शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. अक्षय तृतीया
  4. kshaya-tritiya-15-daan-aur-12-cheezein-kharidne-ke-labh
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 (15:37 IST)

अक्षय तृतीया 2026: बस ये 15 दान बदल देंगे आपकी किस्मत, बरकत के लिए घर लाएं ये 12 चीजें

Akshaya Tritiya:In the image, let there be a kalash (ritual pot) or gold on one side, and sattu, a pitcher, an umbrella, and wooden sandals on the other.
Akshaya Tritiya 2026: सनातन धर्म में अक्षय तृतीया को 'अबूझ मुहूर्त' और 'स्वयंसिद्ध तिथि' माना गया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला यह पर्व अपने नाम के अनुरूप फल देता है- अर्थात इस दिन किए गए शुभ कार्यों का पुण्य कभी 'क्षय' (नष्ट) नहीं होता। इस पावन तिथि पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए दान और खरीदारी की प्राचीन परंपरा है।
 

महादान: अक्षय पुण्य की प्राप्ति के 15 विशेष दान

वैशाख मास की चिलचिलाती धूप और गर्मी के कारण, इस दिन शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान धर्मशास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इन वस्तुओं के दान से पितरों की तृप्ति होती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं:
 
  1. जल से भरे घड़े: अक्षय तृतीया पर शीतल जल से भरा मिट्टी का घड़ा दान करना सबसे उत्तम माना जाता है। इसे 'अमृत' के समान पुण्यकारी कहा गया है।
  2. कुल्हड़ और सकोरे: पक्षियों के लिए पानी के सकोरे और प्यासे लोगों के लिए मिट्टी के पात्रों का दान करना पुण्य की पूंजी बढ़ाता है।
  3. हाथ से बने पंखे: गर्मी से राहत देने वाले पंखों का दान करने से व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति आती है।
  4. खड़ाऊ (लकड़ी की चप्पल): किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को चरण पादुका या खड़ाऊ दान करना मार्ग की बाधाओं को दूर करता है।
  5. छाता: धूप से बचाव के लिए छाते का दान सूर्य देव की कृपा दिलाता है और मान-सम्मान में वृद्धि करता है।
  6. चावल: अखंडता के प्रतीक चावल का दान घर में अन्न के भंडार भरे रखता है।
  7. नमक: नमक का दान नकारात्मकता को दूर करता है और संबंधों में मिठास लाता है।
  8. शुद्ध घी: यज्ञ और स्वास्थ्य के लिए घी का दान देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है।
  9. खरबूजा: मौसमी फल के रूप में खरबूजे का दान शीतलता और आरोग्य प्रदान करता है।
  10. ककड़ी: जल तत्व से भरपूर ककड़ी का दान शरीर और मन को शांत रखता है।
  11. चीनी (शक्कर): मिठास का प्रतीक चीनी दान करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और सुख-सुविधाएं बढ़ती हैं।
  12. साग (हरी सब्जियां): ताजी हरी सब्जियों का दान बुध ग्रह को संतुलित करता है और स्वास्थ्य लाभ देता है।
  13. इमली: खट्टे-मीठे स्वाद वाली इमली का दान राहु-केतु के दोषों के निवारण में सहायक माना गया है।
  14. सत्तू: वैशाख के महीने में सत्तू का दान 'महादान' की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह तृप्ति प्रदान करता है।
  15. वस्त्र: किसी गरीब को सामर्थ्य अनुसार नए वस्त्र दान करना अत्यंत मंगलकारी होता है।
Akshaya-Tritya-Kharidi-item

खरीदारी: सौभाग्य और बरकत लाने वाली 12 वस्तुएं

अक्षय तृतीया पर केवल सोना खरीदना ही अनिवार्य नहीं है। यदि आप अपनी राशि और सामर्थ्य के अनुसार निम्नलिखित वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, तो भी भाग्योदय निश्चित है:
 
  1. सोना और चांदी: ये दोनों धातुएं लक्ष्मी का प्रतीक हैं। इनकी खरीदारी घर में स्थाई समृद्धि लाती है।
  2. मिट्टी के पात्र: यदि आप कीमती धातुएं नहीं खरीद सकते, तो मिट्टी का नया घड़ा या पात्र खरीदना भी उतना ही शुभ है।
  3. रेशमी वस्त्र और साड़ी: नए वस्त्र पहनना और खरीदना उमंग और वैभव का प्रतीक है।
  4. शकर और चावल: इन सफेद वस्तुओं की खरीदारी से चंद्रमा मजबूत होता है और मानसिक शांति मिलती है।
  5. हल्दी: शुभता की प्रतीक हल्दी की गांठ खरीदना भाग्य के द्वार खोलता है।
  6. मखाने: माँ लक्ष्मी को मखाने अत्यंत प्रिय हैं, इन्हें खरीदना और प्रसाद में उपयोग करना उत्तम है।
  7. फूल का पौधा: घर में सुगंधित फूलों का पौधा लगाना सकारात्मक ऊर्जा और विकास का संकेत है।
  8. शंख: शंख भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का परम प्रिय आयुध है। इसे घर लाने से वास्तु दोष दूर होते हैं।
  9. सेंधा नमक: घर की शुद्धता और स्वास्थ्य के लिए सेंधा नमक खरीदना श्रेष्ठ माना गया है।
 

विशेष आध्यात्मिक टिप:

यदि आप अक्षय तृतीया के दिन सोने या चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं, तो उन्हें सीधे तिजोरी में न रखें। सर्वप्रथम माँ लक्ष्मी का विधि-विधान से पूजन करें, उस वस्तु को उनके चरणों में अर्पित करें और पूजा संपन्न होने के बाद ही उसे अपनी तिजोरी में स्थान दें। इससे उस वस्तु में लक्ष्मी का वास स्थाई हो जाता है।
 
अक्षय तृतीया का यह महापर्व हमें 'संग्रह' के साथ-साथ 'त्याग' (दान) की भी प्रेरणा देता है। जहाँ खरीदारी हमारे भौतिक जीवन को समृद्ध करती है, वहीं दान हमारे अलौकिक पुण्य कोष को भरता है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

बुध का मीन राशि में प्रवेश: इन 5 राशियों के लिए बढ़ सकता है खतरा, रहें सतर्क

बुध का मीन राशि में प्रवेश: इन 5 राशियों के लिए बढ़ सकता है खतरा, रहें सतर्कMercury Transit Pisces 2026: 11 अप्रैल 2026 को ग्रहों की चाल में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। बुद्धि, संवाद और तर्क के कारक बुध, अपने मित्र शनि की राशि (कुंभ) को विदा कहकर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे।

अगले 7 साल की डराने वाली भविष्यवाणी! क्या आने वाला है बड़ा संकट?

अगले 7 साल की डराने वाली भविष्यवाणी! क्या आने वाला है बड़ा संकट?Astrology bhavishyavani: हिंदू पंचांग के प्रत्येक नए वर्ष को संवत्सर कहते हैं। प्रत्येक संवत्सर का एक नाम है जिससे पता चलता है कि उस वर्ष में क्या होने वाला है। 60 संवत्सरों का एक चक्र पूर्ण होने के बाद फिर से एक नए युग का प्रारंभ होता है। वर्तमान में 19 मार्च 2026 से रौद्र नामक संवत्सर प्रारंभ हुआ है। चलिए जानते हैं इस संवत्सर सहित आगामी 7 संवत्सरों की भविष्यवाणी

केदानाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम जाने से पहले कर लें ये जरूरी 5 तैयारियां

केदानाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम जाने से पहले कर लें ये जरूरी 5 तैयारियांकेदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा जितनी आध्यात्मिक और सुखद है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। 22 और 23 अप्रैल 2026 को कपाट खुलने वाले हैं, ऐसे में यात्रा पर निकलने से पहले इन 5 महत्वपूर्ण तैयारियों को सुनिश्चित कर लें।

खप्पर योग बना खतरनाक: 4 राशियों को नुकसान, 4 को मिलेगा बड़ा लाभ

खप्पर योग बना खतरनाक: 4 राशियों को नुकसान, 4 को मिलेगा बड़ा लाभKhappar yog 2026: पिछले साल यानी वर्ष 2025 में 15 मार्च से 11 जून और इसके बाद 11 जुलाई से लेकर 7 अक्टूबर तक खप्पर योग बना था। सभी ने देखा है कि इसी दौरान ईरान-इजराल का युद्ध और फिर भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इस वर्ष भी ऐसा ही योग बन रहा है। चलिए जानते हैं कि किन 3 राशियों को होगा नुकसान और किसको मिलेगा इनाम।

छोटा चारधाम यात्रा 2026: कब खुलेंगे केदारनाथ-बद्रीनाथ के कपाट? जानें यात्रा की पूरी तारीख

छोटा चारधाम यात्रा 2026: कब खुलेंगे केदारनाथ-बद्रीनाथ के कपाट? जानें यात्रा की पूरी तारीखChar Dham Yatra 2026: वर्ष 2026 की चारधाम यात्रा बहुत जल्द ही 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, यात्रा का शुभारंभ अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा।

और भी वीडियो देखें

Akshaya Tritiya गोल्ड रेट अलर्ट: सोने की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल, क्या इस अक्षय तृतीया गोल्ड खरीदना है फायदे का सौदा?

Akshaya Tritiya गोल्ड रेट अलर्ट: सोने की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल, क्या इस अक्षय तृतीया गोल्ड खरीदना है फायदे का सौदा?Gold investment Akshaya Tritiya: इस बार अक्षय तृतीया स्थिति थोड़ी अलग है। जहां एक तरफ परंपरा हमें सोना खरीदने के लिए प्रेरित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ1,53,317 प्रति 10 ग्राम के पार जा चुके भाव आम आदमी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रहे हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सोने में निवेश करके अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं, और गोल्ड रेट अलर्ट के माध्यम से सही समय पर निवेश कर सकते हैं

कल्कि अवतार और तीसरा विश्व युद्ध: क्या दोनों का है कनेक्शन? कब और कैसे होंगे ये बड़े घटनाक्रम

कल्कि अवतार और तीसरा विश्व युद्ध: क्या दोनों का है कनेक्शन? कब और कैसे होंगे ये बड़े घटनाक्रमहिंदु पुराणों के साथ ही ब्रह्मर्षि पोतुलुरी वीरब्रह्मेंद्र स्वामी द्वारा रचित कालज्ञानम और ओडिशा के पंचसखा, विशेषकर संत अच्युतानंद दास द्वारा रचित भविष्य मालिका में भगवान कल्कि के आने का उल्लेख मिलता है। तीसरे विश्व युद्ध और भगवान कल्कि के प्रकट होने का वर्णन बहुत ही रोमांचक है। इन ग्रंथों के अनुसार, यह कोई साधारण युद्ध नहीं बल्कि "धर्म-युद्ध" होगा। चलिए जानते हैं कल्कि और तीसरा विश्‍व युद्ध।

जैन धर्म में अक्षय तृतीया मनाने के 10 कारण जानें

जैन धर्म में अक्षय तृतीया मनाने के 10 कारण जानेंAkshay Tritiya in Jainis: जैन धर्म में अक्षय तृतीया का दिन विशेष पवित्रता और महत्व रखता है। इसे अक्षय पुण्य, दान और तप का दिन माना जाता है। जैन अनुयायी इस दिन साधना, उपवास और दान करके अपने जीवन में स्थायी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। इस दिन का महत्व केवल धार्मिक कर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता, परोपकार और संयम का प्रतीक भी है।

महाविनाश का संकेत! भविष्य मालिका और कालज्ञानम की समान 6 भविष्यवाणियां, जो अब हो रही हैं सच

महाविनाश का संकेत! भविष्य मालिका और कालज्ञानम की समान 6 भविष्यवाणियां, जो अब हो रही हैं सचKalajnanam bhavishya malika: ब्रह्मर्षि पोतुलुरी वीरब्रह्मंद्र स्वामी द्वारा रचित कालज्ञानम और ओडिशा के पंचसखा, विशेषकर संत अच्युतानंद दास द्वारा रचित भविष्य मालिका दोनों ही भविष्यद्रष्टा ग्रंथों में अद्भुत समानताएं मिलती हैं। ये दोनों ग्रंथ 16वीं सदी में लिखे गए हैं। ये दोनों ग्रंथ 'कलियुग के अंत' और 'सतयुग के आगमन' की संधि वेला का वर्णन करते हैं। इन दोनों ग्रंथों की कॉमन (समान) भविष्यवाणियां निम्नलिखित हैं।

अक्षय तृतीया के 6 अनसुने फैक्ट्स: क्यों इस दिन किया हर काम होता है सफल

अक्षय तृतीया के 6 अनसुने फैक्ट्स: क्यों इस दिन किया हर काम होता है सफलAkshaya Tritiya 2026: शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयंसिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। इस बार अक्षय तृतीया तिथि 19 और 20 अप्रैल को रहेगी। इस दिन की खास 6 बातें जानिए।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com