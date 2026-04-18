Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 अप्रैल, 2026)

1. मेष (Aries)
Today 20 April horoscope in Hindi 2026 : करियर: नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी, प्रोफेशनल नेटवर्क मजबूत होगा।
लव: पार्टनर के साथ भावनात्मक तालमेल बढ़ेगा।
धन: निवेश में लाभ संभव है, लेकिन बड़े फैसले सोच-समझ कर लें।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, हल्की एक्सरसाइज करें।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: ऑफिस में बदलाव या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: सिंगल्स को नए रिलेशन की संभावना।
धन: पैसों का संतुलन बनाए रखें, अनावश्यक खर्च टालें।
स्वास्थ्य: पेट संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, खान-पान में सावधानी।
उपाय: पीले रंग की वस्तुएं दान करें
3. मिथुन (Gemini)
करियर: टीम वर्क में सहयोग मिलेगा, प्रमोशन के योग।
लव: परिवार और साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे।
धन: छोटे निवेश लाभकारी रहेंगे।
स्वास्थ्य: नींद पूरी करें, मानसिक तनाव कम करें।
उपाय: हरे रंग की वस्तुएं दान करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: कस्टमर व क्लाइंट मीटिंग में सफलता मिलेगी।
लव: रोमांटिक समय मिलेगा, प्यार में वृद्धि होगी।
धन: धन लाभ की स्थिति बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: हृदय और पाचन की देखभाल करें।
उपाय: चंदन का तिलक लगाएं।
5. सिंह (Leo)
करियर: नई जिम्मेदारियां और नेतृत्व के अवसर मिलेंगे।
लव: साथी के साथ अच्छे समय की उम्मीद।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत, निवेश सोच-समझ कर करें।
स्वास्थ्य: जोड़ों और आंखों का ध्यान रखें।
उपाय: नारंगी रंग की वस्तुएं दान करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: ऑफिस में मेहनत का फल मिलेगा।
लव: रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें।
धन: खर्च में सावधानी आवश्यक।
स्वास्थ्य: पाचन और माइग्रेन से बचाव।
उपाय: गेहूं और दाल का दान करें।
7. तुला (Libra)
करियर: करियर में स्थिरता और सहयोग मिलेगा।
लव: रोमांस और दोस्ती में संतुलन बना रहेगा।
धन: निवेश और बचत के लिए शुभ दिन।
स्वास्थ्य: हल्की-फुल्की व्यायाम करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कामकाज में रचनात्मक विचार सफल होंगे।
लव: पार्टनर के साथ मधुर समय।
धन: आर्थिक योजनाओं में लाभ।
स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें।
उपाय: काले तिल का दान करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: नई योजनाओं में सफलता, व्यापार में वृद्धि होगी।
लव: सिंगल्स को नए रिश्ते मिल सकते हैं।
धन: निवेश लाभदायक, लेकिन जल्दबाजी न करें।
स्वास्थ्य: फिटनेस बनाए रखें।
उपाय: आज पीले फल और वस्तुएं दान करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: कड़ी मेहनत का फल मिलेगा, प्रमोशन या बोनस संभव।
लव: परिवार और साथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।
धन: पैसों की सुरक्षा पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: जोड़ों और मांसपेशियों की देखभाल।
उपाय: गोधूलि समय में दीपक जलाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: नयी चुनौतियों का सामना करेंगे और सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम और दोस्ती में सकारात्मक बदलाव आएगा।
धन: निवेश लाभकारी, लेकिन जल्दबाजी न करें।
स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें।
उपाय: नीले रंग का वस्त्र दान करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: नए रचनात्मक और कलात्मक प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी।
लव: रिश्तों में मधुरता और समझ बढ़ेगी।
धन: आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: पेट और मूत्र संबंधी समस्याओं से बचाव।