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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : शनिवार, 18 अप्रैल 2026 (09:12 IST)

Akshay Tritiya 2026: अक्षय तृतीया के लिए शुभ मुहूर्त और सरल पूजा विधि

akshaya tritiya
इस बार अक्षय तृतीया 2 दिन मनाई जा रही है। 19 अप्रैल और 20 अप्रैल को। दोनों ही दिन शुभ हैं। 20 अप्रैल को उदयातिथि से अक्षय तृतीया रहेगी। इस दिन 'अबूझ मुहूर्त' होता है, लेकिन लक्ष्मी पूजन के लिए विशेष मुहूर्त का पालन करना श्रेष्ठ रहता है। इसी के साथ यह देखना भी जरूरी है कि राहु काल कब है। राहु काल में किसी भी तरह की पूजा और खरीदी नहीं होती है।
 
तृतीया तिथि प्रारम्भ- 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10:49 बजे से।
तृतीया तिथि समाप्त- 20 अप्रैल 2026 को सुबह 07:27 बजे तक।
नोट: मराठी और गुजराती काल निर्णय कैलेंडर में और ऑनलाइन द्रिक पंचांग एवं एस्ट्रोसेज पंचांग के अनुसार19 अप्रैल को अक्षय तृतीया रहेगी जबकि लाला रामस्वरूप और लाला रामनारायण पंचांग में उदयातिथि के अनुसार 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया रहेगी। 

1. अक्षय तृतीया 2026: शुभ मुहूर्त:

19 अप्रैल पूजा और खरीददी का शुभ मुहूर्त:
शुभ मुहूर्त: सुबह 10:49 से दोपहर 12:20 तक।
अभिजीत मुहूर्त: दिन में 11:54 से दोपहर 12:46 तक।
त्रिपुष्कर योग: सुबह 07:10 से 10:49 तक रहेगा।
राहुकाल: शाम 05:12 से शाम 06:49 के बीच रहेगा। इस बीच सभी कार्य वर्जित रहेंगे।
 
20 अप्रैल पूजा और खारीदी का शुभ मुहूर्त:
शुभ मुहूर्त: सुबह 09:06 से 10:43 तक।
अभिजीत मुहूर्त: दिन में 11:54 से दोपहर 12:46 तक।
सर्वार्थ सिद्धि योग: पूरे दिन
राहुकाल: सुबह 07:28 से 09:05 के बीच। इस बीच सभी कार्य वर्जित रहेंगे।

2. अक्षय तृतीया पूजन विधि

अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा का विधान है:
संकल्प: सुबह जल्दी स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें और व्रत या दान का संकल्प लें।
स्थापना: एक चौकी पर गंगाजल छिड़क कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।
अभिषेक: यदि संभव हो, तो दक्षिणावर्ती शंख से भगवान का अभिषेक करें। उन्हें पीले फूल, तुलसी दल (केवल विष्णु जी को) और अक्षत अर्पित करें।
विशेष भोग: इस दिन भगवान को सत्तू, ककड़ी, भीगी हुई चने की दाल और मिश्री का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि यह ग्रीष्म ऋतु के आगमन का प्रतीक है।
आरती: अंत में "ॐ जय जगदीश हरे" या लक्ष्मी जी की आरती करें।

3. इस दिन क्या करना सबसे 'शुभ' है?

चूंकि "अक्षय" का अर्थ है जिसका कभी क्षय (नाश) न हो, इसलिए आज के दिन ये 3 काम जरूर करने चाहिए:
कलश दान: पानी से भरा मिट्टी का घड़ा (कलश) किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करना इस दिन का सबसे बड़ा पुण्य माना गया है।
सोना या चांदी: धातु खरीदना समृद्धि का प्रतीक है। यदि बजट कम है, तो आप चांदी का एक छोटा सिक्का या केवल जौ (Barley) भी खरीद सकते हैं। जौ को 'कनक' (सोने) के समान माना गया है।
परशुराम जयंती पूजन: चूंकि आज ही परशुराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए शस्त्रों या औजारों की सफाई और पूजा करना भी फलदायी होता है।
 

4. अक्षय तृतीया पर विशेष मंत्र

पूजा के समय इस मंत्र का जाप करने से घर में बरकत बनी रहती है:
"ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीवासुदेवाय नमः"
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