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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: रविवार, 29 मार्च 2026 (20:50 IST)

गुजरात के किसानों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से MSP पर फसल बेचने के लिए पंजीकरण शुरू, जानें बोनस और नए नियम

Registration Begins in Gujarat for Selling Crops at MSP
Gujarat News : गुजरात सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए किसानों से सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल खरीदने का निर्णय लिया है। गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा बाजरा, ज्वार और मक्का की खरीद की जाएगी। किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए सरकार बाजरा और ज्वार पर MSP के अलावा प्रति क्विंटल 300 रुपए का विशेष बोनस भी देगी, जिससे किसानों को बाजार से बेहतर और लाभकारी भाव मिल सके।
 

किस फसल के लिए कितना भाव (MSP) निर्धारित किया गया? 

सरकार द्वारा घोषित नए भावों के अनुसार, बाजरा के लिए 2775 रुपए, मक्का के लिए 2400 रुपए और ज्वार (मालदंडी) के लिए 3749 रुपए प्रति क्विंटल तय किए गए हैं। वहीं हाइब्रिड ज्वार का भाव 3699 रुपए रहेगा। बाजरा और ज्वार पर मिलने वाला 300 रुपए का अतिरिक्त बोनस किसानों के लिए बड़ा आर्थिक लाभ साबित होगा।

पंजीकरण और खरीद की समय सीमा 

समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण (Registration) कराना अनिवार्य है। किसान अपनी स्थानीय ग्राम पंचायत में VCE के माध्यम से 1 से 30 अप्रैल, 2026 तक पंजीकरण करा सकेंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सरकार द्वारा फसल की सीधी खरीद 1 मई से 15 जुलाई, 2026 तक की जाएगी। विशेष ध्यान दें कि पंजीकरण के समय किसान का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (फिंगरप्रिंट) जरूरी है।
 

आवश्यक दस्तावेज और पंजीकरण की प्रक्रिया 

पंजीकरण के लिए किसानों को आधार कार्ड की कॉपी, जमीन के नवीनतम 7/12 और 8-A के उतारे, साथ ही बैंक पासबुक की कॉपी या कैंसल चेक साथ रखना होगा। यदि जमीन के रिकॉर्ड में फसल बुवाई की एंट्री नहीं है, तो तलाटी के हस्ताक्षर वाला बुवाई का प्रमाण पत्र (दाखला) जमा करना होगा। गलत दस्तावेज अपलोड करने पर पंजीकरण रद्द किया जा सकता है, इसलिए सही विवरण देना अनिवार्य है।

एसएमएस द्वारा सूचना और हेल्पलाइन सुविधा

सफल पंजीकरण के बाद जब किसान की फसल बेचने की बारी आएगी, तो उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए सूचित किया जाएगा। फसल बेचने जाते समय मूल पहचान पत्र (Original ID) साथ रखना जरूरी है। यदि किसानों को कोई उलझन हो, तो वे सरकार के हेल्पलाइन नंबर 8511171718 या 8511171719 पर संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
Edited By : Chetan Gour
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