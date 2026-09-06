'हनुमान अंश' ने रचा इतिहास, बॉक्स ऑफिस पर पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा

भारतीय सिनेमा के इतिहास में समय-समय पर ऐसी फिल्में आती हैं जो बिना किसी बड़े स्टारकास्ट, भारी प्रमोशन या विशाल बजट के भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना लेती हैं। निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की आध्यात्मिक और भक्ति ड्रामा फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा ही ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है।

महान संत नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी महिमा से प्रेरित इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये की कमाई का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है।

फिल्म 'हनुमान अंश' का निर्माण बेहद मामूली यानी 2 करोड़ रुपये से भी कम के बजट में हुआ है। जब यह फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तब इसे देशभर में महज 25 स्क्रीन ही मिली थीं और पहले दिन इसने केवल 10 लाख रुपये की कमाई की थी। पहले सप्ताह में फिल्म ने 1.08 करोड़ रुपये जुटाए, जबकि दूसरे सप्ताह में कलेक्शन घटकर सिर्फ 40 लाख रुपये रह गया।

लेकिन तीसरे हफ्ते से दर्शकों के बीच 'वर्ड ऑफ माउथ' का ऐसा जादू चला कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस ग्राफ उल्टी दिशा में दौड़ने लगा। जहां आम तौर पर बॉलीवुड की फिल्में पहले वीकेंड के बाद पस्त होने लगती हैं, वहीं 'हनुमान अंश' ने चौथे हफ्ते में पहले हफ्ते की तुलना में 57 गुना अधिक यानी 61 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड कमाई कर डाली।

5वें वीकेंड में 100 करोड़ क्लब में एंट्री

फिल्म ने अपने प्रदर्शन के 31वें दिन (पांचवें रविवार) को लगभग 82 लाख रुपये का कारोबार करते हुए 100 करोड़ रुपये के मील के पत्थर को छू लिया। इसके साथ ही भारत में फिल्म की कुल कमाई 100.20 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इस शानदार सफर के दौरान फिल्म की स्क्रीन काउंट 25 से बढ़कर 6,000 से अधिक हो गई। फिल्म ने 'धुरंधर', 'छावा' और 'पुष्पा 2: द रूल' (हिंदी) जैसी बड़ी फिल्मों के पांचवें शुक्रवार के कलेक्शन के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया।

'मिर्जापुर: द मूवी' की आंधी में भी डटी रही फिल्म

हाल ही में अमेज़न प्राइम वीडियो के मशहूर शो पर आधारित बड़े बजट की फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' रिलीज हुई है। 11,000 से अधिक शोज़ के साथ उतरी इस एक्शन थ्रिलर ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर जोरदार शुरुआत की हो, लेकिन वह 'हनुमान अंश' की रफ्तार को रोकने में नाकाम रही। पांचवें वीकेंड में भी दर्शकों ने नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित इस आध्यात्मिक फिल्म पर अपना विश्वास और प्यार बनाए रखा।

ग्लोबल रिलीज और सीक्वल की तैयारी

अभिनेता शोभिनव सत्या द्वारा नीम करोली बाबा के मुख्य किरदार को जिस सादगी और जीवंतता के साथ पर्दे पर उतारा गया है, उसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। फिल्म की इस अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए होम्बले फिल्म्स ने इसके अंतरराष्ट्रीय वितरण अधिकार हासिल कर लिए हैं।

फिल्म को 11 सितंबर से दुनियाभर के सिनेमाघरों में वैश्विक स्तर पर रिलीज किया जाएगा। इसी दिन यह अक्षय कुमार और सैफ अली खान की नई फिल्म 'हैवान' से भी टकराएगी। वहीं, निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने इसके सीक्वल की भी घोषणा की है, जिससे यह साफ है कि 'हनुमान अंश' का यह आध्यात्मिक और सिनेमाई सफर अभी रुकने वाला नहीं है।