प्रो. आशुतोष पारीक और डॉ. आयुषी पारीक की नई पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी तकनीक को भारतीय पेटेंट अस्थमा और श्वसन रोगों के उपचार में खोल सकती है नई संभावनाएं, DST NIDHI PRAYAS से समर्थित तकनीक अब उत्पाद विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की दिशा में बढ़ेगी

अस्थमा और अन्य श्वसन रोगों के उपचार के लिए विकसित नई इनहेलेबल ड्राई पाउडर आधारित ड्युअल ड्रग डिलीवरी तकनीक को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से पेटेंट प्राप्त हुआ है। पेटेंट की वैधानिक अवधि फाइलिंग तिथि से 20 वर्ष है। इस तकनीक को प्रो. आशुतोष पारीक और डॉ. आयुषी पारीक के नेतृत्व में विकसित किया गया है। प्रो. आशुतोष पारीक वनस्थली विद्यापीठ के फार्मेसी विभाग में प्रोफेसर हैं, जबकि डॉ. आयुषी पारीक इसी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।

इस आविष्कार को भारतीय पेटेंट संख्या 608407 प्रदान की गई है। इस तकनीक की प्रमुख विशेषता यह है कि इसे एक साथ दी जाने वाली औषधियों की तत्काल तथा लंबे समय तक नियंत्रित उपलब्धता को एक ही पल्मोनरी औषधि वितरण प्रणाली के माध्यम से संभव बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह तकनीक भविष्य में अस्थमा और अन्य श्वसन रोगों के उपचार के लिए अधिक उन्नत औषधि वितरण विकल्प विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है।

10 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त

इस नवाचार को भारत सरकार के DST NIDHI PRAYAS कार्यक्रम के अंतर्गत अटल इनक्यूबेशन सेंटर, वनस्थली विद्यापीठ के माध्यम से 10 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। इस सहायता से तकनीक को प्रयोगशाला अनुसंधान से आगे बढ़ाते हुए औषधीय फॉर्मुलेशन विकास, प्रोटोटाइप निर्माण और प्रीक्लिनिकल परीक्षण के विभिन्न चरणों तक पहुंचाया गया।

शोध के प्रारंभिक निष्कर्ष प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय यूरोपियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में प्रकाशित हो चुके हैं। नवाचार को इसके अलग-अलग विकास चरणों में दो बार Banasthali Innovation Award तथा वर्ष 2025 में गुजरात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (GUJCOST), गुजरात सरकार और गणपत यूनिवर्सिटी की ओर से Best Research and Innovation Award भी मिल चुका है।

शोध दल का नेतृत्व कर रहे प्रो. आशुतोष पारीक हाल ही में फार्माकोलॉजी एवं फार्मेसी क्षेत्र में Elsevier World’s Top 2% Scientists 2026 सूची में शामिल हुए हैं। इस क्षेत्र में उनका वैश्विक स्थान 1,66,116 शोधकर्ताओं में 2403वां रहा।



प्रो. पारीक को अपने शोध जीवन के विभिन्न चरणों में भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड (DST-SERB) से युवा वैज्ञानिक पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। इन अवसरों के माध्यम से उन्होंने अमेरिका में आयोजित American Association of Pharmaceutical Scientists (AAPS) सहित विभिन्न प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक मंचों पर भारत से अपने शोध कार्य प्रस्तुत किए हैं। उन्हें वर्ष 2024 में IPGA Young Scientist Award से भी सम्मानित किया गया था।

वहीं डॉ. आयुषी पारीक न्यूरोफार्माकोलॉजी और उन्नत औषधि वितरण प्रणालियों पर शोध कर रही हैं। उन्हें प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय IBRO Early Career Award से सम्मानित किया जा चुका है और उस वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र से इस पुरस्कार के लिए चयनित होने वाली वे एकमात्र शोधकर्ता थीं। अपने पीएचडी शोध के दौरान उन्होंने मोनाश यूनिवर्सिटी, मलेशिया के ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट मोनाश सनवे (BRIMS) में भी IBRO समर्थित अल्पकालिक शोध कार्य किया।

रिसर्च टीम की अन्य सदस्य

इस पल्मोनरी रिसर्च टीम में पूजा मालानी, रूपल कोठारी, पुष्पा कशानिया और सिमरन चौधरी ने भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक योगदान दिया है और वे पेटेंट में सह आविष्कारक के रूप में शामिल हैं। शोध दल का अगला लक्ष्य तकनीक को भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI) तथा संबंधित नियामकीय आवश्यकताओं के अनुरूप मानव नैदानिक परीक्षणों की दिशा में आगे बढ़ाना है। इसके समानांतर औद्योगिक स्तर पर उत्पाद विकास, बड़े अनुसंधान अनुदान, उद्योग के साथ साझेदारी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी ध्यान दिया जाएगा।

टीम इस तकनीक को आगे स्टार्टअप आधारित मॉडल के माध्यम से विकसित करने की तैयारी भी कर रही है, ताकि प्रयोगशाला में विकसित इस नवाचार को व्यावहारिक स्वास्थ्य उत्पाद के रूप में आगे बढ़ाया जा सके। इसी शोध कार्यक्रम से जुड़ा एक अन्य पेटेंट भी प्रक्रिया में है। शोधकर्ताओं के अनुसार पेटेंट मिलना इस यात्रा का अंतिम चरण नहीं, बल्कि प्रयोगशाला में विकसित वैज्ञानिक अवधारणा को वास्तविक स्वास्थ्य उत्पाद, औद्योगिक तकनीक और अंततः रोगियों तक पहुंचने योग्य समाधान में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव है।