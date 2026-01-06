राष्‍ट्रपति डेल्सी के शपथ लेने के बाद वेनेजुएला में गोलीबारी, क्या बोला अमेरिका

वेनेजुएला में हुई फायरिंग पर बवाल मच गया। यह घटना मिराफ्लोरेस पैलेस के पास हुई, जहां एक सरकारी ड्रोन जरूरत से ज्यादा करीब आ गया। दावा किया जा रहा है कि ये कोई बाहरी कार्रवाई नहीं थी। यह भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल ड्रोन पर फायरिंग कर रहे थे। कई लोग इसे तख्तापलट की कोशिश भी बता रहे हैं।

ऐसा माना जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने अपने ही ड्रोन को दुश्मन समझ लिया, जिससे अफरातफरी मच गई। फिलहाल स्थिति शांत बताई जा रही है और इसके बाद किसी तरह की फायरिंग की कोई खबर नहीं है।

इस बीच वेनेजुएला की विपक्षी नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरोना माचाडो ने एक साक्षात्कार में डोनाल्ड ट्रंप की उस कार्रवाई की सराहना की है, जिसमें उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया। वे जल्द ही वेनेजुएला लौटेंगी। उन्होंने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने नर्को‑टेररिस्ट शासन के खिलाफ ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।

edited by : Nrapendra Gupta