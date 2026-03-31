मंगलवार, 31 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. pm modi samrat samprati museum mahavir jayanti
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मंगलवार, 31 मार्च 2026 (12:21 IST)

महावीर जयंती पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश : विरासत बचाने के लिए अपनाएं ये 10 संकल्प

Prime Minister Narendra Modi's Major Message on Mahavir Jayanti
Prime Minister Narendra Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती के अवसर पर आयोजित 'भारत विरासत महोत्सव' कार्यक्रम के दौरान कोबा तीर्थ में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जैन धर्म, भारतीय संस्कृति और विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया और देशवासियों को पानी बचाने से लेकर स्वच्छता, प्राकृतिक खेती और योग जैसे 10 संकल्प भी दिलाए।
 
उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि हजारों वर्ष की भारतीय विरासत, जैन धर्म का समयातीत ज्ञान, हमारी धरोहरें और उनसे मिलने वाली प्रेरणाएं... उन्हें आने वाली सदियों तक अमर बनाने के लिए, नए और आधुनिक रूप में अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हमारे संतों ने इस जैन हेरिटेज म्यूजियम की संकल्पना की।

ये भारत के गौरवशाली अतीत की धरोहर है

पीएम मोदी ने कहा कि आज यह संकल्पना एक भव्य रूप में साकार हो रही है। यह सम्राट संप्रति संग्रहालय, जैन दर्शन, भारतीय संस्कृति और हमारी प्राचीन धरोहर का एक पवित्र केंद्र बना है। मैं इस अद्वितीय प्रयास के लिए हमारे सभी जैन संतों का अभिनंदन करता हूं। सम्राट संप्रति संग्रहालय भारत के कोटि-कोटि लोगों की धरोहर है। ये भारत के गौरवशाली अतीत की धरोहर है। 
 

यह सीख हमें भारत के अतीत से ही मिलती है

उन्होंने कहा कि जहां एक ओर कुछ शासकों ने हिंसा को हथियार बनाकर शासन किया, वहीं सम्राट संप्रति ने सिंहासन पर बैठकर अहिंसा का विस्तार किया। उन्होंने सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह का प्रचार-प्रसार किया। इतने निस्वार्थ भाव से शासन को सेवा का माध्यम मानकर जीवन जीना, यह सीख हमें भारत के अतीत से ही मिलती है। भारत में ज्ञान हमेशा से एक मुक्त प्रवाह रहा है। हर युग में तीर्थंकरों और ऋषियों-मनीषियों का अवतार हुआ। ज्ञान का संकलन बढ़ता चला गया। समय के साथ बहुत कुछ नया जुड़ता गया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का यह अवसर 9 संकल्पों को दोहराने का है...

पहला संकल्प : पानी बचाने का, दूसरा संकल्प: एक पेड़ मां के नाम
तीसरा संकल्प : स्वच्छता का मिशन 
चौथा संकल्प : वोकल फॉर लोकल
पांचवां संकल्प : देश दर्शन
छठा संकल्प : प्राकृतिक खेती को अपनाना
सातवां संकल्प : स्वस्थ जीवनशैली को अपनाना
आठवां संकल्प : योग और खेल को जीवन में लाना
नौवां संकल्प : गरीबों की सहायता का संकल्प
दसवां संकल्प : भारत की विरासत का संकल्प- जो आप सभी ने स्वयं से जोड़ लिया है।
Edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का दावा- भारत से नक्सलवाद खत्म

लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का दावा- भारत से नक्सलवाद खत्मगोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, लोकसभा में बोले अमित शाह, नक्सलमुक्त भारत पर चर्चा

राहुल गांधी गमछा नहीं पहनते, पर टोपी खुशी-खुशी पहनते हैं, असम में नितिन नवीन का तीखा हमला; घुसपैठ पर कांग्रेस को घेरा!

राहुल गांधी गमछा नहीं पहनते, पर टोपी खुशी-खुशी पहनते हैं, असम में नितिन नवीन का तीखा हमला; घुसपैठ पर कांग्रेस को घेरा!राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस नेता को असम की पहचान 'गमोसा' (गमछा) पहनने में परहेज है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी असमिया गौरव का प्रतीक 'गमोसा' न पहनकर इस प्रदेश की संस्कृति और जनता का अपमान करते हैं, लेकिन वही राहुल गांधी मस्जिद में जाने से पहले बहुत खुशी-खुशी टोपी पहनते हैं। यह उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है।

नाशिक के आशिक अशोक खरात पर खतरा, कांग्रेस नेता ने बताया भारत की एपस्टीन फाइल, 39 विधायकों से है संपर्क

नाशिक के आशिक अशोक खरात पर खतरा, कांग्रेस नेता ने बताया भारत की एपस्टीन फाइल, 39 विधायकों से है संपर्ककांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने अशोक खरात पर लगाए गंभीर आरोप

ईरान में 'ग्राउंड वॉर' की तैयारी में अमेरिका? पेंटागन का खतरनाक प्लान लीक, वियतनाम और इराक जैसी तबाही की आशंका!

ईरान में 'ग्राउंड वॉर' की तैयारी में अमेरिका? पेंटागन का खतरनाक प्लान लीक, वियतनाम और इराक जैसी तबाही की आशंका!28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी और इजराइली हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे 'त्वरित और निर्णायक' कार्रवाई बताया था, लेकिन एक महीने बाद भी स्थिति इसके विपरीत है। ट्रंप का दावा है कि तेहरान के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन ईरानी अधिकारी किसी भी उच्च स्तरीय बैठक से इनकार कर रहे हैं और अमेरिकी इरादों को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं।

1 अप्रैल से लागू हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025? जानें क्या है इसमें खास

1 अप्रैल से लागू हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025? जानें क्या है इसमें खासNew Income Tax Act 2025: भारत में 1 अप्रैल 2026 यानी मंगलवार से भारत में आयकर अधिनियम, 2025 (Income Tax Act, 2025) लागू हो जाएगा। यह नया कानून 60 साल से ज्यादा पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा। सरकार के मुताबिक इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स नियमों को सरल बनाना है।

और भी वीडियो देखें

युद्ध के कारण बारदाना संकट के फिर टली मध्यप्रदेश में गेहूं की खरीदी, 10 अप्रैल नई तारीख

युद्ध के कारण बारदाना संकट के फिर टली मध्यप्रदेश में गेहूं की खरीदी, 10 अप्रैल नई तारीखमिडिल ईस्ट में ईरान के साथ इजरायल और अमेरिका के बीच छिड़े भीषण युद्ध के चलते अब पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। पेट्रोलियम उत्पादों की किल्लत के कारण पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) बैग का उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिससे मध्यप्रदेश प्रदेश में गेहूं के भंडारण के लिए पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) बैग के बोरों की कमी हो गई है।

अमेरिका ने ईरान में दागे 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम, ट्रंप ने शेयर किया वीडियो

अमेरिका ने ईरान में दागे 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम, ट्रंप ने शेयर किया वीडियोUS Israel Iran War Update : अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। इस बीच अमेरिका ने ईरान के इस्फहान में 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम से भारी तबाही मचाई। अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर हमले का वीडियो भी शेयर किया।

बिहार के नालंदा में शीतला मंदिर में भगदड़, 8 की मौत

बिहार के नालंदा में शीतला मंदिर में भगदड़, 8 की मौतबिहार के नालंदा में मंगलवार सुबह में शीतला माता मंदिर में पूजा के दौरान भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। भगदड़ की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया।

LIVE: बिहार के नालंदा में शीतला मंदिर में भगदड़, 8 की मौत

LIVE: बिहार के नालंदा में शीतला मंदिर में भगदड़, 8 की मौतLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार के नालंदा में मंगलवार सुबह में शीतला माता मंदिर में भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव कार्य जारी है। पल पल की जानकारी...

राकेश टिकैत की गिरफ्तारी पर बवाल, BKU कार्यकर्ताओं में रोष, UP में किया विरोध प्रदर्शन

राकेश टिकैत की गिरफ्तारी पर बवाल, BKU कार्यकर्ताओं में रोष, UP में किया विरोध प्रदर्शनFarmers' Protests in Uttar Pradesh : भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की उड़ीसा में गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश में किसानों का आक्रोश बढ़ता नजर आया। टिकैत ओडिशा के भुवनेश्वर में किसानों के पैदल मार्च में शामिल होने गए थे। भुवनेश्वर में पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया और गिरफ्तार कर थाने ले गई। उड़ीसा में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है। टिकैत की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश में किसानों का आक्रोश बढ़ता नजर आया। किसान संगठनों ने चेतावनी दी कि जब तक टिकैत की रिहाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्स

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्सस्मार्टफोन ब्रांड Poco ने भारतीय बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित Poco X8 Pro सीरीज को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने तीन दमदार स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं— Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro और एक स्पेशल एडिशन Poco X8 Pro - Iron Man Edition।

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्चiQOO ने आज भारत में iQOO Z11x 5G को लॉन्च कर दिया है। यह पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुए iQOO Z10x की जगह लेगा। नया स्मार्टफोन बैटरी, चिपसेट और विशेष रूप से फ्रंट कैमरा में महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आता है, जिसे 8-मेगापिक्सल से बढ़ाकर 32-मेगापिक्सल कर दिया गया है। Z11x तीन स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और दो रंगों में उपलब्ध है।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com