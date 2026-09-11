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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Friday, 11 September 2026 (08:14 IST)

भारत में पुतिन का जोरदार स्वागत, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात

putin in india
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (08:14 IST)
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Latest News Today Live Updates in Hindi : रूस के राष्‍ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। ब्रिक्स समिट से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया संदेश। पल पल की जानकारी...

08:13 AM, 11th Sep
आगामी ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक कल्याण, सकारात्मक बातचीत और 'सुभाषितम' (संस्कृत सूक्तियों) की शाश्वत समझ पर ज़ोर देते हुए एक संदेश साझा किया। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, "अगले कुछ दिनों में दुनियाभर के नेता BRICS समिट के लिए जुटेंगे। पूर्ण विश्वास है कि सम्मेलन में विश्व कल्याण की कामना के साथ विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी।"

08:09 AM, 11th Sep
-18वें ब्रिक्स लीडर्स समिट से पहले राष्ट्रीय राजधानी को पोस्टरों और बैनरों से सजाया गया। 
-रूस के राष्‍ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में एयरफोर्स स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
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