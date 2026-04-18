Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 अप्रैल, 2026) दैनिक राशिफल: 20 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 20 April horoscope in Hindi 2026 : करियर: नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी, प्रोफेशनल नेटवर्क मजबूत होगा।

लव: पार्टनर के साथ भावनात्मक तालमेल बढ़ेगा।

धन: निवेश में लाभ संभव है, लेकिन बड़े फैसले सोच-समझ कर लें।

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, हल्की एक्सरसाइज करें।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: ऑफिस में बदलाव या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: सिंगल्स को नए रिलेशन की संभावना।

धन: पैसों का संतुलन बनाए रखें, अनावश्यक खर्च टालें।

स्वास्थ्य: पेट संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, खान-पान में सावधानी।

उपाय: पीले रंग की वस्तुएं दान करें

3. मिथुन (Gemini)

करियर: टीम वर्क में सहयोग मिलेगा, प्रमोशन के योग।

लव: परिवार और साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे।

धन: छोटे निवेश लाभकारी रहेंगे।

स्वास्थ्य: नींद पूरी करें, मानसिक तनाव कम करें।

उपाय: हरे रंग की वस्तुएं दान करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: कस्टमर व क्लाइंट मीटिंग में सफलता मिलेगी।

लव: रोमांटिक समय मिलेगा, प्यार में वृद्धि होगी।

धन: धन लाभ की स्थिति बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: हृदय और पाचन की देखभाल करें।

उपाय: चंदन का तिलक लगाएं।

5. सिंह (Leo)

करियर: नई जिम्मेदारियां और नेतृत्व के अवसर मिलेंगे।

लव: साथी के साथ अच्छे समय की उम्मीद।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत, निवेश सोच-समझ कर करें।

स्वास्थ्य: जोड़ों और आंखों का ध्यान रखें।

उपाय: नारंगी रंग की वस्तुएं दान करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: ऑफिस में मेहनत का फल मिलेगा।

लव: रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें।

धन: खर्च में सावधानी आवश्यक।

स्वास्थ्य: पाचन और माइग्रेन से बचाव।

उपाय: गेहूं और दाल का दान करें।

7. तुला (Libra)

करियर: करियर में स्थिरता और सहयोग मिलेगा।

लव: रोमांस और दोस्ती में संतुलन बना रहेगा।

धन: निवेश और बचत के लिए शुभ दिन।

स्वास्थ्य: हल्की-फुल्की व्यायाम करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कामकाज में रचनात्मक विचार सफल होंगे।

लव: पार्टनर के साथ मधुर समय।

धन: आर्थिक योजनाओं में लाभ।

स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

उपाय: काले तिल का दान करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: नई योजनाओं में सफलता, व्यापार में वृद्धि होगी।

लव: सिंगल्स को नए रिश्ते मिल सकते हैं।

धन: निवेश लाभदायक, लेकिन जल्दबाजी न करें।

स्वास्थ्य: फिटनेस बनाए रखें।

उपाय: आज पीले फल और वस्तुएं दान करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: कड़ी मेहनत का फल मिलेगा, प्रमोशन या बोनस संभव।

लव: परिवार और साथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।

धन: पैसों की सुरक्षा पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: जोड़ों और मांसपेशियों की देखभाल।

उपाय: गोधूलि समय में दीपक जलाएं।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नयी चुनौतियों का सामना करेंगे और सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम और दोस्ती में सकारात्मक बदलाव आएगा।

धन: निवेश लाभकारी, लेकिन जल्दबाजी न करें।

स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

उपाय: नीले रंग का वस्त्र दान करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: नए रचनात्मक और कलात्मक प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी।

लव: रिश्तों में मधुरता और समझ बढ़ेगी।

धन: आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: पेट और मूत्र संबंधी समस्याओं से बचाव।