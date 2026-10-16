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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Friday, 16 October 2026 (12:53 IST)

मंगल और शनि का त्रिकोण दृष्टि योग, 5 राशियों के लिए पराक्रम दिखाने का समय

shani mangal grah trikon yog in hindi
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (13:00 IST)
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वर्तमान में मंगल और शनि का त्रिकोण दृष्टि योग बना है। वैदिक और पश्चिमी दोनों ज्योतिषीय दृष्टियों से यह एक बेहद शुभ और संतुलित स्थिति मानी जाती है। मंगल कर्क में और शनी मीन में है। ज्योतिष में मंगल को साहस, ऊर्जा, भूमि और पराक्रम का कारक माना जाता है, जबकि शनि को कर्म, अनुशासन, न्याय और स्थायित्व का कारक माना जाता है। जब मंगल और शनि 120 डिग्री यानी शुभ त्रिकोण (Trine) कोण पर होते हैं, तो यह दोनों ग्रहों का एक अत्यंत दुर्लभ और अनुकूल समन्वय बनाता है। इस स्थिति में मंगल की गति और शनि का संतुलन मिलकर जातक को योजनाबद्ध सफलता दिलाते हैं। गोचर या कुंडली में इस त्रिकोण स्थिति का मुख्य रूप से अग्नि और वायु तत्व की राशियों पर विशेष शुभ प्रभाव पड़ता है-

1. मेष राशि (Aries)

प्रभाव: मेष राशि का स्वामी मंगल स्वयं है। शनि के साथ त्रिकोण योग आपके लिए ऊर्जा और दिशा दोनों का सही मेल लाता है।
शुभ असर:
कार्यक्षेत्र में लंबे समय से अटकी योजनाएँ गति पकड़ेंगी।
आपके निर्णयों में जल्दबाजी के बजाय परिपक्वता आएगी, जिससे कार्यस्थल पर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।
संपत्ति, भूमि या वाहन खरीदने के योग मजबूत होंगे।
 

2. मिथुन राशि (Gemini)

प्रभाव: वायु तत्व की राशि होने के कारण यह त्रिकोण आपके बौद्धिक और कार्य कौशलों में निखार लाता है।
शुभ असर:
करियर और व्यवसाय में नए और लाभदायक अवसर मिलेंगे।
तकनीकी क्षेत्र, मीडिया, मैनेजमेंट और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है।
आपकी बातचीत शैली में संयम और स्पष्टता आएगी, जिससे व्यावसायिक संबंध मजबूत होंगे।

3. सिंह राशि (Leo)

प्रभाव: सिंह राशि के लिए मंगल और शनि का यह शुभ कोण नेतृत्व क्षमता और मान-सम्मान में वृद्धि कराता है।
शुभ असर:
सरकारी कामों या प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों को सफलता और नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं।
व्यापार में बड़ा निवेश करने के लिए यह समय अनुकूल रहेगा।
आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप कठिन चुनौतियों का सामना आसानी से कर लेंगे।

4. तुला राशि (Libra)

प्रभाव: तुला शनि की उच्च राशि मानी जाती है। मंगल-शनि का त्रिकोण आपके लिए व्यक्तिगत और पेशेवर संतुलन बनाएगा।
शुभ असर:
साझेदारियों और व्यापारिक समझौतों में लाभ होगा।
कानूनी मामलों या पुराने विवादों का समाधान आपके पक्ष में निकल सकता है।
आय के नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी।
 

5. धनु राशि (Sagittarius)

प्रभाव: अग्नि तत्व की राशि होने के कारण धनु राशि वालों को मंगल का पराक्रम और शनि का स्थायित्व प्राप्त होता है।
शुभ असर:
विदेश से जुड़े काम, उच्च शिक्षा या लंबी यात्राओं में सफलता मिलेगी।
जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह अवधि बेहद लाभकारी सिद्ध होगी।
मेहनत का फल तुरंत और लंबे समय तक टिकने वाला मिलेगा।
 

इस शुभ प्रभाव को और मजबूत करने के सरल उपाय:

  1. शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें (इससे मंगल और शनि दोनों प्रसन्न होते हैं)।
  2. पक्षियों के लिए पानी और दाने का प्रबंध करें।
  3. किसी भी काम को बीच में अधूरा न छोड़ें; शनि का अनुशासन बनाए रखें।
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