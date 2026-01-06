मंगलवार, 6 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: पुणे , मंगलवार, 6 जनवरी 2026 (09:17 IST)

कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का निधन, 82 साल के उम्र में ली अंतिम सांस

Suresh Kalmadi News in hindi : वरिष्‍ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का मंगलवार सुबह निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे।
 
कलमाड़ी के पार्थिव शरीर को दोपहर 2 बजे तक पुणे के एरंडवाने स्थित कलमाड़ी हाउस में रखा जाएगा। उनका अंतिम संस्कार दोपहर 3.30 बजे पुणे के नवी पेठ स्थित वैकुंठ श्मशान भूमि में होगा।
 
1944 में जन्में कलमाड़ी ने वायुसेना से रिटायर होने के बाद राजनीति में एंट्री लीं। वह 1982 से 1996 तक 3 बार और फिर 1998 में राज्यसभा के मेंबर रहे। 1996 से लेकर 2012 तक वे भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अध्यक्ष भी रहे।
 
लंबे समय तक पुणे से सांसद रहे कलमाड़ी ने पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार में रेल राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे ऐसे पहले रेल राज्यमंत्री थे जिन्हें रेल बजट पेश करने का मौका मिला था।
edited by : Nrapendra Gupta 
