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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Thursday, 5 November 2026 (13:12 IST)

मंगल गोचर 2026: सिंह राशि में आ रहे हैं ग्रहों के सेनापति, इन 5 राशियों पर बरसेगी विशेष कृपा

मंगल का सिंह राशि में गोचर 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (13:18 IST)
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12 नवंबर 2026 की रात ग्रहों के सेनापति मंगल, सूर्य के प्रभुत्व वाली सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अग्नि तत्त्व की सिंह राशि और मंगल की आक्रामक ऊर्जा का यह मिलन कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव, करियर में उन्नति और आर्थिक समृद्धि लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह गोचर बेहद शुभ और लाभदायक सिद्ध होगा।

1. मेष राशि:

मंगल का यह गोचर आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। किस्मत अधिकांश मामलों में आपका साथ देगी और आप जोखिम भरे निर्णय लेने में संकोच नहीं करेंगे। हालांकि खर्चों पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, लेकिन धन का आगमन काफी तेज़ और निरंतर बना रहेगा।
 

2. कर्क राशि:

यह समय आपके परिवार के विस्तार और धन-संपत्ति में वृद्धि का है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की बदौलत पदोन्नति या नई ज़िम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापारियों के लिए कार्य विस्तार के बेहतरीन अवसर बनेंगे। आमदनी अच्छी रहेगी और घर में मांगलिक कार्यों से खुशहाली आएगी।
 

3. सिंह राशि:

मंगल का आपकी ही राशि में प्रवेश आपको एक प्रभावी और प्रभावशाली नेता बनाएगा। विदेश या ऑनसाइट अवसरों से आपके करियर में बड़ी छलांग लगेगी। व्यापार में नए ग्राहकों के जुड़ने से लगातार मुनाफा होगा। आप धन की बचत करने में सफल रहेंगे और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

4. वृश्चिक राशि:

आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी और आप अपने क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। सरकारी या पब्लिक सेक्टर से जुड़े लोगों को पदोन्नति मिल सकती है। व्यापार में साख बढ़ेगी और नए क्षेत्रों में विस्तार होगा। आय और बचत का शानदार संतुलन बना रहेगा।
 

5. धनु राशि:

इस गोचर से आपका दृष्टिकोण अधिक परिपक्व और सकारात्मक होगा। विदेशी संपर्कों से करियर और व्यापार को नई दिशा मिलेगी, साथ ही प्रतिस्पर्धियों पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। धन का प्रवाह अच्छा रहेगा और जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे।
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