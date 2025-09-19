Share Bazzar में तेजी थमी, Sensex 387 अंक टूटा, Nifty में भी आई गिरावट

Share Market Update News : प्रमुख कंपनियों एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में मुनाफावसूली होने के कारण स्थानीय शेयर बाजार में 3 दिनों से चली आ रही बढ़त शुक्रवार को थम गई। सेंसेक्स 387 अंक टूटा। कारोबार के दौरान एक समय यह 528.04 अंक गिरकर 82,485.92 अंक पर आ गया था। जबकि निफ्टी में 96 अंक की गिरावट रही। एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन, ट्रेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक में सबसे अधिक गिरावट रही। सेंसेक्स बृहस्पतिवार को 320.25 अंक चढ़कर 83,013.96 अंक और निफ्टी 93.35 अंक चढ़कर 25,423.60 अंक पर रहा था।
बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 387.73 अंक यानी 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,626.23 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 528.04 अंक गिरकर 82,485.92 अंक पर आ गया था। एनएसई का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी 96.55 अंक यानी 0.38 प्रतिशत गिरकर 25,327.05 अंक पर आ गया।
सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन, ट्रेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक में सबसे अधिक गिरावट रही। दूसरी तरफ, अडाणी पोर्ट्स, भारती एयरटेल, एसबीआई, एनटीपीसी और सन फार्मा के शेयर लाभ में रहे।
उद्योगपति गौतम अडाणी और उनकी अगुवाई वाले समूह को बाजार नियामक सेबी द्वारा शेयर हेराफेरी के आरोपों में क्लीन चिट दिए जाने के बाद समूह की कंपनियों में खासी तेजी दर्ज की गई। अडाणी पावर, अडाणी टोटल गैस, अडाणी ग्रीन एनर्जी, अडाणी एंटरप्राइजेज और अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस सहित समूह के सभी शेयरों में 13 प्रतिशत तक की तेजी रही।
सेबी की जांच में पाया गया कि अमेरिकी निवेश फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के उलट समूह की कंपनियों के बीच धन हस्तांतरण किसी भी नियामकीय प्रावधानों का उल्लंघन नहीं था। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए जबकि हांगकांग का हैंग सेंग सकारात्मक क्षेत्र में बंद हुआ।
यूरोप के बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी बाजार बृहस्पतिवार को बढ़त के साथ बंद हुए। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.55 प्रतिशत गिरकर 67.07 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बृहस्पतिवार को 366.69 करोड़ रुपए के शेयरों की शुद्ध खरीदारी की। सेंसेक्स बृहस्पतिवार को 320.25 अंक चढ़कर 83,013.96 अंक और निफ्टी 93.35 अंक चढ़कर 25,423.60 अंक पर रहा था। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour