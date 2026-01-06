JNU में पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी पर बवाल, भाजपा ने जताया एतराज

"MODI SHAH KI KABRA KHUDEGI JNU KI DHARTI PAR"



Urban Naxals in support of Anti National Umar Khalid and Sharjeel Imam protested late night in JNU outside Sabarmati Hostel.



This is not protest, this appropriation of Anti India Thought!



Intellectual Terorist can be academics,… pic.twitter.com/vwDoiI63pf