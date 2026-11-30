कुपोषण पर वार, गंभीर बीमारियों से जंग, बच्चों की सेहत के लिए योगी सरकार ने मजबूत किया स्वास्थ्य ढांचा

- 1.7 करोड़ बच्चों की हुई स्क्रीनिंग, 2.5 लाख गंभीर कुपोषित बच्चों का पंजीकरण

- पोषण के संकेतकों में सुधार, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

- गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए विशेष चिकित्सा केंद्र

Uttar Pradesh News : स्वस्थ बचपन ही मजबूत भविष्य की बुनियाद है। इसी सोच के साथ योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने, बीमारियों की समय पर पहचान करने और गंभीर रोगों के उपचार की बेहतर व्यवस्था विकसित करने पर जोर दे रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण सेवाओं का विस्तार, बड़े स्तर पर बच्चों की स्वास्थ्य जांच और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए विशेष चिकित्सा केंद्रों की स्थापना इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। सरकार का फोकस केवल बीमार बच्चों के उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को कुपोषण और बीमारियों से बचाने के लिए शुरुआती स्तर पर ही जरूरी कदम उठाने पर भी है।

1.7 करोड़ बच्चों की स्क्रीनिंग, कुपोषण की पहचान पर जोर

बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए संभव अभियान के तहत प्रदेश में करीब 1.7 करोड़ बच्चों की स्क्रीनिंग की गई है। इनमें 2.5 लाख गंभीर तीव्र कुपोषित (एसएएम) बच्चों का पंजीकरण किया गया। इन बच्चों की पहचान कर उन्हें जरूरी पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए एक लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और एएनएम को प्रशिक्षण भी दिया गया है।





वहीं पोषण ट्रैकर के माध्यम से बच्चों के पोषण स्तर की निगरानी और जीएमडी के उपयोग से उनकी वृद्धि का आकलन किया जा रहा है। अनुपूरक पुष्टाहार योजना के तहत 2 करोड़ 12 लाख बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को लाभ पहुंचाया गया है।

पोषण के संकेतकों में सुधार, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयासों के बीच प्रदेश में संस्थागत प्रसव का आंकड़ा 84 प्रतिशत से अधिक हो गया है। इससे गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने की व्यवस्था का विस्तार हुआ है।

गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए विशेष चिकित्सा केंद्र

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कुपोषण के साथ ही बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने और समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए भी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया गया है। जापानी इंसेफ्लाइटिस (जेई) और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम (एईएस) जैसी गंभीर बीमारियों से प्रभावित बच्चों के उपचार के लिए प्रदेश में 16 पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट (पीआईसीयू) और 77 इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से गंभीर रूप से बीमार बच्चों को विशेष उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।