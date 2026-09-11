ब्रिक्स समिट से पहले पीएम मोदी का बड़ा संदेश, विश्व कल्याण की कामना करते हुए क्या बोले?

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, अगले कुछ दिनों में दुनियाभर के नेता BRICS Summit के लिए जुटेंगे। पूर्ण विश्वास है कि सम्मेलन में विश्व कल्याण की कामना के साथ विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी।

पीएम मोदी ने संस्कृत सुभाषितम लिखा- सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत सङ्गतिम्। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्॥ इसका अर्थ है- सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए और सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुष्टों के साथ किसी भी प्रकार का आचरण (या संबंध) नहीं रखना चाहिए। परस्पर सदभाव, संवाद और मैत्रीपुर्ण संबंध शांति और सहयोग को सुदृढ़ करते हैं।

अगले कुछ दिनों में दुनियाभर के नेता BRICS Summit के लिए जुटेंगे। पूर्ण विश्वास है कि सम्मेलन में विश्व कल्याण की कामना के साथ विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी।



सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत सङ्गतिम्।



सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्॥ pic.twitter.com/YG36WlpiYg — Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2026

रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली पहुंचे

शनिवार को आएंगे शी जिनपिंग