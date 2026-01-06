मंगलवार, 6 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: कराकस , मंगलवार, 6 जनवरी 2026 (10:53 IST)

राष्‍ट्रपति डेल्सी के शपथ लेने के बाद वेनेजुएला में गोलीबारी, क्या बोला अमेरिका

delcy rodriguez
Venezuela news in hindi : डेल्सी रोड्रिगेज ने वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डेल्सी के शपथ लेने के कुछ ही देर बाद काराकस में राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी हुई। अमेरिका ने गोलीबारी से इनकार किया है। ALSO READ: तीसरा विश्व युद्ध कराने को आमादा हैं ट्रंप, इन देशों को दी धमकी
 
वेनेजुएला में हुई फायरिंग पर बवाल मच गया। यह घटना मिराफ्लोरेस पैलेस के पास हुई, जहां एक सरकारी ड्रोन जरूरत से ज्यादा करीब आ गया। दावा किया जा रहा है कि ये कोई बाहरी कार्रवाई नहीं थी। यह भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल ड्रोन पर फायरिंग कर रहे थे। कई लोग इसे तख्तापलट की कोशिश भी बता रहे हैं।
 
ऐसा माना जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने अपने ही ड्रोन को दुश्मन समझ लिया, जिससे अफरातफरी मच गई। फिलहाल स्थिति शांत बताई जा रही है और इसके बाद किसी तरह की फायरिंग की कोई खबर नहीं है।
 
व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि वेनेजुएला की राजधानी कराकस में राष्ट्रपति भवन के बाहर हुई गोलीबारी में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। अमेरिका इस घटना में शामिल नहीं है, लेकिन स्थिति पर नजदीकी निगरानी रख रहा है। ALSO READ: ट्रंप की ग्रीनलैंड को धमकी से क्यों आया डेनमार्क को गु्स्सा, क्या बोलीं पीएम फ्रेडेरिकसन?
 
इस बीच वेनेजुएला की विपक्षी नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरोना माचाडो ने एक साक्षात्कार में डोनाल्ड ट्रंप की उस कार्रवाई की सराहना की है, जिसमें उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया। वे जल्द ही वेनेजुएला लौटेंगी। उन्होंने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने नर्को‑टेररिस्ट शासन के खिलाफ ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 
तीसरा विश्व युद्ध कराने को आमादा हैं ट्रंप, इन देशों को दी धमकी

तीसरा विश्व युद्ध कराने को आमादा हैं ट्रंप, इन देशों को दी धमकीThird World War Threat : वेनेजुएला के राष्‍ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बयान दे रहे हैं मानों वे दुनिया को तीसरे विश्व युद्‍ध में झोकने को आमादा है। वे कोलंबिया, ग्रीनलैंड, क्यूबा, ईरान समेत कई स्थानों पर हमले की धमकी दे रहे हैं।

साइबर ठगों के खिलाफ योगी सरकार ने बनाया स्पेशल प्लान, डिजिटल अरेस्ट की जागरूकता के लिए लघुफिल्म

साइबर ठगों के खिलाफ योगी सरकार ने बनाया स्पेशल प्लान, डिजिटल अरेस्ट की जागरूकता के लिए लघुफिल्मयोगी सरकार ने प्रदेशवासियों की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने वाले साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कई ठोस कदम उठाये हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस द्वारा साइबर अपराध और ठगी को रोकने के लिए साइबर कमांडो की नियुक्ति की गयी है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को खुद अपनी पाती में साइबर ठगों से सावधान रहने के लिए प्रदेशवासियों से अपील की है।

सोमनाथ मंदिर के आयोजन में राजेंद्र प्रसाद को जाने से रोकना चाहते थे नेहरू, PM मोदी ने ब्लॉग में क्या लिखा

सोमनाथ मंदिर के आयोजन में राजेंद्र प्रसाद को जाने से रोकना चाहते थे नेहरू, PM मोदी ने ब्लॉग में क्या लिखाप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विदेशी आक्रमणकारियों के बार-बार हमलों के बाद पुनर्निर्मित किए गए सोमनाथ मंदिर की सराहना करते हुए कहा कि गुजरात स्थित यह मंदिर भारतीय सभ्यता की अदम्य भावना का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि नेहरू सोमनाथ के आयोजन में राजेन्द्र प्रसाद को जाने से रोकना चाहते थे।

भागीरथपुरा त्रासदी एक तंत्र निर्मित आपदा, वेबदुनिया से बोले जलपुरुष राजेंद्र सिंह, भूजल दूषित होने से बढ़ी चुनौतियां

भागीरथपुरा त्रासदी एक तंत्र निर्मित आपदा, वेबदुनिया से बोले जलपुरुष राजेंद्र सिंह, भूजल दूषित होने से बढ़ी चुनौतियांवेबदुनिया की जलपुरुष राजेंद्र सिंह से EXCLUSIVE बातचीत

योगी सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस भर्ती में आयु सीमा पर 3 साल की छूट

योगी सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस भर्ती में आयु सीमा पर 3 साल की छूटउत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी राहत दी है। अभ्यर्थियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती-2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

गांधीनगर में दूषित पानी का कहर, टाइफाइड से 7 साल की मासूम की मौत

गांधीनगर में दूषित पानी का कहर, टाइफाइड से 7 साल की मासूम की मौतGandhiNagar Typhoid news : गुजरात की राजधानी गांधीनगर में टाइफाइड का कहर दिखाई दे रहा है। दूषित पानी से फैली इस बीमारी ने 7 साल की एक मासूम की जान ले ली। मृत बच्ची काजल कनौजिया आदिवाड़ा के रबारी वास की रहने वाली थी।

कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का निधन, 82 साल के उम्र में ली अंतिम सांस

कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का निधन, 82 साल के उम्र में ली अंतिम सांसSuresh Kalmari News in hindi : वरिष्‍ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का मंगलवार सुबह निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे।

LIVE: डेल्सी बनीं वेनेजुएला की नई राष्‍ट्रपति, अमेरिकी कोर्ट में क्या बोले मादुरो

LIVE: डेल्सी बनीं वेनेजुएला की नई राष्‍ट्रपति, अमेरिकी कोर्ट में क्या बोले मादुरोLatest News Today Live Updates in Hindi : डेल्सी रोड्रिगेज ने वेनेज़ुएला की संसद भवन में अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। US कोर्ट में नार्को-टेररिज्म के आरोपों से मादुरो ने इनकार किया। पल पल की जानकारी...

क्या मजाक है शादी के लिए बिहारी लड़कियों को खरीदना-बेचना?

क्या मजाक है शादी के लिए बिहारी लड़कियों को खरीदना-बेचना?उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के एक कथित बयान ने बिहारी लड़कियों की शादी के नाम पर होने वाली खरीद फरोख्त को चर्चा में ला दिया है। एक कार्यक्रम में साहू पार्टी कार्यकर्ता से कहते हुए पाए गए कि बिहार में लड़कियां 20-25 हजार में मिल जाती है।

बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित, 24 घंटे में 2 की हत्या, महिला से गैंगरेप

बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित, 24 घंटे में 2 की हत्या, महिला से गैंगरेपBangladesh news in hindi : बांग्लादेश में पिछले 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या की दी गई। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में अब तक 6 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। इससे पहले हिंदू महिला से गैंगरेप की घटना भी सामने आई थी।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
