राहुल गांधी की हुंकार, PM जवाब दिए बिना नहीं निकल पाएंगे, कहा- पहले प्रधान इस्तीफा दें फिर... केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा- राहुल गांधी बात से मुकरे, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग बाद में जोड़ी

Congress protest at PMs residence: छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवास के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की आवाज दबाई नहीं जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी जवाब दिए बिना बाहर नहीं निकल पाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि देशभक्त लोग ज्यादा से ज्यादा धरने में शामिल हों। इस बीच, धरना स्थल के आसपास सुरक्षाबलों की तैनाती कर दी गई है। पीएमओ में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल से धरना खत्म करने का आग्रह किया। हालांकि उनकी बातचीत सफल नहीं रही।

राहुल गांधी अपनी बात से मुकरे

दूसरी ओर, जितेन्द्र सिंह अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा कि राहुल गांधी की मांगों पर आश्वा‍सन दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी मांग बदल दी। उन्होंने अपनी शर्तें बदल दीं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी बात से मुकर गए। अपनी बात से मुकरना उन्हें शोभा नहीं देता। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग बाद में जोड़ी। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने स्पष्ट शब्दों में सरकार के बहस के प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि पहले धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, फिर संसद में चर्चा होगी।

धरना स्थल पर राहुल, प्रियंका, खरगे मौजूद

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य नेताओं ने छात्रों के खिलाफ पुलिस के बल प्रयोग के मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस्तीफे की मांग करते हुए मंगलवार को यहां प्रधानमंत्री आवास के निकट धरना दिया।

राहुल गांधी ने पीएम मोदी से इस मामले में जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। छात्रों को आवाज को दबाया नहीं जा सकता। पीएम जवाब दिए बिना निकल नहीं पाएंगे। कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच, सपा नेता अखिलेश यादव भी धरना स्थल पर पहुंच गए हैं।

अर्धसैनिक बल लोक कल्याण मार्ग पहुंचे

दूसरी ओर, अर्धसैनिक बल लोक कल्याण मार्ग पहुंचा, जहां कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन कर रहे कन्हैया कुमार समेत कांग्रेस नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा का ने कहा कि अगर सांसदों का यह हाल है, तो सोचिए छात्रों के साथ क्या हो रहा होगा।