Mahavir Jayanti 2026: भगवान महावीर: अहिंसा और आत्म-विजय के महानायक

History of Bhagwan Mahavir: 'अहिंसा परमो धर्म:' का कालजयी संदेश देने वाले भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और विश्व शांति के महान अग्रदूत थे। उनका जीवन केवल एक धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए धैर्य, त्याग और करुणा का एक जीवंत उदाहरण है। आज के इस अशांत और भौतिकवादी युग में उनके विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य को अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए।ALSO READ: Mahavir Jayanti: महावीर जयंती 2026: भगवान महावीर के 5 उपदेश और जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें 'अहिंसा परमो धर्म:' का कालजयी संदेश देने वाले भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और विश्व शांति के महान अग्रदूत थे। उनका जीवन केवल एक धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए धैर्य, त्याग और करुणा का एक जीवंत उदाहरण है। आज के इस अशांत और भौतिकवादी युग में उनके विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य को अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए।

जन्म और प्रारंभिक जीवन

भगवान महावीर का जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व बिहार के कुंडलपुर (वैशाली) के राजपरिवार में हुआ था। उनके पिता राजा सिद्धार्थ और माता रानी त्रिशला थीं। बचपन में उनका नाम वर्धमान था। राजसी वैभव और सुख-सुविधाओं के बीच पलने के बावजूद, वर्धमान का मन सांसारिक सुखों में नहीं लगा। उनके भीतर सत्य को जानने और दुखों से मुक्ति पाने की गहरी व्याकुलता थी।

राजसी सुख का त्याग और कठिन तपस्या

30 वर्ष की युवावस्था में, जब लोग संसार के भोग-विलास में डूबे रहते हैं, वर्धमान ने अपनी सुख-सुविधाओं और राजपाट का त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। उन्होंने सत्य की खोज में 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इस दौरान उन्होंने मौन धारण किया और घोर कष्ट सहे। अपनी इंद्रियों और मन पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के कारण ही उन्हें 'महावीर' और 'जिनेन्द्र' की उपाधि मिली। उन्हें 42 वर्ष की आयु में 'केवल ज्ञान' प्राप्त हुआ।

भगवान महावीर का जीवन सादगी और आत्मसंयम का प्रतीक था। उन्होंने भौतिक सुखों को त्यागकर आत्मिक सुख को अपनाया। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना हजारों साल पहले था। आधुनिक जीवन की भागदौड़ और तनाव के बीच उनके विचार हमें शांति और संतुलन प्रदान करते हैं।

महावीर स्वामी के मुख्य सिद्धांत (पंचशील)

भगवान महावीर ने समाज को पांच महान व्रतों की शिक्षा दी, जो आज भी सफल जीवन का आधार हैं:

अहिंसा: मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना।

सत्य: कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का मार्ग न छोड़ना।

अस्तेय: बिना अनुमति के किसी की वस्तु न लेना या चोरी न करना।

ब्रह्मचर्य: पवित्रता और इंद्रिय संयम बनाए रखना।

'जियो और जीने दो' का अमर संदेश

महावीर स्वामी का सबसे क्रांतिकारी विचार 'जियो और जीने दो' था। उन्होंने सिखाया कि जैसे हमें अपने प्राण प्रिय हैं, वैसे ही संसार के छोटे-से-छोटे जीव को भी अपने प्राण प्रिय हैं। उन्होंने 'अनेकांतवाद' के माध्यम से यह भी समझाया कि सत्य के कई पहलू हो सकते हैं, इसलिए हमें दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए।

भगवान महावीर का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शांति बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, लोभ और अहंकार को जीतने में है। उन्होंने ऊंच-नीच और जाति-पाति के भेदभाव को मिटाकर मानवता और समानता का मार्ग दिखाया। यदि हम उनके बताए मार्ग पर केवल एक कदम भी चलें, तो यह संसार हिंसा और घृणा से मुक्त होकर प्रेम और शांति का स्वर्ग बन सकता है। अंत में, यह कहा जा सकता है कि उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही निहित है।

'स्वयं को जीतना, दूसरों को जीतने से कहीं अधिक कठिन और श्रेष्ठ है।' - भगवान महावीर