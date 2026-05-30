Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 जून, 2026) दैनिक राशिफल: 01 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 01 June 2026: करियर: कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी।

लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा।

धन: निवेश के लिए दिन सामान्य है।

स्वास्थ्य: आज थकान महसूस हो सकती है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में नए सौदे लाभकारी रहेंगे।

लव: प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: आज दूध या चावल जैसी सफेद वस्तुओं का दान करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: नौकरी में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं।

लव: छोटी सी गलतफहमी विवाद का रूप ले सकती है।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग करें।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेगा।

लव: पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है।

धन: भूमि या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

5. सिंह (Leo)

करियर: राजनीति के क्षेत्र में पदोन्नति के योग हैं।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।

धन: शेयर बाजार से लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: मेहनत का फल देर से मिलेगा, निराश न हों।

लव: पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जो प्रेम में बदल सकती है।

धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान की शिकायत हो सकती है।

उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।

7. तुला (Libra)

करियर: पार्टनरशिप के काम में सावधानी बरतें।

लव: रिश्तों में मधुरता आएगी।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे।

स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज ऑफिस की राजनीति से दूर रहना ही बेहतर है।

लव: पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है।

धन: उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है।

स्वास्थ्य: वाहन सावधानी से चलाएं।

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: विदेश से जुड़े कार्यों में प्रगति होगी।

लव: लव लाइफ में कुछ नयापन महसूस करेंगे।

धन: पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा मिल सकता है।

स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।

10. मकर (Capricorn)

करियर: आज कर्मक्षेत्र में कड़ी मेहनत का दिन है।

लव: परिवार के साथ समय बिताएंगे।

धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है।

उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: तकनीकी कार्य करने वालों के लिए उन्नति भरा दिन है।

लव: किसी अजनबी पर भरोसा न करें।

धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।

स्वास्थ्य: प्राणायाम करना आपके लिए बेहतर रहेगा।

उपाय: गरीब बच्चों को शिक्षा सामग्री दान करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरी में तबादले के योग हैं।

लव: पार्टनर के साथ लंबी बातचीत भविष्य के रास्ते खोलेगी।

धन: आज दान-पुण्य में रुचि बढ़ेगी।

स्वास्थ्य: पाचन तंत्र संवेदनशील रह सकता है।