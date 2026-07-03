सम्बंधित जानकारी
- मीन राशि में शनि का प्रभाव कब तक रहेगा, 6 को मिलेगा लाभ और 6 को होगा नुकसान?
- शुक्र का सिंह राशि में गोचर, 4 जुलाई से इन 6 राशियों पर होगी धन और सुख की बरसात
- बृहस्पति का सिंह राशि में होगा गोचर, युग परिवर्तन के साथ 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन
- बृहस्पति का सिंह राशि में गोचर: करियर, धन और परिवार पर कैसा पड़ेगा असर? जानें 12 राशियों का राशिफल
- July Planet Transit 2026: सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर बदलेगा 5 राशियों का भाग्य, जानें आपकी राशि पर असर
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 जुलाई, 2026)
दैनिक राशिफल: 04 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष राशि (Aries)
Today 04 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी की तारीफ होगी। सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें।
धन: अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। पुराना निवेश लाभ देगा।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे, लेकिन आंखों में हल्की थकान हो सकती है।
उपाय: शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।ALSO READ: Devshayani Ekadashi 2026: वर्ष 2026 में देवशयनी एकादशी कब है?
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए कोई बड़ी डील फाइनल होने का दिन है।
लव: सिंगल लोगों की लाइफ में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। शादीशुदा जीवन में मधुरता रहेगी।
धन: फिजूलखर्ची से बचें, आज बजट थोड़ा बिगड़ सकता है।
स्वास्थ्य: बदलते मौसम के कारण गले में खराश या सर्दी-खांसी की समस्या हो सकती है।
उपाय: शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: ऑफिस में पॉलिटिक्स से दूर रहें। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है।
लव: लव पार्टनर के साथ रोमांटिक लॉन्ग ड्राइव या डिनर पर जाने का प्लान बनेगा।
धन: आज नया निवेश करने से बचें। लॉटरी या शॉर्टकट से दूरी बनाकर रखें।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है। पर्याप्त आराम करें।
उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने या उड़द की दाल दान करें।
कर्क राशि (Cancer)
करियर: टीम वर्क से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।
लव: परिवार और जीवनसाथी के बीच अच्छा तालमेल रहेगा। घर में शांति का माहौल होगा।
धन: इनकम के नए सोर्स खुलेंगे। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी दिक्कतों (एसिडिटी/गैस) से बचने के लिए बाहर के खाने से परहेज करें।
उपाय: बहते पानी में थोड़े से काले तिल प्रवाहित करें।
सिंह राशि (Leo)
करियर: नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। बिजनेस में बदलाव करने के लिए आज का दिन अच्छा है।
लव: लव लाइफ में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। आपसी विश्वास बढ़ेगा।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। भूमि या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। जिम या योग की शुरुआत करने के लिए अच्छा दिन है।
उपाय: शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें।
कन्या राशि (Virgo)
करियर: आज सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। धैर्य से काम लें।
लव: जीवनसाथी का स्वास्थ्य आपकी चिंता बढ़ा सकता है। उन्हें समय दें। रिश्ते में मजबूती आएगी।
धन: लेन-देन के मामलों में सावधानी बरतें। बिना सोचे-समझे किसी को उधार न दें।
स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है। ज्यादा तनाव न लें।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा दीपक (सरसों के तेल का) जलाएं।
तुला राशि (Libra)
करियर: क्रिएटिव फील्ड या लेखन, कला, डिजाइनिंग से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है।
लव: नए रिश्ते की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। सुख-सुविधा की चीजों पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। शाम के समय खुद को काफी रिलैक्स महसूस करेंगे।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें और गरीबों में काले रंग के वस्त्र दान करें।ALSO READ: बृहस्पति का सिंह राशि में गोचर: करियर, धन और परिवार पर कैसा पड़ेगा असर? जानें 12 राशियों का राशिफल
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: नौकरी में ट्रांसफर के योग हैं। पैतृक व्यवसाय से जुड़े लोगों को आज बड़ा मुनाफा हो सकता है।
लव: लव पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर विवाद सुलझ जाएगा।
धन: अचानक धन लाभ होने के योग हैं। पुराना कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय बेहद सावधान रहें, चोट लगने की आशंका है।
उपाय: हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं।
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। बॉस आपके काम से बेहद प्रभावित होंगे।
लव: पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं।
धन: नया बिजनेस शुरू करने के लिए धन की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी।
स्वास्थ्य: हड्डियों या जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। डॉक्टर से सलाह लें।
उपाय: शनिवार की शाम को कुत्तों को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं।
मकर राशि (Capricorn)
करियर: शनि देव की कृपा से कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अटके हुए काम आज पूरे होंगे।
लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। पार्टनर का पूरा सहयोग हर काम में मिलेगा।
धन: फंसा हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक तंगी दूर होगी। बचत बढ़ेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण अनिद्रा की समस्या हो सकती है।
उपाय: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: आज लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्रा करनी पड़ सकती है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी।
लव: प्रेम संबंधों के लिए दिन थोड़ा कमजोर है। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: सुख-साधनों और घर के रेनोवेशन पर खर्च बढ़ सकता है। बजट का ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: पुरानी किसी बीमारी से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा।
उपाय: शमी के पौधे के पास तेल का दीपक जलाएं।
मीन राशि (Pisces)
करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा। व्यापारियों को आज ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी। घर पर किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है।
धन: धन का आगमन अच्छा रहेगा, लेकिन निवेश करते समय अनुभवी व्यक्ति की राय जरूर लें।
स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से दिन अच्छा है। माता-पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके 12 नाम का स्मरण करें।ALSO READ: Yogini Ekadashi 2026: योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा?
शुक्र का सिंह राशि में गोचर, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जरूर करें ये 3 उपाय
venus effect in leo: ब्रह्मांड के वैभव और सौंदर्य के कारक, 'शुक्र देव' अपना नया पड़ाव तय करने जा रहे हैं। 4 जुलाई 2026 की शाम को शुक्र ग्रह चंद्रमा की राशि (कर्क) को अलविदा कहकर अपने मित्र सूर्य की राशि (सिंह) में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यह शाही गोचर 1 अगस्त 2026 तक रहेगा। जब सौंदर्य और ऐश्वर्य के देवता सिंह राशि के ठाठ-बाठ में बैठेंगे, तो कई राशियों की किस्मत चमकने वाली है। आइए जानते हैं कि शुक्र का यह 'सिंह यूटी' अंदाज किन 5 राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने जा रहा है।
क्या धरती से टकराएगा विशालकाय उल्कापिंड? जानें कब सच हो सकती है यह भविष्यवाणी
Asteroid 1997 NC1 : 750 से 1,650 मीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड 27 जून 2026 शनिवार को शाम 4:44 मिनट पर पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है। बताया जा रहा है कि इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की कोई संभावना नहीं है। इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं होगा। इस पर भारत की ISRO, चीन की CNSA, अमेरिका की NASA समेत कई अंतरिक्ष एजेंसियों की नजर हैं। चलिए इसी संदर्भ में जानते हैं कि धरती पर एस्टेरॉयड का कितना खतरा है।
राहु-गुरु का षडाष्टक योग बना, जानें 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असर
वर्तमान में धन, ज्ञान और भाग्य के कारक गुरु (बृहस्पति) और मायावी ग्रह राहु के बीच यह स्थिति बन रही है। चूंकि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है और आठवां भाव संकट, अचानक बदलाव व आयु का है, इसलिए इस योग के कारण वैश्विक स्तर और सभी राशियों के जीवन में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि राहु और गुरु का यह षडाष्टक योग सभी 12 राशियों पर क्या असर डालेगा।
Vakri Budh 2026: बुध की वक्री चाल से बदलेगी 12 राशियों की किस्मत, जानें आपका हाल
Vakri Budh Effect: 29 जून 2026 की रात 10:45 बजे से बुध ग्रह कर्क राशि में वक्री (Retrograde) यानी उल्टी चाल शुरू करेंगे। ज्योतिष की दुनिया में बुध का उल्टा चलना काफी दिलचस्प माना जाता है, क्योंकि यह सीधे हमारे गैजेट्स, बातचीत के ढंग और सोचने-समझने की क्षमता पर ब्रेक लगाता है। तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं कि बुध का यह 'कॉस्मिक यू-टर्न' आपकी राशि के लिए क्या नया संदेश लेकर आया है।
त्रिग्रही योग योग से 3 राशियों को होगा लाभ ही लाभ, मौका न चुकें 3 उपाय करें
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 जुलाई, 2026)
04 July Birthday: आपको 04 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 4 जुलाई 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय
5 सिद्ध मंत्र जो पूरी कर सकते हैं आपकी मनोकामना, जानें सही जप विधि
शास्त्रों और सनातन परंपरा में मंत्रों को 'ध्वनि विज्ञान' माना गया है, जिनकी सकारात्मक तरंगें हमारे जीवन की दिशा बदल सकती हैं। यहाँ सनातन धर्म के 5 सबसे चमत्कारी और प्रभावशाली मंत्र दिए गए हैं। इनमें से किसी भी एक मंत्र को अपनी श्रद्धा के अनुसार चुनकर रोज 108 बार जप करने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है:
राहुकाल का सच: क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे है वैज्ञानिक और ज्योतिषीय आधार?
भारतीय संस्कृति और ज्योतिष में 'राहुकाल' एक ऐसा शब्द है, जिसे सुनते ही लोग सहम जाते हैं। नया व्यापार शुरू करना हो, गृह प्रवेश हो, या गाड़ी खरीदनी हो- अक्सर लोग राहुकाल की घड़ी को टाल देते हैं। लेकिन क्या इसके पीछे वाकई कोई वैज्ञानिक या खगोलीय आधार है, या यह सिर्फ सदियों से चला आ रहा एक अंधविश्वास है? आइए इसके पीछे के गणित, खगोल विज्ञान और मनोविज्ञान को समझते हैं।