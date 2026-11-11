दिवाली के बाद क्यों मनाई जाती है लाभ पंचमी? जानें नए कारोबार की शुरुआत और बही-खाता पूजन का रहस्य

लाभ पंचमी दिवाली उत्सव का अंतिम और बेहद शुभ पर्व है, जो हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। गुजरात और राजस्थान में इस पर्व का विशेष महत्व है, जहाँ इसे व्यापारिक नववर्ष का पहला सबसे शुभ दिन माना जाता है। इसे सौभाग्य पंचमी भी कहते हैं।

पञ्चमी तिथि प्रारम्भ- 13 नवम्बर 2026 को 20:42 बजे

पञ्चमी तिथि समाप्त- 14 नवम्बर 2026 को 23:23 बजे

लाभ पंचमी 14 नवंबर 2026 शनिवार 2026 को

प्रातःकाल लाभ पंचमी पूजा मुहूर्त- 06:43 से 10:18

लाभ पंचमी (सौभाग्य पंचमी या लाभ पंचम) गुजरात में दिवाली उत्सव के समापन और नए कार्य वर्ष का प्रतीक है। 'सौभाग्य' और 'लाभ' का अर्थ क्रमशः भाग्य वृद्धि और धन लाभ से है। इस दिन की पूजा से जीवन में लाभ, व्यवसाय में तरक्की और परिवार में सौभाग्य की वृद्धि मानी जाती है। दिवाली के अवकाश के बाद व्यापारी इसी दिन से अपना कारोबार पुनः शुरू करते हैं। इस शुभ अवसर पर नए बही-खाते के पहले पन्ने पर बाईं ओर 'शुभ', दाईं ओर 'लाभ' और बीच में 'स्वास्तिक' बनाकर नए खाते का श्रीगणेश किया जाता है।

लाभ पंचमी क्यों मनाते हैं? (धार्मिक कारण व पौराणिक कथाएँ)

व्यापारिक प्रतिष्ठानों का पुनः शुभारंभ: दिवाली और गोवर्धन पूजा के बाद कारोबारी अपने व्यवसाय कुछ दिनों के लिए बंद रखते हैं। लाभ पंचमी के दिन से नए खाते (बही-खाते) खोलकर दुकानें, ऑफिस और व्यापार पुनः शुरू किए जाते हैं।

भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और सौभाग्य में वृद्धि होती है।

गणेश जी और रिद्धि-सिद्धि का पूजन: इस दिन भगवान गणेश और उनकी पत्नियों (रिद्धि-सिद्धि) तथा पुत्रों (शुभ और लाभ) का आह्वान किया जाता है, जिससे कारोबार में किसी प्रकार की विघ्न-बाधा न आए।

कार्तिक स्वामी से जुड़ाव: दक्षिण और मध्य भारत में कुछ मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि पर भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, इसलिए यह दिन विजय का भी प्रतीक है।

लाभ पंचमी का मुख्य महत्व

अक्षय लाभ की प्राप्ति: 'लाभ' का अर्थ केवल वित्तीय लाभ (Money) से नहीं है; इसका अर्थ ज्ञान, स्वास्थ्य, परिवार की खुशी और आत्मिक शांति से भी है। इस दिन किया गया कार्य दीर्घकालिक समृद्धि देता है।

शुभ और लाभ की स्थापना: नए बही-खातों पर 'शुभ' और 'लाभ' लिखकर पूजा की जाती है और स्वस्तिक बनाया जाता है।

अबूझ मुहूर्त (अत्यंत शुभ दिन): यदि दिवाली पर कोई नया काम शुरू न कर पाए हों, तो लाभ पंचमी को नए व्यापार, दुकान की शुरुआत या नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए अबूझ (बिना मुहूर्त देखे) शुभ माना जाता है।

लाभ पंचमी पर क्या करना चाहिए?

गणेश-लक्ष्मी पूजन: प्रातः काल स्नान के बाद भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करें।

सफेद या लाल वस्त्र का प्रयोग: पूजा के दौरान साफ लाल या पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है।

बही-खाते व तिजोरी की पूजा: व्यापारी अपने खातों, कलम और तिजोरी पर रोली से 'श्री' और स्वस्तिक बनाकर धूप-दीप दिखाएं।

दान-पुण्य: इस दिन जरूरतमंदों को फल, अनाज या वस्त्र दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है।