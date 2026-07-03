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Written By राजश्री कासलीवाल

04 July Birthday: आपको 04 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Image caption: A beautiful photo of a blue cake decorated with twinkling lights, blue-gold balloons, and a golden crown
Written By: राजश्री कासलीवाल
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (18:14 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (12:13 IST)
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04 July Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 4 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: बृहस्पति का सिंह राशि में गोचर: करियर, धन और परिवार पर कैसा पड़ेगा असर? जानें 12 राशियों का राशिफल
 

आपका जन्मदिन: 4 जुलाई

 
दिनांक 4 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 4 होगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अनेक परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। जैसे तेज स्पीड से आती गाड़ी को अचानक ब्रेक लग जाए ऐसा उनका भाग्य होगा। लेकिन यह भी निश्चित है कि इस अंक वाले अधिकांश लोग कुलदीपक होते हैं। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति जिद्दी, कुशाग्र बुद्धि वाले, साहसी होते हैं। आपका जीवन संघर्षशील होता है। इनमें अभिमान भी होता है। ये लोग दिल के कोमल होते हैं किन्तु बाहर से कठोर दिखाई पड़ते हैं। इनकी नेतृत्त्व क्षमता के लोग कायल होते हैं।
 

आपके लिए खास 

 
शुभ दिनांक : 4, 8, 13, 22, 26, 31
 
शुभ अंक : 4, 8,18, 22, 45, 57
 
शुभ वर्ष : 2031, 2040, 2060
 
ईष्टदेव : श्री गणेश, श्री हनुमान
 
शुभ रंग : नीला, काला, भूरा

 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

 
शुभ कार्य : मान-सम्मान में वृद्धि होगी, वहीं मित्र वर्ग का सहयोग मिलेगा। नौकरीपेशा प्रयास करें तो उन्नति के चांस भी है। 
 
व्यापार : नवीन व्यापार की योजना प्रभावी होने तक गुप्त ही रखें। यह वर्ष पिछले वर्ष के दुष्प्रभावों को दूर करने में सक्षम है। आपको सजग रहकर कार्य करना होगा। शत्रु पक्ष पर प्रभावपूर्ण सफलता मिलेगी।
 
परिवार : परिवारिक मामलों में सहयोग के द्वारा सफलता मिलेगी। विवाह के मामलों में आश्चर्यजनक परिणाम आ सकते हैं।
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Dhirendra Krishna Shastri): बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध। छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा के प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश हैं।
 
साइरस पलोनजी मिस्त्री (Cyrus Pallonji Mistry): टाटा समूह के अध्यक्ष पद पर रहे थे।
 
नीना गुप्ता (Neena Gupta): एक भारतीय अभिनेत्री और टेलीविजन निर्देशक हैं।
 
सुशील कुमार (Sushil Kumar): हिन्दी फ़िल्मों के अभिनेता।
 
गुलज़ारीलाल नन्दा (Gulzarilal Nanda): भारत के भूतपूर्व कार्यवाहक तथा प्रधानमंत्री थे।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Yogini Ekadashi 2026: योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा?
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राजश्री कासलीवाल
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