ब्रिक्स समिट से पहले पीएम मोदी का बड़ा संदेश, विश्व कल्याण की कामना करते हुए क्या बोले?
ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को समिट के माध्यम से विश्व कल्याण की कमना करते हुए सकारात्मक नतीजों की उम्मीद जताई। 12 और 13 सितंबर को हो रही समिट में रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई दिग्गज शामिल हो रहे हैं। ALSO READ: BRICS Summit 2026: पुतिन-जिनपिंग के लिए दिल्ली में अभेद्य सुरक्षा घेरा, 4 लेयर सिक्योरिटी और हाई अलर्ट पर पूरे रूट
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, अगले कुछ दिनों में दुनियाभर के नेता BRICS Summit के लिए जुटेंगे। पूर्ण विश्वास है कि सम्मेलन में विश्व कल्याण की कामना के साथ विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी।
पीएम मोदी ने संस्कृत सुभाषितम लिखा- सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत सङ्गतिम्। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्॥ इसका अर्थ है- सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए और सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुष्टों के साथ किसी भी प्रकार का आचरण (या संबंध) नहीं रखना चाहिए। परस्पर सदभाव, संवाद और मैत्रीपुर्ण संबंध शांति और सहयोग को सुदृढ़ करते हैं।
अगले कुछ दिनों में दुनियाभर के नेता BRICS Summit के लिए जुटेंगे। पूर्ण विश्वास है कि सम्मेलन में विश्व कल्याण की कामना के साथ विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी।— Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2026
सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत सङ्गतिम्।
सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्॥ pic.twitter.com/YG36WlpiYg
रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली पहुंचे
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन BRICS समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री केवी सिंह ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज दिल्ली में पीएम मोदी और पुतिन की बैठक होगी, जिसमें कुछ अहम मु्द्दों पर चर्चा हो सकती है। ALSO READ: Top News 11 September: भारत पहुंचे पुतिन, बैंकों में हड़ताल, राम मंदिर में फर्जी VVIP पास
शनिवार को आएंगे शी जिनपिंग
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी BRICS सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शनिवार को भारत आ रहे हैं। शी जिनपिंग का करीब 7 साल बाद भारत के दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में भारत चीन रिश्तों के लिहाज से यह दौरा अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच भी बैठक होगी। ALSO READ: 7 साल बाद भारत आ रहे हैं शी जिनपिंग; ब्रिक्स सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, पीएम मोदी से भी हो सकती है मुलाकात