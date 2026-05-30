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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 1 जून 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Shubh Muhurat 2026 image depicting a toran decorated with mango leaves and ball flowers, and a kalash with a coconut

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 01 June Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 01 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Weekly Numerology Horoscope 1-7 June 2026: साप्ताहिक अंक राशिफल, जानें किस मूलांक की चमकेगी किस्मत?
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
आज सोमवार, 1 जून 2026 है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा (एकम) तिथि है, जो शाम 04:37 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत विशेष माना जाता है।

 

आइए जानते हैं आज का विस्तृत पंचांग, शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय:

 
आज का पंचांग: 1 जून 2026
विक्रम संवत: 2083 (सिद्धार्थी)
 
शक संवत: 1948 (परावभ)
 
महीना: ज्येष्ठ अधिकमास (मलमास / पुरुषोत्तम मास)
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
तिथि: प्रतिपदा (एकम)- शाम 04:37 बजे तक (इसके बाद द्वितीया)
 
नक्षत्र: ज्येष्ठा नक्षत्र- शाम 07:08 बजे तक (इसके बाद मूल नक्षत्र)
 
योग: सिद्ध योग- सुबह 06:19 बजे तक (इसके बाद साध्य योग)
 
करण: कौलव- शाम 04:37 बजे तक (इसके बाद तैतिल)
 
सूर्योदय: सुबह 05:24 एएम
 
सूर्यास्त: शाम 07:14 पीएम
 
चंद्रराशि: वृश्चिक राशि में शाम 07:08 बजे तक, इसके बाद धनु राशि में प्रवेश।
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

यदि आप आज कोई नया काम, खरीदारी या शुभ अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो इन समयों का सदुपयोग कर सकते हैं:
 
अभिजित मुहूर्त (शुभ): दोपहर 11:51 एएम से दोपहर 12:47 पीएम तक (किसी भी शुभ कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ)।
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:02 एएम से सुबह 04:43 एएम तक।
 
अमृत काल: सुबह 09:16 एएम से सुबह 11:03 एएम तक।
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:38 पीएम से दोपहर 03:33 पीएम तक।
 
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:13 पीएम से शाम 07:34 पीएम तक।
 

अशुभ समय (इनसे बचें)

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस समय में शुभ या नए कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए:
 
राहुकाल: सुबह 07:08 एएम से सुबह 08:52 एएम तक (इस दौरान नया काम शुरू न करें)।
 
यमगंड काल: सुबह 10:36 एएम से दोपहर 12:19 पीएम तक।
 
गुलिक काल: दोपहर 02:03 पीएम से दोपहर 03:47 पीएम तक।
 
दिशाशूल: पूर्व दिशा (यदि इस दिशा में यात्रा करना जरूरी हो, तो घर से थोड़ा सा दर्पण देखकर या दूध पीकर निकलें)।
 

आज का विशेष सोमवार उपाय:

चूंकि आज ज्येष्ठ अधिकमास का सोमवार है, इसलिए आज के दिन शिवलिंग पर गंगाजल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें। इससे कुंडली के चंद्र दोष और पितृ दोष दूर होते हैं और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है।ALSO READ: June 2026 Monthly Horoscope: मासिक राशिफल जून 2026: 12 राशियों की भविष्यवाणी, जानें भाग्य, आर्थिक स्थिति और जीवनशैली
 
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