर्गा की पूजा करें। 
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: कार्यस्थल पर सावधानी से काम करें।
लव: प्रेम रिश्ते में थोड़ा तनाव हो सकता है।
धन: कारोबार में धन की स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: आज मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: लाल चंदन का तिलक करें और घर में साफ-सफाई रखें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: कार्यस्थल पर आपको नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: लव लाइफ में पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। 
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। 
उपाय: आज ब्राह्मणों को भोजन कराएं।

 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: आज कार्यस्थल पर बात करके समस्या का समाधान निकाले। 
लव: रिश्ते में थोड़ा तनाव हो सकता है। 
धन: आज खर्चों पर ध्यान दें और बचत को प्राथमिकता दें।
स्वास्थ्य: सेहत ठीक न हो तो थोड़ी देर के लिए आराम करें।
उपाय: खाने की चीजें किसी को दान करें।
 
11. कुंभ (Aquarius)
 
करियर: नौकरीपेशा को कार्यस्थल पर मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।
लव: लव लाइफ में आज पार्टनर के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर है।
धन: आज किसी भी बड़े खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे।
उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाएं।

 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: कार्यस्थल पर कलीग्स से कहासुनी हो सकती है।
लव: रिश्ते में थोड़ी सामंजस्य की आवश्यकता हो सकती है। 
धन: आज धन हानि के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सतर्क रहें। 
 
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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