रविवार, 8 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. ashutosh maharaj attacked in rewa express swami avimukteshwaranand controversy
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : रविवार, 8 मार्च 2026 (10:53 IST)

Swami Avimukteshwaranand के खिलाफ FIR कराने वाले आशुतोष महाराज की नाक काटने का प्रयास, ट्रेन में हुआ हमला, टायलेट में छुपकर बचाई जान

Ashutosh Maharaj attacked
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन उत्पीड़न की एफआईआर कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर चलती ट्रेन में जानलेवा हमला हुआ। जीआरपी ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रविवार को आशुतोष ने बताया- रीवा एक्सप्रेस ट्रेन से गाजियाबाद से प्रयागराज जा रहे थे।
रास्ते में सिराथू रेलवे स्टेशन के पास सुबह करीब 5 बजे एक अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से उनकी नाक काटने की कोशिश की। शरीर पर भी कई वार किए। आशुतोष ब्रह्मचारी के मुताबिक, वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे और ट्रेन के टॉयलेट में खुद को बंद कर लिया। वहीं से जीआरपी को फोन कर घटना की जानकारी दी। आशुतोष ने हमले के पीछे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद समेत अन्य को जिम्मेदार ठहराया है। 
प्रयागराज माघ मेले में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद हुआ था। इसके 8 दिन बाद 24 जनवरी को जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। उन्होंने माघ मेला-2026 और महाकुंभ-2025 के दौरान बच्चों से यौन शोषण के आरोप लगाए थे। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पहले ही लिखी जा चुकी थी मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार की विदाई की पटकथा

पहले ही लिखी जा चुकी थी मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार की विदाई की पटकथाआज जब मैं बिहार के ताजे राजनीतिक घटनाक्रम का गहन विश्लेषण करने की मंशा से अपने इस लेख की शुरुआत कर रहा हूं तब मुझे अपने उस लेख की याद आ जाना स्वाभाविक है जो मैंने ढाई साल पहले भाजपा के सहयोग से नीतीश कुमार की सरकार बनने के मौके पर लिखा था। नीतीश कुमार ने उस समय राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन से नाता तोड़कर भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई थी और उन्होंने 9 वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उस घटना क्रम को लेकर लिखे गए अपने लेख में मैंने मैंने अपनी इस दो टूक राय को व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं किया था कि इस मौके पर नीतीश कुमार को बधाई की नहीं सहानुभूति की आवश्यकता है।आज जब नीतीश कुमार राज्यसभा की सीट के नामांकन दाखिल कर चुके हैं तब मेरे उस लेख में की गई परोक्ष भविष्यवाणी सच साबित हो गई है।

कब्र में ले जाएंगे सरेंडर का सपना! ट्रंप की मांग पर भड़का ईरान

कब्र में ले जाएंगे सरेंडर का सपना! ट्रंप की मांग पर भड़का ईरानIran US war News: मिडिल ईस्ट के रणक्षेत्र से बड़ी खबर है। एक तरफ जहां समंदर और आसमान मिसाइलों से दहल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शब्दों का युद्ध भी अपने चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'बिना शर्त सरेंडर' की मांग को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है।

आईआईटियन यूपी में 300 गोशालाओं में लगाएंगे बायोगैस का प्लांट

आईआईटियन यूपी में 300 गोशालाओं में लगाएंगे बायोगैस का प्लांटयूपी बनने जा रहा देश का आधुनिक टेक्नोलॉजी बेस्ड गोसंरक्षण मॉडल स्टेट, सॉफ्टवेयर कंपनी का दो करोड़ का सालाना पैकेज छोड़कर यशराज किसानों के साथ करेंगे गो संरक्षण

गृहमंत्री अमित शाह बोले- केदारनाथ से कन्याकुमारी तक बाहर होंगे घुसपैठिए

गृहमंत्री अमित शाह बोले- केदारनाथ से कन्याकुमारी तक बाहर होंगे घुसपैठिएगृहमंत्री शाह ने हरिद्वार में 'जन जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल' कार्यक्रम को संबोधित किया

TRP की रेस पर लगा 'ब्रेक': सरकार का न्यूज़ चैनलों को लेकर बड़ा फैसला

TRP की रेस पर लगा 'ब्रेक': सरकार का न्यूज़ चैनलों को लेकर बड़ा फैसलासूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) ने न्यूज़ चैनलों की टीआरपी (TRP) को लेकर एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। हालिया घटनाक्रमों और न्यूज़ रिपोर्टिंग के गिरते स्तर को देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से कुछ नए निर्देश जारी किए हैं।

और भी वीडियो देखें

बोडकदेव सब-जोनल कार्यालय का CM भूपेंद्र पटेल ने किया लोकार्पण, महिला दिवस की दी शुभकामनाएं

बोडकदेव सब-जोनल कार्यालय का CM भूपेंद्र पटेल ने किया लोकार्पण, महिला दिवस की दी शुभकामनाएंमुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल द्वारा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने नागरिकों की सुविधा के लिए नव निर्मित बोडकदेव सब-जोनल कार्यालय का नामकरण स्वर्गीय बंसीभाई प्राणलाल पटेल (बंसीकाका) के नाम पर किया और इसका लोकार्पण किया गया। पश्चिम ज़ोन के बोडकदेव और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए यह अत्याधुनिक सब-जोनल कार्यालय प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने का माध्यम बनेगा।

देश विकास और सुशासन की नई गाथाएं लिख रहा है : पुष्कर सिंह धामी

देश विकास और सुशासन की नई गाथाएं लिख रहा है : पुष्कर सिंह धामीChief Minister Pushkar Singh Dhami : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में वर्ष 2022 में उत्तराखंड की जनता ने सभी मिथकों को तोड़कर प्रचंड बहुमत से सरकार को दुबारा आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक भारत, श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू कर वर्षों से उपेक्षित हिन्दू शरणार्थियों को सम्मान और सुरक्षा का अधिकार दिलाया गया।

Trump का बड़ा बयान, भारत को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट, वैश्विक बाजार का दबाव कम करने के लिए US का फैसला

Trump का बड़ा बयान, भारत को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट, वैश्विक बाजार का दबाव कम करने के लिए US का फैसलाअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि भारत को अस्थायी रूप से रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने का फैसला वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर दबाव कम करने के लिए लिया गया है। इस छूट के तहत भारतीय रिफाइनरियों को उन रूसी कच्चे तेल के खेपों को खरीदने की अनुमति दी गई है जो पहले से समुद्र में थीं।

नीतीश कुमार के बेटे निशांत आज पटना में JDU में होंगे शामिल, बिहार राजनीति में बड़ा संकेत

नीतीश कुमार के बेटे निशांत आज पटना में JDU में होंगे शामिल, बिहार राजनीति में बड़ा संकेतबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार रविवार को औपचारिक रूप से जनता दल (यूनाइटेड) में शामिल होंगे, जिससे पार्टी नेतृत्व में पीढ़ीगत बदलाव का संकेत मिलेगा। सूत्रों ने यह जानकारी दी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई कर चुके निशांत 40 साल की उम्र में जद (यू) में शामिल होंगे और इस मौके पर संजय झा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे।

Hormuz Strait पर निर्भर नहीं रहेगा भारत, पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, सरकार ने बनाया नया प्लान

Hormuz Strait पर निर्भर नहीं रहेगा भारत, पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, सरकार ने बनाया नया प्लानअमेरिका-इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध का तनाव चरम पर है। इस बीच एलपीजी के बाद देशवासियों में डर है कि पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी तो नहीं होगी। इस बीच एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी नहीं बढ़ेंगी। फिर भले ही वेस्ट एशिया में तनाव का असर वैश्विक बाजार पर पड़ा है।

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!लंदन स्थित टेक कंपनी Nothing ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Phone 4a और Phone 4a Pro से पर्दा उठा दिया है। पिछले साल की 3a सीरीज की सफलता के बाद, कंपनी ने इस साल अपने मिड-रेंज पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com