सोमवार, 9 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. swati aghori facebook post claims attack on ashutosh brahmachari rewa express
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: देहरादून , सोमवार, 9 मार्च 2026 (15:48 IST)

कौन हैं स्वाति अघोरी, जिसने ली आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले की जिम्मेदारी?

ashutosh brahmachari and swati aghori
Swati Aghori : स्वाति अघोरी नाम के फेसबुक हैंडल से की गई एक पोस्ट से सबको चौंका दिया है। इस पोस्ट में आशुतोष ब्रह्मचारी पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली गई है। पोस्ट में लिखा है कि आशुतोष ब्रह्मचारी बच गए क्योंकि वे टॉयलेट में छिप गए। पुलिस इस पोस्ट को गंभीरता से जांच रही है। ALSO READ: Swami Avimukteshwaranand के खिलाफ FIR कराने वाले आशुतोष महाराज की नाक काटने का प्रयास, ट्रेन में हुआ हमला, टायलेट में छुपकर बचाई जान
 
'डॉ. स्वाति अघोरी' नाम के फेसबुक अकाउंट से दावा किया गया कि इस हमले की जिम्मेदारी उनके लोगों ने ली है। पोस्ट में लिखा कि आशुतोष बच गए क्योंकि वे शौचालय में छिप गए, और कहा गया 'बोला था न हमारे लोगों के हत्थे मत चढ़ जाना'। स्वाति अघोरी ने ना सिर्फ हमले की जिम्मेदारी ली है, बल्कि पुलिस को भी चुनौती दी है कि उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। 
 
गौरतलब है कि 8 मार्च को सुबह 5 बजे रीवा एक्सप्रेस में सिराथू स्टेशन के पास आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमला हुआ था। आशुतोष ब्रह्मचारी ने टॉइलट में खुद को बंद कर अपनी जान बचाई। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ प्रयागराज जीआरपी में एफआईआर दर्ज की गई है।

गंगोत्री की रहने वाली है  स्वाति अघोरी

स्वाति अघोरी उत्तराखंड के गंगोत्री क्षेत्र की रहने वाली हैं। वे खुद को अघोरी साधक, वेद-पुराण-उपनिषद की प्रवक्ता और 'काल भैरव युवा वाहिनी' की राष्ट्रीय अध्यक्ष बताती हैं। वे शंकराचार्य के प्रति गहरी श्रद्धा रखती हैं। गौ माता और राष्ट्र माता आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका बताई जाती हैं।
 
स्वाति ने खुद को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की अनन्य शिष्या बताते हुए दावा किया कि वे सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम करती हैं। इस बीच शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी योगीराज सरकार ने कहा कि स्वाति अघोरी को हम लोग नहीं जानते हैं।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
विजयपुर से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द, हाईकोर्ट में रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया

प्रोटोकॉल मामले पर CM ममता का पलटवार, बोलीं- नहीं हुआ उल्‍लंघन, बंगाल को बनाया जा रहा निशाना

प्रोटोकॉल मामले पर CM ममता का पलटवार, बोलीं- नहीं हुआ उल्‍लंघन, बंगाल को बनाया जा रहा निशानाMamata Banerjee's counterattack on protocol issue : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल मामले को लेकर लगे आरोपों पर पलटवार किया। खबरों के अनुसार, ममता ने कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे को जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने दोहराया कि राज्य सरकार ने राष्ट्रपति के दौरे के दौरान अपनी तरफ से सभी जरूरी सहयोग दिया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और संविधान का सम्मान करना हर सरकार और नागरिक की जिम्मेदारी है और पश्चिम बंगाल सरकार इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाती है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है।

निशांत कुमार JDU में शामिल, बताया आगे क्या है प्लान, कार्यक्रम में नहीं आए नीतीश कुमार

निशांत कुमार JDU में शामिल, बताया आगे क्या है प्लान, कार्यक्रम में नहीं आए नीतीश कुमारनीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज पटना में जेडीयू में शामिल हो गए। उन्होंने पटना स्थित जेडीयू के ऑफिस में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ललन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा, श्रवण कुमार जैसे मौजूद रहे। नीतीश कुमार के एक करीबी सहयोगी ने शनिवार को दावा किया कि सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि निशांत को उनके पिता के इस्तीफे के बाद नई सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा।

Trump का बड़ा बयान, भारत को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट, वैश्विक बाजार का दबाव कम करने के लिए US का फैसला

Trump का बड़ा बयान, भारत को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट, वैश्विक बाजार का दबाव कम करने के लिए US का फैसलाअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि भारत को अस्थायी रूप से रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने का फैसला वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर दबाव कम करने के लिए लिया गया है। इस छूट के तहत भारतीय रिफाइनरियों को उन रूसी कच्चे तेल के खेपों को खरीदने की अनुमति दी गई है जो पहले से समुद्र में थीं।

Hormuz Strait पर निर्भर नहीं रहेगा भारत, पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, सरकार ने बनाया नया प्लान

Hormuz Strait पर निर्भर नहीं रहेगा भारत, पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, सरकार ने बनाया नया प्लानअमेरिका-इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध का तनाव चरम पर है। इस बीच एलपीजी के बाद देशवासियों में डर है कि पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी तो नहीं होगी। इस बीच एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी नहीं बढ़ेंगी। फिर भले ही वेस्ट एशिया में तनाव का असर वैश्विक बाजार पर पड़ा है।

केरल में राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक, चुनाव से पहले किए कई बड़े ऐलान

केरल में राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक, चुनाव से पहले किए कई बड़े ऐलानRahul Gandhi made several big announcements in Kerala : लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केरल में मास्‍टर स्‍ट्रोक लगाया हैं। खबरों के अनुसार, राज्‍य में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि अगर यूडीएफ सत्ता में आएगी तो राज्य में कई बड़ी योजनाएं लागू की जाएंगी। कांग्रेस की ओर से जारी इन घोषणाओं में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष योजनाओं पर जोर दिया गया है। राहुल गांधी ने ये घोषणाएं 'पुथुयुगा यात्रा' की आखिरी रैली में कीं।

और भी वीडियो देखें

इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला, 400 लोगों की मौत, मिडिल ईस्ट में फिर भड़का युद्ध

इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला, 400 लोगों की मौत, मिडिल ईस्ट में फिर भड़का युद्धपश्चिम एशिया में छिड़ा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को इजरायल ने एक बार फिर दक्षिणी लेबनान और राजधानी बेरूत पर भीषण हवाई हमले किए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इन ताजा हमलों में 12 और लोगों की जान चली गई है, जिसके साथ ही इस संघर्ष में मरने वालों का कुल आंकड़ा बढ़कर 394 हो गया है।

विजयपुर से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द, हाईकोर्ट में रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया

विजयपुर से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द, हाईकोर्ट में रामनिवास रावत को विधायक घोषित कियाश्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक चुने गए मुकेश मल्होत्रा की विधायकी खत्म हो गई है। विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा शून्य (निरस्त) घोषित कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने यह फैसला भाजपा नेता और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत द्वारा दायर की गई चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया।

कौन हैं स्वाति अघोरी, जिसने ली आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले की जिम्मेदारी?

कौन हैं स्वाति अघोरी, जिसने ली आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले की जिम्मेदारी?Swati Aghori : स्वाति अघोरी नाम के फेसबुक हैंडल से की गई एक पोस्ट से सबको चौंका दिया है। इस पोस्ट में आशुतोष ब्रह्मचारी पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली गई है। पोस्ट में लिखा है कि आशुतोष ब्रह्मचारी बच गए क्योंकि वे टॉयलेट में छिप गए। पुलिस इस पोस्ट को गंभीरता से जांच रही है।

5th Fleet पर ईरान के हमले में 21 US सैनिकों की मौत, कितना ताकतवर है अमेरिका का पांचवां बेड़ा

5th Fleet पर ईरान के हमले में 21 US सैनिकों की मौत, कितना ताकतवर है अमेरिका का पांचवां बेड़ाIran Bahrain Attack: मध्य पूर्व (Middle East) से एक दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। ईरान ने बहरीन के मनामा में जुफेयर डिस्ट्रिक्ट स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर भीषण मिसाइल हमला किया है, जिसमें 21 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर है। इस हमले के बाद पूरी दुनिया में तनाव चरम पर पहुंच गया है।

राज्यसभा चुनाव के लिए हर्ष संघवी बने केंद्रीय पर्यवेक्षक

राज्यसभा चुनाव के लिए हर्ष संघवी बने केंद्रीय पर्यवेक्षकHarsh Sanghvi Central Observer: भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर विभिन्न राज्यों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की घोषणा की गई है। इस प्रक्रिया के तहत गुजरात के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी को हरियाणा राज्य के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!लंदन स्थित टेक कंपनी Nothing ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Phone 4a और Phone 4a Pro से पर्दा उठा दिया है। पिछले साल की 3a सीरीज की सफलता के बाद, कंपनी ने इस साल अपने मिड-रेंज पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com