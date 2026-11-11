  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज त्योहार
  4. labh panchami date time 2026
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Wednesday, 11 November 2026 (16:11 IST)

दिवाली के बाद क्यों मनाई जाती है लाभ पंचमी? जानें नए कारोबार की शुरुआत और बही-खाता पूजन का रहस्य

labh panchami 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (16:17 IST)
google-news
लाभ पंचमी दिवाली उत्सव का अंतिम और बेहद शुभ पर्व है, जो हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। गुजरात और राजस्थान में इस पर्व का विशेष महत्व है, जहाँ इसे व्यापारिक नववर्ष का पहला सबसे शुभ दिन माना जाता है। इसे सौभाग्य पंचमी भी कहते हैं।  
 
  • पञ्चमी तिथि प्रारम्भ- 13 नवम्बर 2026 को 20:42 बजे
  • पञ्चमी तिथि समाप्त- 14 नवम्बर 2026 को 23:23 बजे
  • लाभ पंचमी 14 नवंबर 2026 शनिवार 2026 को
  • प्रातःकाल लाभ पंचमी पूजा मुहूर्त- 06:43 से 10:18
 
लाभ पंचमी (सौभाग्य पंचमी या लाभ पंचम) गुजरात में दिवाली उत्सव के समापन और नए कार्य वर्ष का प्रतीक है। 'सौभाग्य' और 'लाभ' का अर्थ क्रमशः भाग्य वृद्धि और धन लाभ से है। इस दिन की पूजा से जीवन में लाभ, व्यवसाय में तरक्की और परिवार में सौभाग्य की वृद्धि मानी जाती है। दिवाली के अवकाश के बाद व्यापारी इसी दिन से अपना कारोबार पुनः शुरू करते हैं। इस शुभ अवसर पर नए बही-खाते के पहले पन्ने पर बाईं ओर 'शुभ', दाईं ओर 'लाभ' और बीच में 'स्वास्तिक' बनाकर नए खाते का श्रीगणेश किया जाता है।
 

लाभ पंचमी क्यों मनाते हैं? (धार्मिक कारण व पौराणिक कथाएँ)

व्यापारिक प्रतिष्ठानों का पुनः शुभारंभ: दिवाली और गोवर्धन पूजा के बाद कारोबारी अपने व्यवसाय कुछ दिनों के लिए बंद रखते हैं। लाभ पंचमी के दिन से नए खाते (बही-खाते) खोलकर दुकानें, ऑफिस और व्यापार पुनः शुरू किए जाते हैं।
भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और सौभाग्य में वृद्धि होती है।
गणेश जी और रिद्धि-सिद्धि का पूजन: इस दिन भगवान गणेश और उनकी पत्नियों (रिद्धि-सिद्धि) तथा पुत्रों (शुभ और लाभ) का आह्वान किया जाता है, जिससे कारोबार में किसी प्रकार की विघ्न-बाधा न आए।
कार्तिक स्वामी से जुड़ाव: दक्षिण और मध्य भारत में कुछ मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि पर भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, इसलिए यह दिन विजय का भी प्रतीक है।
 

लाभ पंचमी का मुख्य महत्व

अक्षय लाभ की प्राप्ति: 'लाभ' का अर्थ केवल वित्तीय लाभ (Money) से नहीं है; इसका अर्थ ज्ञान, स्वास्थ्य, परिवार की खुशी और आत्मिक शांति से भी है। इस दिन किया गया कार्य दीर्घकालिक समृद्धि देता है।
शुभ और लाभ की स्थापना: नए बही-खातों पर 'शुभ' और 'लाभ' लिखकर पूजा की जाती है और स्वस्तिक बनाया जाता है।
अबूझ मुहूर्त (अत्यंत शुभ दिन): यदि दिवाली पर कोई नया काम शुरू न कर पाए हों, तो लाभ पंचमी को नए व्यापार, दुकान की शुरुआत या नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए अबूझ (बिना मुहूर्त देखे) शुभ माना जाता है।
 

लाभ पंचमी पर क्या करना चाहिए?

गणेश-लक्ष्मी पूजन: प्रातः काल स्नान के बाद भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करें।
सफेद या लाल वस्त्र का प्रयोग: पूजा के दौरान साफ लाल या पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है।
बही-खाते व तिजोरी की पूजा: व्यापारी अपने खातों, कलम और तिजोरी पर रोली से 'श्री' और स्वस्तिक बनाकर धूप-दीप दिखाएं।
दान-पुण्य: इस दिन जरूरतमंदों को फल, अनाज या वस्त्र दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
2027 में महाभूकंप की आशंका? 5 ग्रहणों के बीच सत्ता परिवर्तन के बड़े योग, जानें क्या होगा असर

दिवाली के बाद क्यों मनाई जाती है लाभ पंचमी? जानें नए कारोबार की शुरुआत और बही-खाता पूजन का रहस्य

दिवाली के बाद क्यों मनाई जाती है लाभ पंचमी? जानें नए कारोबार की शुरुआत और बही-खाता पूजन का रहस्यलाभ पंचमी दिवाली उत्सव का अंतिम और बेहद शुभ पर्व है, जो हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। गुजरात और राजस्थान में इस पर्व का विशेष महत्व है, जहाँ इसे व्यापारिक नववर्ष का पहला सबसे शुभ दिन माना जाता है। इसे सौभाग्य पंचमी भी कहते हैं।

2027 में महाभूकंप की आशंका? 5 ग्रहणों के बीच सत्ता परिवर्तन के बड़े योग, जानें क्या होगा असर

2027 में महाभूकंप की आशंका? 5 ग्रहणों के बीच सत्ता परिवर्तन के बड़े योग, जानें क्या होगा असरहाल के वर्षों में वैश्विक महामारी, युद्धों और आर्थिक उतार-चढ़ाव जैसी कई घटनाओं ने लोगों के मन में भविष्य को लेकर चिंताएं और उत्सुकता दोनों बढ़ाई हैं। वर्ष 2027 को लेकर भी विभिन्न ज्योतिषीय मान्यताओं, खगोलीय घटनाओं और भू-राजनीतिक विश्लेषणों के आधार पर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। यहाँ इस आलेख के मुख्य बिंदुओं को नए और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया है:-

आंवला नवमी 2026: 18 नवंबर को बनेगा दुर्लभ संयोग, जानें किस समय पूजा करने से मिलेगा अक्षय पुण्य?

आंवला नवमी 2026: 18 नवंबर को बनेगा दुर्लभ संयोग, जानें किस समय पूजा करने से मिलेगा अक्षय पुण्य?Amla Navami 2026: 18 नवंबर को मनाई जाएगी आंवला नवमी। जानिए पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त, आंवले के पेड़ की पूजा का नियम और इस दिन क्यों की जाती है मथुरा-वृंदावन की परिक्रमा।

Numerology Horoscope: 9 से 15 नवंबर 2026 का अंक राशिफल, क्या कहता है आपका मूलांक? किसे मिलेगा फायदा

Numerology Horoscope: 9 से 15 नवंबर 2026 का अंक राशिफल, क्या कहता है आपका मूलांक? किसे मिलेगा फायदाNumerology Rashifal 2026: अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्मतिथि से प्राप्त मूलांक (1 से 9) के आधार पर भविष्य की संभावनाओं का आकलन किया जाता है। प्रत्येक मूलांक किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है और उसी के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव, निर्णय क्षमता, सफलता, संबंधों और जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाया जाता है। सप्ताहभर ग्रहों की ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन इन मूलांकों पर अलग-अलग प्रभाव डालते हैं।

12 नवंबर को मंगल का सिंह राशि में महागोचर: देश-दुनिया में मचेगी हलचल, जानें क्या होंगे 5 बड़े बदलाव?

12 नवंबर को मंगल का सिंह राशि में महागोचर: देश-दुनिया में मचेगी हलचल, जानें क्या होंगे 5 बड़े बदलाव?वैदिक ज्योतिष में मंगल को अग्नि, साहस, सेना, ऊर्जा, नेतृत्व और भूमि का कारक माना गया है। 12 नवंबर 2026 को मंगल अपनी नीच राशि (कर्क) से निकलकर मित्र सूर्य की स्वराशि सिंह में प्रवेश कर रहे हैं। सिंह भी एक अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए मंगल का सिंह में आना एक अत्यधिक उग्र और शक्तिशाली ग्रह स्थिति बनाता है। इस गोचर के दौरान सिंह राशि में पहले से मौजूद गुरु (बृहस्पति) और केतु के साथ मंगल का संयोजन (युति) भी बनेगा, जिससे इसका व्यापक असर भारत (देश) और दुनिया भर में देखने को मिलेगा।

Chhath Puja 2026: नहाय-खाय से शुरू होगा आस्था का महापर्व, जानें पहले दिन के जरूरी नियम और क्या न करें गलती

Chhath Puja 2026: नहाय-खाय से शुरू होगा आस्था का महापर्व, जानें पहले दिन के जरूरी नियम और क्या न करें गलतीChhath Puja 2026: 13 नवंबर को नहाय-खाय से शुरू हो रहा है लोक आस्था का महापर्व। जानिए इस दिन कौन-सी 3 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए और क्या है कद्दू-भात का धार्मिक नियम।

11 November Birthday: आपको 11 नवंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

11 November Birthday: आपको 11 नवंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!11 November Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 11 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj Ka Rashifal: आज 11 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज 11 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफलToday 11 November horoscope in Hindi : आज 11 नवंबर, 2026, बुधवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 नवंबर 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 नवंबर 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय11 November 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

Shani Shukra Sam saptak Yog 2026: शनि-शुक्र के समसप्तक योग से 6 राशियों की खुलेगी किस्मत, धन-वैभव की होगी बरसात

Shani Shukra Sam saptak Yog 2026: शनि-शुक्र के समसप्तक योग से 6 राशियों की खुलेगी किस्मत, धन-वैभव की होगी बरसातशनि और शुक्र का शक्तिशाली समसप्तक योग 22 नवंबर 2026 तक रहेगा। जानें मीन में शनि और कन्या में शुक्र का यह गोचर किन 6 भाग्यशाली राशियों के खजाने का ताला खोलेगा