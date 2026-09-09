  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. धार्मिक स्थल
  4. khade hanuman ujjain
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (17:29 IST)

उज्जैन में जब निर्माण कार्यों के बीच आए हनुमान मंदिर: जानिए इतिहास, चमत्कार और चौंकाने वाले किस्से

Khade hanumaan Ujjain
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (17:29 IST)
google-news
उज्जैन के खड़े हनुमान जी के मंदिर और प्रतिमा को हटाने/शिफ्ट करने की कोशिशें नाकाम होने जैसी घटनाएं देश के कई अन्य शहरों में भी सामने आ चुकी हैं। उज्जैन में जब इस 1000 साल प्राचीन प्रतिमा को शिफ्ट करने का प्रयास किया गया, तो मशीनें खराब होने या जनआस्था/तकनीकी बाधाओं के चलते काम रोकना पड़ा। भारत के कई अन्य शहरों में भी फ्लाईओवर, हाईवे या रेलवे प्रोजेक्ट्स के दौरान जब हनुमान मंदिरों या प्रतिमाओं को हटाने की कोशिश की गई, तो चमत्कारिक परिस्थितियों या विरोध के चलते प्रशासन को अपना नक्शा बदलना पड़ा:-

1. नागपुर: फ्लाईओवर के बीच में आया मंदिर (मेकोसाबाग हनुमान मंदिर)

घटना: नागपुर में कड़बी चौक से मेकोसाबाग की तरफ फ्लाईओवर (पुल) का निर्माण किया जा रहा था। सड़क के ठीक बीचों-बीच एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर आ रहा था।
क्या हुआ: शुरुआत में प्रशासन ने मंदिर को हटाने का निर्णय लिया, लेकिन स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के कड़े विरोध व आस्था के कारण मंदिर हटाया नहीं जा सका।
समाधान: इंजीनियरों ने फ्लाईओवर का डिज़ाइन ही बदल दिया। फ्लाईओवर के बीच में पिलर की संरचना इस प्रकार बनाई गई कि मंदिर सड़क/पुल के बीच सुरक्षित बना रहा और ट्रैफ़िक उसके दोनों ओर से निकलने लगा।
 

2. दिल्ली: झंडेवालान की 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा

घटना: जब दिल्ली में ब्लू लाइन मेट्रो और फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा था, तब 108 फीट ऊंची विशाल हनुमान प्रतिमा एलाइनमेंट के बीच में आ रही थी।
क्या हुआ: अदालत में भी प्रतिमा को एयरलिफ्ट या शिफ्ट करने की चर्चा हुई, लेकिन प्रतिमा का विशाल आकार और ज़मीन से जुड़ाव इतना गहरा था कि इसे बिना नुकसान पहुँचाए हिलाना असंभव पाया गया।
समाधान: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने मेट्रो ट्रैक का नक्शा मोड़ दिया (Curve दे दिया)। आज मेट्रो ट्रेन उस विशाल प्रतिमा के ठीक बगल से होकर गुजरती है।

3. लखनऊ: गोमती नदी का 'हनुमान सेतु'

घटना: 1960 के दशक में लखनऊ में गोमती नदी पर यूनिवर्सिटी के पास पुल बनाने का काम चल रहा था। बार-बार पिलर धंस जाते थे और ठेकेदारों को भारी नुकसान हो रहा था।
क्या हुआ: नीम करोली बाबा के परामर्श पर वहाँ संकटमोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की गई।
समाधान: पुल का निर्माण रोकने या बदलने की जगह पुल के नक्शे को समायोजित कर मंदिर परिसर को उसमें शामिल किया गया, जिसके बाद ही वह पुल बन सका और उसका नाम 'हनुमान सेतु' पड़ा।
 

4. कानपुर: जीटी रोड फ्लाईओवर निर्माण की घटना

घटना: कानपुर में जीटी रोड पर चौड़ीकरण और फ्लाईओवर निर्माण के दौरान सड़क किनारे स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर को हटाने की योजना बनाई गई।
क्या हुआ: लोकश्रुति के अनुसार जब बुलडोजर से निर्माण हटाने की कोशिश की गई, तो मशीनें बार-बार बंद होने लगीं।
समाधान: प्रशासन ने सड़क और फ्लाईओवर के रैंप का एलाइनमेंट थोड़ा साइड से निकाला, जिससे मंदिर आज भी अपनी जगह पर सुरक्षित है।

उज्जैन के 'खड़े हनुमान मंदिर' की मूर्ति को यदि ज़बरदस्ती हटाया गया, तो क्या होगा?

"उज्जैन के खड़े हनुमान जी की यह प्रतिमा लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। उस दौर में पाषाण की एक ही विशाल शिला (पाषाण खंड) को तराशकर मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। वर्तमान में प्रतिमा का जितना भाग भूमि के ऊपर दिखाई दे रहा है, संभवतः उससे दोगुना हिस्सा ज़मीन के भीतर किसी बड़ी चट्टान के साथ इंटरलॉक (संलग्न) किया गया है।
 
ऐसे में यदि इस प्रतिमा को किसी क्रेन या अन्य भारी मशीन के माध्यम से ज़बरदस्ती हटाने का प्रयास किया गया, तो इसके टूटने की 100 प्रतिशत संभावना है। इससे न केवल लाखों श्रद्धालुओं की आस्था खंडित होगी, बल्कि शासन-प्रशासन के पास भी पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा।"
 
देशभर में ऐसी कई घटनाएँ सामने आई हैं, जब हनुमान मंदिरों के समक्ष प्रशासन को घुटने टेकने पड़े हैं और अपने निर्णयों को बदलना पड़ा है। अब इसे हनुमान जी का चमत्कार कहें या लोगों की अटूट आस्था—यह तो सभी जानते हैं कि हनुमान मंदिर के साथ छेड़खानी करने के क्या परिणाम होते हैं। ज़िम्मेदारों को इसका ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ा है, और ऐसे किस्से-कहानियाँ भी भरे पड़े हैं।" 
 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
गणेश चतुर्थी का पर्व कब है, 14 या 15 सितंबर, सही तिथि जानिए

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?Raksha Bandhan 2026: हिन्दू पंचांग के अनुसार, रक्षा बंधन का पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे मिठास और खुशियों का उत्सव माना गया है। यह भाई-बहन के प्रेम का पावन पर्व है। यहां जानें रक्षा बंधन 2026 कब है? जानें रक्षा बंधन 2026 की तारीख...

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपाय

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपायChaturmas Astrology Remedies: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास यह चार महीनों का पवित्र काल भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार चातुर्मास में कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो जीवन में आ रही और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। यहां जानें 12 राशियों के लिए चातुर्मास के अचूक उपाय...

उज्जैन में जब निर्माण कार्यों के बीच आए हनुमान मंदिर: जानिए इतिहास, चमत्कार और चौंकाने वाले किस्से

उज्जैन में जब निर्माण कार्यों के बीच आए हनुमान मंदिर: जानिए इतिहास, चमत्कार और चौंकाने वाले किस्सेउज्जैन के खड़े हनुमान जी के मंदिर और प्रतिमा को हटाने/शिफ्ट करने की कोशिशें नाकाम होने जैसी घटनाएं देश के कई अन्य शहरों में भी सामने आ चुकी हैं। उज्जैन में जब इस 1000 साल प्राचीन प्रतिमा को शिफ्ट करने का प्रयास किया गया, तो मशीनें खराब होने या जनआस्था/तकनीकी बाधाओं के चलते काम रोकना पड़ा। भारत के कई अन्य शहरों में भी फ्लाईओवर, हाईवे या रेलवे प्रोजेक्ट्स के दौरान जब हनुमान मंदिरों या प्रतिमाओं को हटाने की कोशिश की गई, तो चमत्कारिक परिस्थितियों या विरोध के चलते प्रशासन को अपना नक्शा बदलना पड़ा:-

गणेश चतुर्थी का पर्व कब है, 14 या 15 सितंबर, सही तिथि जानिए

गणेश चतुर्थी का पर्व कब है, 14 या 15 सितंबर, सही तिथि जानिएGanesh chaturthi kab hai 2026 mein: सनातन परंपरा में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। इसी पावन तिथि पर बुद्धि, सिद्धि और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। वर्ष 2026 में गणेश उत्सव को लेकर लोगों के मन में तिथि और स्थापना के दिन को लेकर थोड़ा संशय बना हुआ है कि यह पर्व 14 सितंबर को मनाया जाएगा या 15 सितंबर को। आइए पंचांगीय गणना के अनुसार इसकी सही तिथि और शुभ मुहूर्त को विस्तार से समझते हैं।

श्राद्ध पक्ष 2026: कब से प्रारंभ होकर कब तक रहेंगे पितृपक्ष, नोट कर लें तिथि और तारीख

श्राद्ध पक्ष 2026: कब से प्रारंभ होकर कब तक रहेंगे पितृपक्ष, नोट कर लें तिथि और तारीखShradh 2024 start date and end date: गणेश उत्सव के बाद श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाते हैं। इसे पितृपक्ष भी कहते हैं। 16 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत भाद्रपद की पूर्णिमा से होती है। इस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध रहता है और इस श्राद्ध पक्ष का अंत सर्वपितृ अमावस्या के दिन होता है। इस बार पूर्णिमा का श्राद्ध 26 सितंबर 2026 को रखा जाएगा और सर्वपित अमावस्या 10 अक्टूबर बृहस्पतिवार को रहेगी।

मंगल का कर्क राशि में गोचर: 12 राशियों पर पड़ेगा बड़ा असर, जानें किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान

मंगल का कर्क राशि में गोचर: 12 राशियों पर पड़ेगा बड़ा असर, जानें किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान18 सितंबर 2026 की शाम 05:03 बजे मंगल ग्रह अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल यहाँ 12 नवंबर 2026 तक विराजमान रहेंगे। कर्क राशि में उच्च के गुरु (बृहस्पति) के साथ युति होने से मंगल की नीचता दूर होगी, जिससे नकारात्मक प्रभावों में भारी कमी आएगी। गुरु की शुभ संगति अधिकांश राशियों के लिए रक्षा कवच का काम करेगी।

11 सितंबर से बनेगा शनि-चंद्रमा का विषयोग: इन राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानें अपनी राशि का हाल

11 सितंबर से बनेगा शनि-चंद्रमा का विषयोग: इन राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानें अपनी राशि का हाल11 सितंबर 2026 के आसपास मीन राशि में वक्री (उल्टी चाल चल रहे) शनि देव के साथ मन के कारक चंद्रमा की युति होने जा रही है। जब इन दो विपरीत स्वभाव वाले ग्रहों का मिलन होता है, तो व्यक्ति का मन बेवजह की चिंताओं और विचारों के भंवर में उलझने लगता है।