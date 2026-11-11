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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Wednesday, 11 November 2026 (12:28 IST)

12 नवंबर को मंगल का सिंह राशि में महागोचर: देश-दुनिया में मचेगी हलचल, जानें क्या होंगे 5 बड़े बदलाव?

Mars in Leo_ Global Astrological Impact
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (12:33 IST)
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वैदिक ज्योतिष में मंगल को अग्नि, साहस, सेना, ऊर्जा, नेतृत्व और भूमि का कारक माना गया है। 12 नवंबर 2026 को मंगल अपनी नीच राशि (कर्क) से निकलकर मित्र सूर्य की स्वराशि सिंह में प्रवेश कर रहे हैं। सिंह भी एक अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए मंगल का सिंह में आना एक अत्यधिक उग्र और शक्तिशाली ग्रह स्थिति बनाता है। इस गोचर के दौरान सिंह राशि में पहले से मौजूद गुरु (बृहस्पति) और केतु के साथ मंगल का संयोजन (युति) भी बनेगा, जिससे इसका व्यापक असर भारत (देश) और दुनिया भर में देखने को मिलेगा।

भारत (देश) पर मुख्य प्रभाव

1. सैन्य बल और रक्षा क्षेत्र की मजबूती: मंगल और सिंह राशि दोनों ही पराक्रम और सत्ता के प्रतीक हैं। भारत अपनी सैन्य क्षमताओं, रक्षा प्रणाली (Defence Capabilities) और रणनीतिक सुरक्षा को बेहद मजबूत करेगा।
 
2. राजनीतिक सरगर्मी और सत्ता में कड़ा रुख: केंद्र और राज्य की राजनीति में आक्रामकता बढ़ेगी। प्रशासनिक और सरकारी नीतियों में बड़े तथा कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं।
 
3आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था: गृह सुरक्षा, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता बढ़ेगी। हालांकि, उग्र बयानों या राजनीतिक बयानबाजी के कारण सामाजिक तनाव और विरोध प्रदर्शनों की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं।
 
4. रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर: भूमि, भवन, निर्माण, लोहा, तांबा और रक्षा उत्पादन से जुड़े उद्योगों में नई तेजी आएगी।

5. तकनीक: तकनीक के क्षेत्र में बड़े बदलाव होंगे। AI की चलन और ज्यादा बढ़ेगा।

वैश्विक (दुनिया) स्तर पर प्रभाव

वैश्विक भू-राजनीति में उग्रता (Geopolitical Tensions): सिंह राशि में मंगल का प्रवेश राष्ट्रध्यक्षों और वैश्विक नेताओं को साहसी लेकिन सख्त फैसले लेने पर मजबूर करेगा। युद्धग्रस्त क्षेत्रों या अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में अचानक आक्रामकता आ सकती है।
 
वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर: क्रूड ऑयल, गैस, धातु (विशेषकर तांबा और सोना) तथा रक्षा उपकरणों के दामों में उतार-चढ़ाव आ सकता है। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी नीतियों में बड़े वैश्विक बदलाव हो सकते हैं।
 
प्राकृतिक आपदाएं और तकनीकी घटनाएं: मंगल एक उग्र ग्रह है, इसलिए दुनिया के कुछ हिस्सों में अग्निकांड, भूकंप, ज्वालामुखीय हलचल या तकनीकी/इंडस्ट्रियल दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है।
 
वैज्ञानिक व अंतरिक्ष अनुसंधान: अंतरिक्ष विज्ञान (Space Operations), रक्षा अनुसंधान और नई तकनीकों के प्रयोग में विभिन्न देशों को बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं।
 

जनसामान्य और व्यक्तिगत जीवन पर असर

उत्साह और साहस में वृद्धि: लोग अपने करियर और लक्ष्यों को लेकर अधिक महत्वाकांक्षी महसूस करेंगे।
क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण जरूरी: सिंह राशि में मंगल अहंकार (Ego Shift) को बढ़ा सकता है। व्यक्तिगत संबंधों, बिजनेस पार्टनरशिप और कार्यस्थल पर वाद-विवाद से बचना होगा।
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