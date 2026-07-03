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Written By राजश्री कासलीवाल

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 जुलाई, 2026)

दैनिक राशिफल: 04 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

The daily horoscope photo features colorful illustrations of the 12 zodiac signs
Written By: राजश्री कासलीवाल
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (07:03 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (13:30 IST)
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मेष राशि (Aries)

Today 04 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी की तारीफ होगी। सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें।
धन: अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। पुराना निवेश लाभ देगा।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे, लेकिन आंखों में हल्की थकान हो सकती है।
उपाय: शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।ALSO READ: Devshayani Ekadashi 2026: वर्ष 2026 में देवशयनी एकादशी कब है?
 

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए कोई बड़ी डील फाइनल होने का दिन है।
लव: सिंगल लोगों की लाइफ में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। शादीशुदा जीवन में मधुरता रहेगी।
धन: फिजूलखर्ची से बचें, आज बजट थोड़ा बिगड़ सकता है।
स्वास्थ्य: बदलते मौसम के कारण गले में खराश या सर्दी-खांसी की समस्या हो सकती है।
उपाय: शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: ऑफिस में पॉलिटिक्स से दूर रहें। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है।
लव: लव पार्टनर के साथ रोमांटिक लॉन्ग ड्राइव या डिनर पर जाने का प्लान बनेगा।
धन: आज नया निवेश करने से बचें। लॉटरी या शॉर्टकट से दूरी बनाकर रखें।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है। पर्याप्त आराम करें।
उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने या उड़द की दाल दान करें।
 

कर्क राशि (Cancer)

करियर: टीम वर्क से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।
लव: परिवार और जीवनसाथी के बीच अच्छा तालमेल रहेगा। घर में शांति का माहौल होगा।
धन: इनकम के नए सोर्स खुलेंगे। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी दिक्कतों (एसिडिटी/गैस) से बचने के लिए बाहर के खाने से परहेज करें।
उपाय: बहते पानी में थोड़े से काले तिल प्रवाहित करें।
 

सिंह राशि (Leo)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। बिजनेस में बदलाव करने के लिए आज का दिन अच्छा है। 
लव: लव लाइफ में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। आपसी विश्वास बढ़ेगा।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। भूमि या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। जिम या योग की शुरुआत करने के लिए अच्छा दिन है।
उपाय: शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें।
 

कन्या राशि (Virgo)

करियर: आज सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। धैर्य से काम लें।
लव: जीवनसाथी का स्वास्थ्य आपकी चिंता बढ़ा सकता है। उन्हें समय दें। रिश्ते में मजबूती आएगी।
धन: लेन-देन के मामलों में सावधानी बरतें। बिना सोचे-समझे किसी को उधार न दें।
स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है। ज्यादा तनाव न लें।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा दीपक (सरसों के तेल का) जलाएं।
 

तुला राशि (Libra)

करियर: क्रिएटिव फील्ड या लेखन, कला, डिजाइनिंग से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है।
लव: नए रिश्ते की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। सुख-सुविधा की चीजों पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। शाम के समय खुद को काफी रिलैक्स महसूस करेंगे।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें और गरीबों में काले रंग के वस्त्र दान करें।ALSO READ: बृहस्पति का सिंह राशि में गोचर: करियर, धन और परिवार पर कैसा पड़ेगा असर? जानें 12 राशियों का राशिफल
 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: नौकरी में ट्रांसफर के योग हैं। पैतृक व्यवसाय से जुड़े लोगों को आज बड़ा मुनाफा हो सकता है। 
लव: लव पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर विवाद सुलझ जाएगा। 
धन: अचानक धन लाभ होने के योग हैं। पुराना कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय बेहद सावधान रहें, चोट लगने की आशंका है।
उपाय: हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं।
 

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। बॉस आपके काम से बेहद प्रभावित होंगे।
लव: पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं।
धन: नया बिजनेस शुरू करने के लिए धन की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी।
स्वास्थ्य: हड्डियों या जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। डॉक्टर से सलाह लें।
उपाय: शनिवार की शाम को कुत्तों को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं।
 

मकर राशि (Capricorn)

करियर: शनि देव की कृपा से कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अटके हुए काम आज पूरे होंगे। 
लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। पार्टनर का पूरा सहयोग हर काम में मिलेगा।
धन: फंसा हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक तंगी दूर होगी। बचत बढ़ेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण अनिद्रा की समस्या हो सकती है।
उपाय: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।
 

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: आज लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्रा करनी पड़ सकती है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी।
लव: प्रेम संबंधों के लिए दिन थोड़ा कमजोर है। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: सुख-साधनों और घर के रेनोवेशन पर खर्च बढ़ सकता है। बजट का ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: पुरानी किसी बीमारी से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा।
उपाय: शमी के पौधे के पास तेल का दीपक जलाएं।
 

मीन राशि (Pisces)

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा। व्यापारियों को आज ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी। घर पर किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है।
धन: धन का आगमन अच्छा रहेगा, लेकिन निवेश करते समय अनुभवी व्यक्ति की राय जरूर लें।
स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से दिन अच्छा है। माता-पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके 12 नाम का स्मरण करें।ALSO READ: Yogini Ekadashi 2026: योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा?
 
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
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