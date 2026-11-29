मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव औचक पहुंचे हमीदिया अस्पताल, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, मरीजों से किया संवाद आयुक्त स्वास्थ्य, जिला कलेक्टर को तत्काल अस्पताल पहुंचने के निर्देश, सुबह मांगी रिपोर्ट

Chief Minister Dr. Mohan Yadav : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जनता के स्वास्थ्य को लेकर एक्शन में हैं। वे कहीं भी-कभी भी-किसी भी अस्पताल का निरीक्षण कर सकते हैं। उनके इसी एक्शन की बानगी 29 नवंबर की रात दिखाई दी। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. यादव एक बार फिर अपने चिर-परिचित अंदाज में नजर आए। वे अचानक हमीदिया अस्पताल पहुंचे। उन्होंने यहां इमरजेंसी वॉर्ड का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने यहां सारी व्यवस्थाओं की जानकारी ली और मरीजों से संवाद किया। अव्यवस्थाएं मिलने पर उन्होंने आयुक्त स्वास्थ्य और जिला कलेक्टर को तुरंत अस्पताल आने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को जांच कर सुबह तक रिपोर्ट भी देने को कहा।

इस दौरान वे सर्जरी वॉर्ड क्रमांक-5 में भी गए। यहां भी उन्होंने मरीजों के इलाज की पूरी जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने अस्पताल में डॉक्टरों की उपलब्धता, चिकित्सा संसाधनों, दवाइयों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने यहां रजिस्टर भी चेक किए। रजिस्टर चेकिंग के दौरान उन्हें कुछ अव्यवस्था नजर आई तो उन्होंने आयुक्त स्वास्थ्य और जिला कलेक्टर को तत्काल अस्पताल पहुंचने के निर्देश दिए। जिसकी रिपोर्ट सुबह तक देनी होगी

दुरुस्त रहनी चाहिए अस्पतालों की व्यवस्था

उन्होंने कहा कि मैंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें। हमें उम्मीद है कि सारे शासकीय विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, उसी तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए।