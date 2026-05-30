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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 01 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Daily Horoscope 2026 message and pictures of 12 zodiac signs in images

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 01 June 2026: करियर: कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। 
धन: निवेश के लिए दिन सामान्य है। 
स्वास्थ्य: आज थकान महसूस हो सकती है।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में नए सौदे लाभकारी रहेंगे। 
लव: प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। 
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। 
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: आज दूध या चावल जैसी सफेद वस्तुओं का दान करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: नौकरी में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। 
लव: छोटी सी गलतफहमी विवाद का रूप ले सकती है।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग करें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेगा।
लव: पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है। 
धन: भूमि या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: राजनीति के क्षेत्र में पदोन्नति के योग हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।
धन: शेयर बाजार से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: मेहनत का फल देर से मिलेगा, निराश न हों।
लव: पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जो प्रेम में बदल सकती है।
धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान की शिकायत हो सकती है।
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: पार्टनरशिप के काम में सावधानी बरतें। 
लव: रिश्तों में मधुरता आएगी। 
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। 
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज ऑफिस की राजनीति से दूर रहना ही बेहतर है।
लव: पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है।
धन: उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है।
स्वास्थ्य: वाहन सावधानी से चलाएं।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: विदेश से जुड़े कार्यों में प्रगति होगी। 
लव: लव लाइफ में कुछ नयापन महसूस करेंगे। 
धन: पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: आज कर्मक्षेत्र में कड़ी मेहनत का दिन है। 
लव: परिवार के साथ समय बिताएंगे।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: तकनीकी कार्य करने वालों के लिए उन्नति भरा दिन है।
लव: किसी अजनबी पर भरोसा न करें। 
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। 
स्वास्थ्य: प्राणायाम करना आपके लिए बेहतर रहेगा।
उपाय: गरीब बच्चों को शिक्षा सामग्री दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरी में तबादले के योग हैं। 
लव: पार्टनर के साथ लंबी बातचीत भविष्य के रास्ते खोलेगी।
धन: आज दान-पुण्य में रुचि बढ़ेगी। 
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र संवेदनशील रह सकता है।
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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