शुरुआती कारोबार में Share Bazaar में रही गिरावट, H-1B वीजा की चिंता में टूटे कंपनियों के शेयर

Share Market Update News : घरेलू बाजारों सेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 475.16 अंक की गिरावट के साथ 82,151.07 अंक पर और एनएसई निफ्टी 88.95 अंक फिसलकर 25,238.10 अंक पर आ गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एच-1बी वीजा शुल्क को प्रति कर्मचारी 1,00,000 डॉलर करने के फैसले को लेकर चिंताओं के बीच आईटी कंपनियों के शेयर में गिरावट दर्ज की गई।

बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 475.16 अंक की गिरावट के साथ 82,151.07 अंक पर और एनएसई निफ्टी 88.95 अंक फिसलकर 25,238.10 अंक पर आ गया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर 3.88 से 2.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं।

सन फार्मा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सिस बैंक और टाटा स्टील के शेयर भी नुकसान में रहे। हालांकि अदाणी पोर्ट्स, इटर्नल, ट्रेंट और बजाज फाइनेंस के शेयर बढ़त में रहे। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225 और चीन का शंघाई एसएसई कम्पोजिट फायदे में रहे जबकि हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में रहा।

अमेरिकी बाजार शुक्रवार को सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.66 प्रतिशत की बढ़त के साथ 67.12 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुक्रवार को लिवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 390.74 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। (इनपुट एजेंसी)

